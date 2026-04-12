Racing vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura
Se miden en Avellaneda con la transmisión de ESPN Premium
Final del primer tiempo
River le gana a Racing 1 a 0. Facundo Colidio, el autor del único gol del partido. Todo Racing se mostró muy enojado con Zunino por algunos fallos.
Era un golazo
River tuvo un contraataque perfecto. La manejaron entre Subiabre, que tocó con Driussi, que se la entregó de taco a Colidio. El autor del gol le pegó fuerte y le erró al arco.
¡ERA UN GOLAZO DE RIVER! Pase de taco de Driussi y Colidio se lo perdió ante Racing.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dI313PweZB
Lo perdió River
Luego de algunos errores en las salidas de Racing Driussi se encontró con la pelota en el área de la Academia. El atacante le pegó al arco y Agustín García Basso metió la cabeza para mandarla al tiro de esquina.
Desvió de última
Tras algunos rebotes en el área, la pelota le quedó a Cannavo. El lateral se acomodó para pegarle de derecha y Moreno se tiró para evitar ese disparo. La pelota le pegó al volante, que salvó el empate.
Gol de River
Tras un balón largo, Rojo se tiró a barrer para despejar la pelota. El central falló y Colidio se fue solo contra Cambeses. Lo enfrentó y definió perfecto para poner el 1 a 0.
Apareció Beltrán otra vez
Racing llegó con una habilitación de Martínez de emboquillada para Solari. El delantero de la Academia fue a buscarla para definir , pero el arquero de River le tiró el manotazo antes de que su rival se aacomode.
Llegada de riesgo
Subiabre recibió desmarcado por izquierda y envió un gran centro atrás. En la media luna la tomó Galván y le pegó potente al arco. Cambeses estaba ahí para tapar el remate.
TAMBIÉN RESPONDIÓ CAMBESES: gran tapada del arquero de Racing para evitar el gol de Galván.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/jntgTnayoH
El segundo del partido
Baltasar Rodríguez le pegó a Montiel contra el lateral y Zuninio le mostró la amarilla. En el banco de River pidieron un poco más.
UN CLÁSICO CALIENTE: amarilla para Rodríguez por esta infracción a Montiel.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/oUur5yl16v
Lo perdió Martínez
River, otra vez adelantado. La perdió Ramírez y Adrián Fernández comenzó un contraataque. Quien corrió un poco más adelante y se fue abriendo fue Martínez, que recibió y le dio mal de zurda para enviarla afuera.
Pidieron mano
Tras un córner, Tobías Ramírez quiso rechazar la pelota ante la marca de Rojo. El balón le pegó en el brazo y los futbolistas del local y también desde el banco de suplentes reclamaron la acción. Zunino tuvo comunicación con el VAR y no cambió su fallo.
TODO RACING PIDIÓ PENAL ANTE RIVER POR MANO: ¿QUÉ TE PARECIÓ?— SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/zhfSEGUzgL
Primera amarilla
El debutante en River Tobías Ramírez salió desde el fondo y al querer tapar la parada de Cannavo, lo barrió abajo y lo derribó. El juez Zunino le sacó amarilla.
Tapó Beltrán
Falla en la salida. Martínez Quarta tocó con Moreno y el volante tocó muy débil para atrás. Fue Martínez el que entendió la jugada y se anticipó. La pelota le quedó a Solari, que enfrentó al arquero de River y definió. Beltrán se quedó con la definición.
TAPADÓN DE BELTRÁN AL CHINO SOLARI.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/v6DmXsKwM4
Primeras aproximaciones
Fueron de Racing. River se adelante y el local aprovecha los espacios para atacarlo. Maravilla Martínez se muestra participativo con los acompañamientos de Fernández y Rodríguez.
¡Se juega!
Movió River, que visita a Racing en uno de los duelos de la fecha 14 del Torneo Apertura y correspondiente a la zona B. Sebastián Zunino es el árbitro principal y Ariel Penel está en el VAR.
Antes del inicio del partido, Euardo Coudet y Aníbal Moreno fueron ovacionados por todo el estadio.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, que en la previa tuvo un show de luces e imágenes proyectadas en el campo de juego, Racing y River ya están en el campo de juego del Cilindro. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Martínez Quarta, por el lado de los visitantes, y Sosa, en el local.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Cilindro tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
El historial
Racing y River jugaron 244 veces. Del total, 228 fueron en certámenes locales (torneo y Copas nacionales oficiales) y 16 en competencias internacionales. En este enfrentamiento histórico, el Millonario ganó 112 duelos y Racing 69. Los 63 choques restantes fueron empates. Por Ligas de AFA en Primera División fueron 207 encuentros, de los cuales los de Núñez ganaron 100 y los de Avellaneda, 56, con 51 igualdades.
Equipos confirmados
Para recibir a River, estos son los elegidos por el entrenador Gustavo Costas: Cambeses; Cannavo, Di Césare, Rojo y García Basso; Zuculini y Sosa; Toto Fernández, Baltasar Rodríguez y Santiago Solari; Maravilla Martínez.
¡Así va la Academia! 🫡 pic.twitter.com/ibAvlQuyOe— Racing Club (@RacingClub) April 12, 2026
Eduardo Coudet, entrenador del Millonario confirmó sus once titulares para enfrentar a la Academia: Beltrán; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Tobías Ramírez y Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera y Subiabre; Driussi y Colidio.
⚽️ Nuestros 11 para esta noche en Avellaneda 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/NDQgtSgUjI— River Plate (@RiverPlate) April 12, 2026
Cómo ver online Racing vs. River
El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Racing vs. River
Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. La Academia, que viene de caer en el clásico de Avellaneda por 1 a 0 por el campeonato local, pero con victoria en su debut en la Copa Sudamericana frente a Independiente Petrolero por 3 a 1, recibe al Millonario, que lleva cuatro victorias en fila en el torneo y viene de igualar ante Blooming 1 a 1, en Bolivia, en su presentación, también en la Sudamericana. El encuentro, que se jugará en el estadio Juan Domingo Perón, comenzará a las 20 y será arbitrado por Sebastián Zunino.
Seguí leyendo
"Menos mal que no me escucha". Los cinco mejores golpes de Rory McIlroy para ganar Augusta en un recordado domingo salvaje
"Pienso en la calidad de vida". Max Verstappen habla en serio sobre dejar la F1: estos factores le ayudarán a tomar una decisión
"Una cosa de locos". Lo salvó Palermo, fue campeón con Platense y se destaca en Brasil: viajó 9 horas en barco y marcó a Neymar
- 1
Billie Jean King Cup: el insólito saque de una canadiense que definió el partido tras casi 4 horas
- 2
Barcelona se encamina en la liga de España a un doblete que no obtiene desde la época de Lionel Messi
- 3
Boca empezó con suplentes y tuvo el regreso del Changuito Zeballos, pero no le alcanzó para vencer a Independiente
- 4
El Boca alternativo no estuvo a la altura y empató con Independiente por un polémico penal cobrado por Merlos