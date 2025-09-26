Gustavo Costas, el hombre que quemó todos los libros del fútbol y construyó un equipo como él: Racing es pura pasión

Mientras ya está en la enciclopedia de Racing, Gustavo Costas quema todos los libros del fútbol. Si al deporte hoy se lo despedaza para estudiarle hasta las partículas, a él sigue interesándole lo que siempre le interesó. Lo más importante es el jugador. Y cuando este se siente estimulado, más cerca está de acercarse a su potencial. Entonces, no hay más secreto en el catálogo de Costas que motivar a los suyos y generarles compromiso. Lo cual no quiere decir que los libere de presión.

-¿En qué estás pensando?

Una y otra vez, cuando se acerca un partido de Copa Libertadores, cada futbolista de Racing escucha esa pregunta de su entrenador.

-En la Copa, Gustavo.

No cabe otra respuesta. Así juega el equipo, generalmente más enfocado en los partidos internacionales que en los locales. Así le sucedía a River en la primera etapa de Marcelo Gallardo; la explicación era que en algún momento debía bajar el rigor, que de esa forma podría volver a subirlo cuando lo necesitara. Hoy River extraña esa voracidad, esa forma tan competitiva. Racing le robó esa condición. En la Libertadores jugará la semifinal contra el coloso Flamengo; paradójicamente, el que los hinchas preferían antes que Estudiantes según encuestas de periodistas partidarios. Ganarles a los brasileños se les convirtió una costumbre a tratar de repetir.

No debe de existir un protagonista tan hincha de su equipo como lo es Gustavo Costas Gonzalo Colini - LA NACION

La táctica corre a cargo de sus ayudantes. Uno de ellos tiene experiencia como cabeza de un cuerpo técnico: Francisco Berscé. Otro lo hará en el futuro: Gonzalo Costas, nada menos que el hijo del entrenador. Quienes ven las prácticas saben que Gustavo delega. Pertenece a la raza de entrenadores que prefieren el ojo. Que confían en su visión. Así le hizo ganar millones de dólares al club. Pidió contrataciones que generaron triunfos y serán ventas importantes. Si los ejercicios los piensan quienes lo rodean, las decisiones finales son suyas. Como la de haberle quitado la titularidad, días antes de la semana más importante de su ciclo, al emblema y capitán.

Costas reconoció que tuvo que pedirle disculpas a Gabriel Arias cuando lo reemplazó, sin avisarle, para lo que parecía una inminente definición por penales frente a Peñarol. Contó también que se valió de charlas con otros entrenadores, que le recomendaron que no se lo dijera antes del partido. Volvió a hablarle para decirle que el titular pasaría a ser Facundo Cambeses. El jugador que más títulos ganó en la historia del club salió antes de los partidos decisivos. Costas escucha, pero se basa en su presentimiento. Y decide antes de que le parezca tarde. Genera vínculos, pero no se casa. Ya había sentado en el banco a Roger Martínez, Juan Fernando Quintero, Agustín Almendra y por un par de partidos, pese a que no se lo recuerde hoy, a Maximiliano Salas, a quien había dejado de notarle su punto de partida obligatorio: el hambre de gloria.

El abrazo con su hijo Gonzalo, uno de los puntales y en quien se apoya en el día a día para cuestiones tácticas LUIS ROBAYO - AFP

Si el entrenador de Racing no anda con rebusques, de la misma manera lo que se ve en la cancha no tiene demasiada elaboración. No hay mucha diferencia en el estilo de juego entre sus partidos flojos y los muy buenos. El arco está adelante, habrá que ir hacia allá. La pelota vuela; eso sí, cuando caiga ya todos estarán preparados para volver a empujar. Los grupos se estructuran a semejanza de su líder. Racing es un equipo apasionado.

El destino hizo un giro novelesco para ubicar en este Racing copero a quien tanto lo deseó. Todos los entrenadores que pasaron en los últimos años, época en la que la institución se acostumbró a competir en copas continentales, supieron la importancia que significaba aspirar a ganar una de ellas. La vitrina tenía lugar de sobra. El club había dado un salto en varios órdenes. Le faltaba estar a la altura fuera del país. Si todos se enteraron de la sequía de 36 años en títulos internacionales, Costas lo sentía. Y lo que se siente, se transmite mejor.

A partir de Costas, Racing se convirtió en un equipo protagonista en las copas internacionales LUIS ROBAYO - AFP

No debe de existir un protagonista tan hincha de su equipo como lo es Gustavo Costas. Es la época en la que hay entrenadores que dirigen a infinidad de camisetas, dirigentes que cuando terminan su mandato no pueden volver a pisar el estadio donde crecieron, jugadores que hacen un largo recorrido por un club pero se van sin dejarles un peso y hasta quienes, cuando son reemplazados, arrojan la camiseta al suelo. Costas, mientras, se fija de que nadie pise el escudo pintado a un costado del campo de juego. O les dice a los encargados de la concentración que tapen las gelatinas que se ofrecen en el comedor porque son de frutilla, y la frutilla es roja. O, pasándose de lo lógico, le elimina el apellido a Marcos R.

Sabrá él si pone demasiado en el fútbol; mejor dicho, en su club. Sabrá Costas si, con tanto amor por Racing, les quita atención a otros rubros de la vida. En todo caso, quién es capaz de dictaminar el límite de la pasión. Quién puede asegurar cuándo el sentimiento es demasiado. Quién le va a decir al otro que no haga lo que él hace sin que lo vea nadie. Costas, el que merecía volver a su club en una etapa pacífica, seguirá con su sueño y su liturgia. La del hombre que besa un rosario, lucha con los tics, vuelve a besarlo y arranca su procesión, que debe ir fuerte por dentro pero también explota por fuera.