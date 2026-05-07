Argentinos Juniors vs. Lanús, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Argentinos Juniors y Lanús se enfrentan este sábado en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El ganador avanzará a cuartos de final y se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Boca y Huracán. El partido está programado para las 21.30 en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Bicho se metió en la etapa de eliminación directa al quedar tercero en la tabla de posiciones del Grupo B con 29 puntos al igual que River, que quedó segundo por diferencia de gol (+10 contra +4). El Granate, por su parte, pasó de ronda en el sexto puesto de la zona A con 24 unidades al igual que Independiente, pero el Rojo terminó quinto también por diferencia de gol (+4 contra +3).

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La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 26 de marzo de este año, por la fecha 6, la única interzonal, del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino. En aquella oportunidad, Argentinos Juniors se quedó con la victoria por 2 a 1, como local, con goles de Hernán López Muñoz y Nicolás Oroz (Ramiro Carrera descontó para Lanús).

Argentinos Juniors vs. Lanús: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 9 de mayo.

: Sábado 9 de mayo. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Diego Armando Maradona.

: Diego Armando Maradona. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Argentinos Juniors vs. Lanús: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21.30 en el barrio porteño de La Paternal y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Argentinos Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.96 contra los 4.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.20.