Rosario Central es semifinalista y Racing masca la bronca de sentirse perjudicado por el arbitraje

Racing se quedó fuera del torneo Apertura al perder por 2-1 en tiempo suplementario contra Rosario Central en Arroyito, en un partido que tuvo polémicas y máxima tensión en el que fue perjudicado. El equipo dirigido por Gustavo Costas, que explotó contra el árbitro Darío Herrera, terminó con dos jugadores menos por las expulsiones a Adrián Martínez y Marco Di Césare, por una agresión y una segunda amonestación, respectivamente. La Academia de Avellaneda se había puesto en ventaja con un tanto de Matías Zaracho, pero el conjunto canalla lo revirtió y accedió a las semifinales con tantos de Gastón Ávila y Enzo Copetti, que tiene pasado en Racing.

En el Gigante de Arroyito, Racing colaboró con ser su propio verdugo en un encuentro que quedó marcado por una decisión controvertida de Herrera y del VAR, encabezado por Pablo Dóvalo. A los 26 minutos del segundo tiempo, cuando el resultado era 1-1, ‘Maravilla’ Martínez se trenzó con Emanuel Coronel y le apoyó un antebrazo en el rostro, y el defensor se desplomó sobre el césped.

Darío Herrera expulsa a Adrián 'Maravilla Martínez' (izquierda) por haberle puesto un antebrazo contra la cara a Emanuel Coronel. Juan José García - FOTOBAIRES

Desde la cabina del VAR llamaron a Herrera, que terminó coincidiendo con los jueces que lo asistían: cambió la tarjeta amarilla por la roja y le mostró el camino de salida a Martínez. La decisión fue exagerada, pero a la vez la reacción de Martínez no tenía justificativo. Así, el goleador fue otra vez parte de una acción decisiva de un partido que la Academia perdió (en el clásico con Independiente picó el penal por encima del travesaño).

A partir de eso, y cuando Rosario Central ya acechaba las inmediaciones de Facundo Cambeses, Racing tuvo que afrontar en desventaja numérica el último cuarto de hora del tiempo regular y la media hora del suplementario. El arquero, antes y después de ese momento determinante, se erigió en una de las figuras del equipo. Ya en tiempo extra, la situación se tornó aun más dramática para el visitante: Di Césare barrió a Copetti y recibió la segunda amonestación.

Alejo Véliz y Marco Di Césare, en pugna por la pelota; el defensor fue echado en los primeros minutos de la prórroga y Racing quedó con nueve futbolistas. Rosario Central

Sin el zaguero, que a los 18 minutos de la segunda etapa había recibido una exagerada primera amarilla por una falta menor contra Alejo Véliz, Racing, con nueve futbolistas, aspiró solamente a replegarse y soportar los embates del equipo entrenado por Jorge Almirón. Ángel Di María, cuya clase queda de manifiesto en cada intervención, había liderado durante el segundo tiempo el mejor momento del local, que tras un centro suyo había igualado con un cabezazo de Ávila.

Durante los 45 minutos iniciales el partido se había desarrollado como lo quería Racing: sin gran ritmo, con fricción y pocos espacios. En esas circunstancias, en una jugada que incluyó una seguidilla de pases forzados desde el campo propio, la Academia de Avellaneda consiguió el gol de Zaracho, que coronó la acción al llegar al vacío y definir entre las piernas de Jeremías Ledesma.

Marco Ruben, Enzo Copetti (autor del último tanto) y Carlos Quintana celebran la clasificación de Rosario Central para una semifinal; el cuadro canalla eyectó del Apertura a los dos de Avellaneda. Juan José García - FOTOBAIRES

Para Racing, la tarde-noche se complicó en distintas acciones que anticipaban desventuras. Por ejemplo, Santiago Solari, que ingresó en la prórrroga, se torció un tobillo en su primera intervención. Pese a ese problema físico, el ex futbolista de Defensa y Justicia se convirtió en el llanero solitario tras la expulsión a Martínez y combatió con los defensores canallas, hasta salir extenuado en la segunda etapa extra.

Central, en superioridad numérica desde los 29 minutos del segundo período, dispuso en el segundo extra los ingresos, como centrodelanteros, del zaguero Carlos Quintana y el histórico Marco Ruben por Véliz y Di María, respectivamente. Apenas iniciada esa última etapa, Santiago Sosa no consiguió despejar un pase que pretendía ser en profundidad y la pelota le quedó a Copetti, que sacó un repentino remate hacia el palo derecho del arco de Cambeses.

Compacto de Rosario Central 2 vs. Racing 1

ROSARIO CENTRAL RACING HL

Más allá de que quedaban 14 minutos por delante, ese gol desmoronó el ánimo que le quedaba a Racing, que no llegó a acercarse a las inmediaciones del área canalla. Central, que el año pasado fue proclamado campeón por fuera del reglamento, ahora está en semifinales del Apertura y anhela levantar el trofeo en la cancha.