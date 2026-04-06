Newell’s tenía todo para armar una goleada sobre Central Córdoba, pero recién aseguró la victoria en el último minuto

Una montaña humana sobre el juvenil Francisco Scarpeccio, el delantero que marcó el 3 a 1, la última imagen que ofreció Newell’s en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Un festejo, un desahogo, un grito de liberación reveló la celebración de los rosarinos, que con el triunfo sobre Central Córdoba abandonaron el último puesto en la Zona A del torneo Clausura y engordan los puntos en la tabla Anual, donde ahora hay tres equipos por debajo. Una victoria que robustecerá el espíritu en tiempos tormentosos, que posibilitará ensayar con mayor calma la toma decisiones y trabajar para revertir una situación que es incómoda y se llenó de tensión.

Sonrisas y desahogo: Newell's celebró un triunfo que libera de las ataduras que lo atraparon en los últimos tiempos X @Newells

Un golpe de timón, movimientos en la búsqueda de un triunfo que devuelva la calma. No dudó el entrenador Frank Kudelka, que provocó una cirugía mayor en la alineación: Josue Reinatti se adueñó del arco, relegando al banco de los suplentes a Williams Barlasina. Ninguno de los dos son los verdaderos dueños, porque para el puesto Newell’s contrató a Gabriel Arias –el primer refuerzo del mercado de pases-, aunque el neuquino se recupera de una fisura de peroné de la pierna izquierda. El juvenil Valentino Acuña, una de las promesas, pasó de titular a no formar parte del banco de los suplentes; tampoco Nicolás Goitea, con un desgarro de grado 1 en el vasto del muslo derecho. Walter Núñez y David Sotelo, en cambio, esperaron su turno junto al director técnico.

El uruguayo Matías Cóccaro tuvo un irregular partido y fue reemplazado en el segundo tiempo; Newell's suma nueve puntos y tiene a tres rivales por debajo en la tabla Anual X @Newells

Por obligación, por decisión de Kudelka, Newell’s ensayó cinco cambios respectos a la alineación que perdió 2 a 0 con Acassuso, por la Copa Argentina, siete días atrás. Y en el estadio Madre de Ciudades descubrió una victoria para recuperar la confianza y romper con la estadística: los rosarinos acumulaban un festejo en 13 partidos. Una celebración bajo la lluvia ante un rival que se hunde, porque la Lepra venía a los tumbos y encontró en la endeblez de Central Córdoba un trampolín para reconstruirse.

Un desborde del paraguayo Saúl Salcedo, un zaguero central al que el DT utilizó como lateral derecho, y la estocada de Franco García, uno de los nombres que Kudelka eligió para rehacer el rompecabezas. El atacante anticipó a Alejandro Maciel y derrotó a Alan Aguerre, el exNewell’s que más tarde –a los 25 minutos del primer tiempo- fue suplantado por una dolencia muscular por Javier Vallejos. Un gol que hizo creer a los rojinegros en el juego y le quitó el escaso espíritu que ofrecían los santiagueños, que escuchaban los cánticos de descontento y reprobación de los hinchas.

Saúl Salcedo desborda a Diego Barrera: el defensor paraguayo activó la jugada de la apertura del marcador X @Newells

Newell’s dominó a su antojo, porque tuvo la ambición de ser protagonista aun dejando espacios en el retroceso, aunque el arquero Reinatti solo tuvo que intervenir una vez en el primer tiempo, después de un remate desde fuera del área de Ezequiel Naya. Una falta de Facundo Mansilla sobre el ingresado Jerónimo Gómez Mattar, que reemplazó a Bruno Cabrera -arrastraba una molestia muscular y se retiró renqueando-, la previa del segundo tanto de los rosarinos: el festejo llegó en la segunda jugada, cuando Jerónimo Russo asistió a Oscar Salomón que, en soledad, con un martillazo de cabeza, decretó el 2-0.

La fragilidad de los santiagueños se profundizó por la expulsión de Juan Pignani, que recibió una tarjeta roja directa del árbitro Hernán Mastrángelo, que tuvo un correcto desempeño en un juego entre dos equipos que están en situación incómoda en la tabla Anual y también en la de los Promedios. Central Córdoba, una institución con un fuerte lazo con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino –investigado junto al presidente, Claudio Chiqui Tapia- en múltiples causas judiciales, que recibió algunos fallos favorables en campañas pasadas, y Newell’s, que recibió apoyó económico-financiero de la AFA, aunque en la cancha los árbitros condenaron a los rosarinos con algunos fallos.

El resumen de la victoria de Newell’s

Newell’s dilapidó varias situaciones para diseñar una goleada, mientras que el DT de los Ferroviarios, Lucas Pusineri, ejecutó tres cambios en el entretiempo para intentar lavar la cara a una formación que estaba rendida, sin rebeldía... Y de un lateral, asomaron dos cabezazos y Diego Barrera convirtió para los santiagueños que, inesperadamente, se metíeron en partido desde el marcador, porque futbolísticamente era inferior al rival.

A los rojinegros lo invadieron las dudas, el temor, el sufrimiento por su incapacidad para resolver el resultado: García, los ingresados Núñez y Luciano Herrera no supieron martillar o eligieron el pase equivocado cuando atacaron con superioridad numérica. Hasta que Reinatti, en el descuento, descolgó un lateral y habilitó a Herrera, que alargó para que Scarpeccio, con su corrida, desatara el nudo. Fue festejo, fue victoria, fue justicia: ganó Newell’s, que se oxigena con los tres puntos.