Por dónde pasan River vs. Blooming y qué canal lo transmite en vivo

Este miércoles se enfrentan River y Blooming en la fecha 6 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El local necesita sumar para asegurarse el boleto directo a los octavos de final sin necesidad de pasar por el playoff. Juegan en el estadio Monumental a partir de las 21.30, con arbitraje del peruano Roberto Bruno Pérez Gutiérrez, televisación de DSports y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario quiere reponerse de inmediato tras el duro golpe del domingo. Perdió la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano, por 3 a 2, a pesar de estar en ventaja hasta los 83′. Se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones con 11 puntos. El club boliviano, por su parte, ya quedó eliminado del certamen continental y está condenado a culminar su participación en el último puesto del Grupo H. Hasta el momento acumula apenas una unidad en cinco presentaciones, conseguida justamente ante River en la primera jornada, y tiene una diferencia de gol de -11.

El único punto que sumó Blooming en lo que va de la Sudamericana fue ante River, en la fecha 1 AIZAR RALDES - AFP

River vs. Blooming: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 21.30 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

River : Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; y Anthony Vásquez.

Fixture y resultados del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1

Carabobo 1 - 0 Bragantino

Blooming 1 - 1 River

Fecha 2

Bragantino 3 - 2 Blooming

River 1 - 0 Carabobo

Fecha 3

Bragantino 0 - 1 River

Carabobo 2 - 0 Blooming

Fecha 4

Blooming 0 - 6 Bragantino

Carabobo 1 - 2 River

Fecha 5

River 1 - 1 Bragantino

Blooming 0 - 2 Carabobo

Con el empate ante Bragantino, River se aseguró seguir en la Copa Sudamericana 2026 Gonzalo Colini - La Nación

Fecha 6

River vs Blooming - miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Monumental.

Bragantino vs Carabobo - miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Municipal Cicero de Souza Marques.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina