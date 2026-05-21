Racing vs. Caracas, por la Copa Sudamericana, en vivo

Santiago Solari (lesionado en el partido ante Rosario Central, por los cuartos de final del torneo Apertura) y Ezequiel Cannavo (desgarrado) se perderán el decisivo partido ante Caracas y ni siquiera fueron convocados para el partido. Sí estuvo en la lista el chileno Damián Pizarro, quien podría rescindir su contrato con Racing en las próximas semanas y regresar a Udinese, de Italia, por sus bajos rendimientos. Sin embargo, el delantero trasandino se quedó afuera del banco de suplentes.