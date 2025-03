La fuerte discusión entre Frank Kudelka y uno de los hijos de Gustavo Costas tras la victoria de Huracán en el Cilindro de Avellaneda

Un final caliente en el Cilindro de Avellaneda. Huracán se impuso en la casa de Racing por 1-0 y el entrenador del conjunto de Parque Patricios, Frank Darío Kudelka, quedó en medio de una discusión que fue captada por las cámaras con Gonzalo Costas, hijo y asistente de Gustavo el entrenador de la Academia. El DT del Globo celebró efusivamente la victoria, al parecer no le gustó demasiado al staff técnico de Racing y le reclamaron en el campo de juego esa actitud.

“¿Por qué lo festejás así? Está mal. ¿Por qué me lo hacés? ¿ A quién? ¿Es uno de nosotros? Por qué?”, repetía a los gritos Gonzalo Costas frente a frente con Kudelka, que le pedía disculpas si se sentía ofendido. Lejos de detenerse el hijo de entrenador de Racing insistió: “¿Nosotros te faltamos el respeto a vos? Hay que saber ganar también”.

Kudelka intentó contestar desde la calma, incluso, le pidió perdón si Gonzalo Costas entendió que era personal el festejo del DT de Huracán. Sin embargo, sus palabras no parecían tener efecto en su interlocutor y al escuchar los repetidos reclamos, se cansó y le dijo: “¿Perdón? ¿No puedo festejar?”. Kudelka ya había perdido la paciencia y soltó una sonrisa mientras caminaba hacia el vestuario, sin dejar de observar la situación.

Incluso en las imágenes se pueden ver cómo los futbolistas de Huracán intentaron detener la discusión, pero Ramón Wanchope Ábila después de intervenir para calmar las situación advirtió que Federico, el otro hijo de Gustavo Costas, insultó a Kudelka y le respondió a la distancia ya sin buenos términos.

Más tarde, en la conferencia de prensa, Kudelka habló acerca de este altercado y trató de minimizar la discusión. “No hubo encontronazo. Es más, puedo ofertar una disculpa pública si creyeron que era para alguno de ellos”. Y después explicó el por qué de su euforia por la victoria: “Cuando ganamos cada uno se expresa a su forma. Hoy me sentí envalentonado porque no fue un triunfo cualquiera, pero yo no lo hice para nadie. Ni los vi. Era un lío eso. No fue un triunfo cualquiera ante cualquier rival”.

A la hora de referirse a Gonzalo Costas, también buscó bajar la tensión y explicó: “Al muchacho le pedí disculpas pero estaba un poco enojado. Tiré un insulto al aire como un desahogo, nada contra nadie. No le hice nada a nadie pero si alguno lo tomó a mal, yo vuelvo a pedir disculpas”.

Fabio Pereyra, uno de los defensores de Huracán, también le restó importancia a lo que sucedió entre Kudelka y Costas: “No sé que pasó. Llegué medio tarde y vi que se armó un tumulto por lo que fui a separar. Aparentemente el técnico festejo y a ellos les molestó. Son cosas del partido”.

La cargada de Huracán a Racing tras la polémica con Kudelka

En el fútbol argentino parece estar de moda que las cuentas oficiales de los clubes sea un espacio para alimentar el folclore futbolero. El CM de Huracán aprovechó la frase de Kudelka a Gonzalo Costas y chicaneó a la Academia por la victoria en el Cilindro de Avellaneda: “¿Perdón? ¿No puedo festejar?”.

La cuenta oficial de Huracán en X no es la primera vez que está en el centro de la escena por sus posteos, incluso, cuando el Globo se impuso por 2-0 en el clásico con San Lorenzo, subieron una serie de burlas en las que algunas estuvieron lejos del buen gusto.

