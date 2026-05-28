Así quedó la tabla de posiciones del grupo de River en la Copa Sudamericana 2026, tras la fecha 6

River Plate se sacó de encima un partido que pesaba más por las dificultades propias que por las virtudes de su rival, se impuso 3 a 0 a Blooming de Bolivia por la sexta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana y le bajó el telón a un semestre de muchos altibajos. Con esta particularidad: ganó el grupo y se aseguró ser el mejor segundo del torneo, por lo que, en la medida que avance tendrá la ventaja de definir las series eliminatorias como local. Con 14 unidades, el Millonario quedó a dos de Botafogo, el mejor y el único con el que no tendría ese privilegio.

A su vez, en Brasil, Bragantino venció 1 a 0 a Carabobo y se aseguró el segundo lugar de la zona, razón por la cual sigue en el certamen y se cruzará en uno de los partidos de playoffs ante un tercero de la Copa Libertadores.

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Sin embargo, este miércoles, el máximo oponente de River era él mismo, porque el equipo venía de perder la final del Torneo Apertura 2026, el domingo ante Belgrano por 3 a 2 (ganaba 2 a 1 a los 83′) y sus hinchas se lo hicieron sentir. Además, el DT tuvo un plantel absolutamente diezmado, entre catarata de lesionados y jugadores que ya fueron desafectados para cuidarse o integrarse a sus respectivas selecciones mundialistas. El último, en la antesala del partido, fue Facundo Colidio, quien fue de lo mejor en los últimos encuentros.

Sobre los 10′ el Millonario desperdició la posibilidad de ponerse en ventaja con un penal que ejecutó Maximiliano Salas y estrelló en el palo.

Pese a ello, el dominio sigue siendo del local, aunque no gravita y su público está impaciente. Se escuchan silbidos y reprobación para muchos futbolistas, una constante del semestre que por algunos días se vio apaciguada por la llegada del equipo a las instancias definitivas del Torneo Apertura pese a su irregularidad en el juego.

En la segunda etapa River mejora, aunque no logra anotar. Lucas Martínez Quarta estuvo a punto de convertir de chilena. Unos minutos después Maxi Salas tiene su propia revancha y pone el 1 a 0.

Sobre los 67′, otro penal, esta vez sobre Nicolás Freitas, le dio al local la chance de aumentar el tanteador. Esta vez lo pateó Fausto Vera y lo cambió por gol. Previamente el VAR llamó al árbitro Roberto Bruno Pérez Gutiérrez, que mantuvo su decisión.

Un dato no menor de cara a la definición del grupo en la última fecha es el cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a partir de esta edición de la Copa Sudamericana se utiliza el sistema de desempate reconocido como “olímpico”. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismos conjuntos involucrados.

El Millonario no disputaba la Copa Sudamericana, certamen que ganó en 2014, desde el 2015. Desde entonces, transitó sostenidamente su camino internacional en la Copa Libertadores, pero en la temporada pasada del fútbol argentino tuvo un desempeño irregular con Marcelo Gallardo como entrenador y no pudo entrar al máximo certamen continental.