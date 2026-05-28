Copa Sudamericana: River en los octavos de final; Boca, Tigre y Lanús en los playoffs

Con la victoria de Tigre por 2-0 sobre el peruano Alianza Atlético, concluyó la etapa de grupos de la Copa Sudamericana, certamen que contó con la presencia de seis equipos argentinos en su primer tramo. El equipo de Victoria consiguió los tres puntos que necesitaba, y aprovechó el empate entre América de Cali y Macará para alcanzar en la tabla a los colombianos, a los que superó en el desempate olímpico; esto es, los resultados de los duelos entre los conjuntos igualados.

En este certamen, sólo el primero de cada grupo se clasificó de manera directa a los octavos de final, mientras que los segundos pasaron a los Playoffs en los que se enfrentarán a los terceros de grupos de la Copa Libertadores. Estos ocho encuentros de repechaje se jugarán del 21 al 23 de julio, los duelos de ida, y del 28 al 30 del mismo mes para los desquites. La ida de los octavos -se sortearán este viernes en Asunción- se disputará del 11 al 13 de agosto, y los cotejos de vuelta del 18 al 20 de ese mes.

A diferencia de la etapa de grupos, en las llaves eliminatorias ya pueden enfrentarse equipos del mismo país, o que hayan compartido grupo. No hay alargues en las duelos de octavos, cuartos y semifinales, y sólo se prevé un hipotético tiempo suplementario de 30 minutos antes de los penales en la gran final a partido único, que se jugará el 21 de noviembre próximo en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

De los seis participantes argentinos en la fase de grupos, sólo River Plate avanzó de manera directa a los octavos. El Millonario aseguró su pase con un triunfo por 3-0 sobre el hundido Blooming, en el Monumental; así se confirmó en el primer puesto del grupo H, además de terminar como el segundo de los primeros de la Copa Sudamericana, apenas detrás de Botafogo, lo que le permitirá resolver varias eliminatorias como local. El equipo del Chacho Coudet espera el sorteo para empezar a vislumbrar su próximo adversario.

Tigre, que no dependía de sí mismo, hizo los deberes: le ganó a Alianza Atlético con los goles de Jabes Saralegui y Barrionuevo, y el empate en el otro encuentro le permitió seguir adelante. Su adversario en los playoffs será Nacional de Uruguay, que terminó tercero en el grupo B de la Libertadores.

Jabes Saralegui celebra el primer gol de Tigre sobre Alianza Atlético (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

En los playoffs se suman otros dos argentinos que proceden de la Copa Libertadores: Boca, tercero del grupo D, y Lanús, que ocupó el tercer escalón en el grupo G. El Xeneize, ya lejos de su objetivo principal, se enfrentará en la eliminatoria con O’Higgins, de Chile; el Granate tendrá que cruzarse con Cienciano, de Perú.

Los que quedaron afuera de todo fueron San Lorenzo, Racing, Deportivo Riestra y Barracas Central.

Los clasificados a los octavos de final

Botafogo (Brasil)

River Plate

Montevideo City Torque (Uruguay)

Olimpia (Paraguay)

San Pablo (Brasil)

Macará (Brasil)

Atlético Mineiro (Brasil)

Recoleta (Paraguay)

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Así se juegan los playoffs