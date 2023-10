escuchar

Después de una semana caliente, Racing se tiró más nafta sobre su propio incendio. Apenas 40 minutos duró el cambio de clima después de la salida de Fernando Gago. Antes de que se vaya el primer tiempo, ya con el 0-1 en el marcador, la cortina musical que se oyó en el Cilindro pareció una continuación de la del sábado pasado tras la derrota en el clásico de Avellaneda. Sin Gago, los destinatarios de la bronca de los hinchas fueron los futbolistas y los dirigentes. “Movete, Racing, movete deja de joder”, fue el primer canto. Luego la tensión fue en aumento. “A ver si entiende todos los jugadores que hay que ir al frente por los colores”. “Jugadores la c.. de su madre”. “La comisión se va a la p… que lo parió”. “La camiseta de Racing se tiene que transpirar y si no no se la pongan”. Con la derrota consumada, se escuchó el grito “Milito presidente”.

Esa es la temperatura en la mitad celeste y blanca de Avellaneda. Apenas un centro al área le bastó a Platense para exponerla y jugar con ese termómetro a favor. Aníbal Moreno saltó con la mano en alto y el cabezazo de Gastón Susso fue a parar justo al puño del catamarqueño. La renuncia de Gago en un vestuario caliente tras la caída ante Independiente fue precipitada. Sin plan B, sin una línea clara para elegir un sucesor para un técnico que estuvo durante casi dos años en el club, con el que el presidente Víctor Blanco soñaba llegar hasta el final de su mandato en diciembre de 2024.

A la espera de un nombre que reúna consenso entre los dirigentes y que resulte aceptable para los hinchas en este contexto de enojo, la decisión fue un interinato de la dupla que dirige a la Reserva, Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla, dos exfutbolistas con pasado en el club.

Grazzini vivió todo el partido de pie, aunque casi no dio indicaciones. Videla estuvo sentado en el banco. Sólo dos cambios se vieron en el once inicial que perdió el clásico el pasado sábado: el ingreso de Agustín Ojeda en lugar de Nazareno Colombo y de Jonathan Gómez por Nicolás Oroz. La decisión más fuerte fue la de dejar fuera de la lista de concentrados a Agustín Almendra. Más allá de los nombres elegidos, en el equipo no se vio el cambio de actitud ni de frescura que suele traer la aparición de un nuevo cuerpo técnico.

Cuando daba la sensación que Racing se empezaba a enganchar en el partido, tras un intento de Gómez y un remate desde fuera del área de Aníbal Moreno, llegó el segundo de Platense. Un tiro de esquina a favor terminó dentro del arco de Gabriel Arias, tras un contraataque muy bien manejado por el equipo de Martín Palermo. El centro de Ciro Rius no pudo haber sido mejor para el cabezazo de Iván Ronaldo Martínez, que hizo honor a sus nombres de pila.

El clima ya estaba tan caliente, que la diferencia en el resultado no varió los ánimos. Aunque el descontento de los hinchas se volvió más puntual. Los silbidos recayeron sobre los zagueros Leonardo Sigali y Gonzalo Piovi. Sigali, el capitán de Racing, lleva más de cinco años en el club. Llegó en enero de 2018, por la insistencia de Eduardo Coudet. En esas temporadas sostuvo un nivel por el que se lo consideró como uno de los mejores centrales del fútbol argentino. Fue fundamental en el equipo que ganó el campeonato 2018/19 y también consiguió tres copas. Sin embargo, es el jugador al que apuntan los hinchas. No es una cuestión de rendimiento sino del humor que reina en el Cilindro.

Atentos a ese contexto, los dirigentes saben que el inicio de un nuevo ciclo ya no se puede demorar. La Academia vuelve a jugar el martes 17, en Junín, ante Sarmiento. El objetivo es que el próximo entrenador ya esté en el banco del Estadio Eva Perón. Tras la derrota ante el Calamar, el nombre de Gustavo Alfaro parece ganar fuerza aunque no haya sido considerado en un principio por una cuestión de estilos futbolísticos.

El rafaelino, quien siempre se definió como simpatizante de Racing, está a la espera del llamado. Este lunes, también, Sebastián Beccacece puede terminar su ciclo en el Elche. En caso de derrota, dará un paso al costado. En ese caso, el rosarino también vería con buenos ojos el regreso. Además de dar vuelta una situación adversa desde el microclima que se vive en el club, tendrán la misión de meter a Racing en zona de clasificación a las copas en estas seis fechas, además de dar pelea por una Copa de la Liga en la que sostiene una posición expectante.