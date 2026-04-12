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Racing vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

Se miden en Avellaneda con la transmisión de ESPN Premium

Racing y River se miden en el Cilindro de Avellaneda
Racing y River se miden en el Cilindro de AvellanedaGonzalo Colini - La Nación

Final del primer tiempo

River le gana a Racing 1 a 0. Facundo Colidio, el autor del único gol del partido. Todo Racing se mostró muy enojado con Zunino por algunos fallos.

River derrota a Racing en Avellaneda
River derrota a Racing en AvellanedaManuel Cortina

Era un golazo

River tuvo un contraataque perfecto. La manejaron entre Subiabre, que tocó con Driussi, que se la entregó de taco a Colidio. El autor del gol le pegó fuerte y le erró al arco.

Lo perdió River

Luego de algunos errores en las salidas de Racing Driussi se encontró con la pelota en el área de la Academia. El atacante le pegó al arco y Agustín García Basso metió la cabeza para mandarla al tiro de esquina.

Desvió de última

Tras algunos rebotes en el área, la pelota le quedó a Cannavo. El lateral se acomodó para pegarle de derecha y Moreno se tiró para evitar ese disparo. La pelota le pegó al volante, que salvó el empate.

Gol de River

Tras un balón largo, Rojo se tiró a barrer para despejar la pelota. El central falló y Colidio se fue solo contra Cambeses. Lo enfrentó y definió perfecto para poner el 1 a 0.

Apareció Beltrán otra vez

Racing llegó con una habilitación de Martínez de emboquillada para Solari. El delantero de la Academia fue a buscarla para definir , pero el arquero de River le tiró el manotazo antes de que su rival se aacomode.

Llegada de riesgo

Subiabre recibió desmarcado por izquierda y envió un gran centro atrás. En la media luna la tomó Galván y le pegó potente al arco. Cambeses estaba ahí para tapar el remate.

El segundo del partido

Baltasar Rodríguez le pegó a Montiel contra el lateral y Zuninio le mostró la amarilla. En el banco de River pidieron un poco más.

Lo perdió Martínez

River, otra vez adelantado. La perdió Ramírez y Adrián Fernández comenzó un contraataque. Quien corrió un poco más adelante y se fue abriendo fue Martínez, que recibió y le dio mal de zurda para enviarla afuera.

Pidieron mano

Tras un córner, Tobías Ramírez quiso rechazar la pelota ante la marca de Rojo. El balón le pegó en el brazo y los futbolistas del local y también desde el banco de suplentes reclamaron la acción. Zunino tuvo comunicación con el VAR y no cambió su fallo.

Primera amarilla

El debutante en River Tobías Ramírez salió desde el fondo y al querer tapar la parada de Cannavo, lo barrió abajo y lo derribó. El juez Zunino le sacó amarilla.

Tapó Beltrán

Falla en la salida. Martínez Quarta tocó con Moreno y el volante tocó muy débil para atrás. Fue Martínez el que entendió la jugada y se anticipó. La pelota le quedó a Solari, que enfrentó al arquero de River y definió. Beltrán se quedó con la definición.

Primeras aproximaciones

Fueron de Racing. River se adelante y el local aprovecha los espacios para atacarlo. Maravilla Martínez se muestra participativo con los acompañamientos de Fernández y Rodríguez.

¡Se juega!

Movió River, que visita a Racing en uno de los duelos de la fecha 14 del Torneo Apertura y correspondiente a la zona B. Sebastián Zunino es el árbitro principal y Ariel Penel está en el VAR.

Antes del inicio del partido, Euardo Coudet y Aníbal Moreno fueron ovacionados por todo el estadio.

El público de Racing llenó el Cilindro de Avellaneda
El público de Racing llenó el Cilindro de AvellanedaManuel Cortina

Los equipos a la cancha

Con un gran recibimiento, que en la previa tuvo un show de luces e imágenes proyectadas en el campo de juego, Racing y River ya están en el campo de juego del Cilindro. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Martínez Quarta, por el lado de los visitantes, y Sosa, en el local.

Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Cilindro tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

Maravilla Martínez, durante la entrada en calor; el atacante fue ovacionado por el público local
Maravilla Martínez, durante la entrada en calor; el atacante fue ovacionado por el público localManuel Cortina

El historial

Racing y River jugaron 244 veces. Del total, 228 fueron en certámenes locales (torneo y Copas nacionales oficiales) y 16 en competencias internacionales. En este enfrentamiento histórico, el Millonario ganó 112 duelos y Racing 69. Los 63 choques restantes fueron empates. Por Ligas de AFA en Primera División fueron 207 encuentros, de los cuales los de Núñez ganaron 100 y los de Avellaneda, 56, con 51 igualdades.

El último cruce entre Racing y Rive fuer por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 el lunes 24 de Noviembre
El último cruce entre Racing y Rive fuer por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 el lunes 24 de Noviembre Fotobaires

Equipos confirmados

Para recibir a River, estos son los elegidos por el entrenador Gustavo Costas: Cambeses; Cannavo, Di Césare, Rojo y García Basso; Zuculini y Sosa; Toto Fernández, Baltasar Rodríguez y Santiago Solari; Maravilla Martínez.

Eduardo Coudet, entrenador del Millonario confirmó sus once titulares para enfrentar a la Academia: Beltrán; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Tobías Ramírez y Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera y Subiabre; Driussi y Colidio.

Cómo ver online Racing vs. River

El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Racing y River jugaron en noviembre del año pasado por los octavos de final del Torneo Clausura
Racing y River jugaron en noviembre del año pasado por los octavos de final del Torneo ClausuraFotobaires

Bienvenidos a la cobertura al instante de Racing vs. River

Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. La Academia, que viene de caer en el clásico de Avellaneda por 1 a 0 por el campeonato local, pero con victoria en su debut en la Copa Sudamericana frente a Independiente Petrolero por 3 a 1, recibe al Millonario, que lleva cuatro victorias en fila en el torneo y viene de igualar ante Blooming 1 a 1, en Bolivia, en su presentación, también en la Sudamericana. El encuentro, que se jugará en el estadio Juan Domingo Perón, comenzará a las 20 y será arbitrado por Sebastián Zunino.

Por Andrés Fernández Ré
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