Racing - Estudiantes, una final en que los números 9 dieron el presente: los goles de Maravilla y Carrillo

En un partido de pocas ocasiones de gol claras y escaso tiempo de juego neto, los números 9 impusieron su jerarquía para dejar el marcador en 1-1 en la final del Torneo Clausura, que sostuvieron Racing y Estudiantes de La Plata en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Adrián “Maravilla” Martínez, con una definición exquisita, y Guido Carrillo, con un cabezazo que evocó las mejores páginas del manual pincharrata, firmaron los goles que llevaron el encuentro al alargue. Luego, el equipo platense se impuso en los penales por 5-4 y se gritó campeón.

El primer tanto llegó a los 36 minutos del segundo tiempo, cuando el empate sin goles parecía sellado. Un pelotazo largo de Juan Nardoni, sin aparente peligro, fue mal despejado por Leandro González Pirez. El rebote favoreció a Martínez, que forcejeó con Santiago Núñez, lo desestabilizó y quedó cara a cara con Fernando Muslera. El delantero de Racing amagó con rematar y, con un gesto sutil, picó la pelota con la pierna derecha hacia el segundo palo. Fue un gol como de crack, imposible de evitar para los defensores que cubrían el arco. La definición desató euforia en las tribunas del público de Racing, que hasta ese momento había asistido a un duelo mayormente carente de emociones.

Martínez había sido determinante en la semifinal frente a Boca, en la que marcó el tanto del triunfo que clasificó a la Academia para esta definición. Aquel gol en la Bombonera acabó con una racha de diez partidos sin convertir, y el de esta noche lo ubicaba como posible héroe de la final, hasta que apareció el de Carrillo en tiempo adicional.

Cuando el reloj había superado los 45 minutos y Estudiantes atravesaba su peor pasaje anímico, apareció el otro número 9. Carrillo, uno de los referentes del equipo dirigido por Eduardo Domínguez, conectó de cabeza un córner ejecutado por José Sosa, ingresado en el segundo período. El centro, preciso, encontró al delantero en el corazón del área, y el frentazo fue inatajable para Facundo Cambeses. Fue una jugada clásica de Estudiantes: pelota parada, dos futbolistas surgidos del club y una ejecución que remite a la identidad histórica del equipo platense.

El tanto del delantero de 34 años provocó una explosión en la hinchada del León, en la cual Juan Sebastián Verón, símbolo del club y presidente, siguió la escena de pie. La paridad obligó a recurrir al tiempo suplementario, que no alteró el resultado.

En la tanda de penales, ambos arqueros atajaron un remate: Cambeses desvió el segundo tiro de Estudiantes y Muslera hizo lo propio en el cuarto de Racing. El desenlace llegó en el último disparo: con la serie 5-4 a favor de Estudiantes, el remate de Franco Pardo dio en el palo y selló la consagración del equipo platense.

Con solidez defensiva, eficacia desde los doce pasos y el oportunismo de Carrillo, Estudiantes gritó campeón en Santiago del Estero, clasificando de manera directa a la próxima Copa Libertadores y dejando a Racing en la Sudamericana.

Resumen del partido