Racing vs. Caracas, por la Copa Sudamericana, en vivo
La Academia se juega su futuro en el torneo continental
Salen los equipos a la cancha
Ante un Cilindro sin público por la sanción de Conmebol a Racing (se cumple el tercer encuentro sin hinchas), los 22 protagonistas salen a la cancha. Queda todo dispuesto para el comienzo del partido.
Costas: "Tenemos que hacer lo nuestro"
Gustavo Costas habla con ESPN en la antesala de un duelo decisivo: “Tenemos que ganar los dos partidos; hacer lo nuestro. Ojalá que Dios nos ayude para que en la última fecha haya un resultado que nos favorezca”, se ilusiona de cara a la última jornada (Racing precisa ganar los dos partidos y que Botafogo no pierda en la fecha decisiva con Caracas).
Estos son los titulares del equipo venezolano
El conjunto visitante, que no debe perder si es que quiere clasificarse, también tiene a su equipo titular definido por su entrenador interino, Henry Meléndez. Saldrá al césped del Cilindro de Avellaneda con estos once futbolistas: Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño; Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández; Adrián Fernández.
#Sudamericana | ¡El 1️⃣1️⃣ de Henry Meléndez para enfrentar a Racing Club por la Fecha 5 del grupo E de la CONMEBOL Sudamericana 2026! ✅🔴#SomosCaracas #DaleRo pic.twitter.com/ijJSr4FVRJ— Caracas Fútbol Club (@Caracas_FC) May 21, 2026
Una novedad en el banco de suplentes
Entre los relevos de la Academia aparece Alejandro Tello, de apenas 18 años, y quien puede desempeñarse como mediocampista interno o volante central. Si bien aún no debutó en primera, ya fue suplente en tres partidos: el 3-0 contra Atlético Tucumán, el 0-0 con Huracán y la derrota con Rosario Central por 2-1 en el Gigante de Arroyito.
¡Así va Racing!
Gustavo Costas tiene a sus once futbolistas titulares confirmados para un partido trascendental en el Cilindro. Matías Tagliamonte; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Franco Pardo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Matko Miljevic, Gabriel Rojas; Tomás Pérez y Adrián “Maravilla” Martínez.
¡Así va La Academia esta noche en Avellaneda! 🩵🤍 pic.twitter.com/AbmtWGripM— Racing Club (@RacingClub) May 21, 2026
Dos que se lo pierden
Santiago Solari (lesionado en el partido ante Rosario Central, por los cuartos de final del torneo Apertura) y Ezequiel Cannavo (desgarrado) se perderán el decisivo partido ante Caracas y ni siquiera fueron convocados para el partido. Sí estuvo en la lista el chileno Damián Pizarro, quien podría rescindir su contrato con Racing en las próximas semanas y regresar a Udinese, de Italia, por sus bajos rendimientos. Sin embargo, el delantero trasandino se quedó afuera del banco de suplentes.
Obligado a ganar
Racing juega su primer match-point en la Copa Sudamericana ante Caracas, de Venezuela. El partido comienza a las 21, cuenta con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina y la televisación de ESPN. La Academia ocupa el tercer lugar del grupo, por detrás de los venezolanos (segundos) y de Botafogo, líder absoluto de la zona y ya clasificado. El equipo de Gustavo Costas debe ganar hoy si es que quiere llegar con chances de clasificación a la última fecha.
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