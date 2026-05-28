Racing - Independiente Petrolero: la Academia se despidió con una victoria de la Copa Sudamericana

¿Hay algo peor que jugar por nada? Hacerlo después de un fracaso como el que protagonizó Racing en esta Copa Sudamericana. Y, pero aún, afrontar ese compromiso inmerso en una crisis que derivó en el despido de Gustavo Costas, por decisión del presidente Diego Milito. Por primera vez en dos años y medio, sin el técnico e ídolo que había liderado dos temporadas de ensueño antes de un semestre aterrador, la Academia cerró su participación internacional de este 2026 con un triunfo 2-0 ante Independiente Petrolero, de Bolivia, que cayó en sus seis presentaciones.

Duván Vergara y Matko Miljevic hicieron los goles en Avellaneda, donde además Facundo Cambeses atajó un penal para mantener la valla invicta y la distancia de dos conquistas que ya había conseguido el conjunto dirigido interinamente por Sebastián Romero, el exmediocampista albiceleste que comanda a la Reserva.

“Chirola” le dio acción a varios juveniles del club: entre los titulares estuvieron el mediocampista central Alejandro Tello (debutó en Primera), el zaguero Gonzalo Escudero, el extremo Gonzalo Sosa y el centrodelantero Tomás Pérez, mientras que en el segundo tiempo ingresaron Tobías Rubio y Felipe Schaare (también tuvo su bautismo profesional).

Lo mejor de Racing vs. Independiente Petrolero

Como la mayoría de los habituales titulares fueron reservados para el partido del domingo, ante Defensa y Justicia, por los dieciseisavos de la Copa Argentina, los pibes intentaron mostrarse. Más allá de ese aliciente para ellos, el marco general fue una pintura de este triste, solitario y final capítulo de Racing por la Sudamericana: sin público, sin técnico principal y cruzado por diversas situaciones previas cargadas de negatividad.

Sebastián "Chirola" Romero, el entrenador interino de Racing, que tuvo una triste despedida de la Copa Sudamericana JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

La victoria no valía nada, pese a significar tres puntos más en la tabla del grupo en el que la Academia terminó en el tercer puesto, detrás de Botafogo y Caracas, de Venezuela, rivales a los que no pudo superar de local ni de visitantes. El trámite del encuentro estuvo signado por las ventajas excesivas que daba el oponente, producto de sus múltiples deficiencias colectivas y también de calidad individual.

Racing está convulsionado por la cantidad de capítulos penosos que atravesó este año. El fin de semana, ya con el fracaso de la eliminación copera sobre la espalda, el club tuvo un fin de semana explosivo: Diego Milito echó a Gustavo Costas y planteó públicamente que se trató de una decisión “casi en conjunto”, pero el entrenador lo contradijo y desafió que su partida se trataba de “un hasta pronto”, ya que –vaticinó- en un tiempo iba a volver.

Esa declaración, sumada a la bronca de los hinchas (genuinos y de los otros) que insultaron y responsabilizaron por este presente a Milito, se leyó como el potencial lanzamiento de Costas a una carrera política en el futuro albiceleste. “Gustavo es Racing, Milito no”, el cántico que había sonado en el playón del estadio durante el mediodía del domingo, se replicó en un bar donde estaba Costas, rodeado de fanáticos que lamentaron su salida.

Con la viralización de ese video y la inmediata repercusión que causó en la interna racinguista, Costas salió a hacer una aclaración: “Ante diferentes versiones que circulan sobre mi persona, quiero aclarar que no es mi intención actual dedicarme a la política del club. Siempre que un hincha de Racing me invite a compartir un momento con mi gente, ahí estaré. Lo hice siempre y lo seguiré haciendo”.

Racing, al menos, se despidió con un festejo en la Copa Sudamericana JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

“Mi futuro cercano se centrará en encontrar un nuevo proyecto deportivo para seguir desarrollándome como director técnico de fútbol profesional. En los últimos meses recibí ofertas laborales, las cuales rechacé porque estaba donde quería estar. A Racing le dediqué toda mi vida desde el lugar que me tocó”, remarcó el ídolo académico, en una historia publicada en Instagram.

Sin embargo, según averiguó LA NACION, Costas no descarta a largo plazo (las elecciones serán en 2028) participar de la vida de Racing otra vez, pero justamente desde el plano político. “Todos Juntos”, el lema que patentó y guió al equipo y al club hasta fines de la temporada pasada, retumba en quienes participan activamente en la “rosca” institucional como un posible nombre de espacio opositor.

El futuro inmediato tendrá para la Academia, el cruce con Defensa y Justicia por la Copa Argentina. También, en los próximos días, Milito evaluará y elegirá a uno de los varios candidatos que le presentaron como opciones para suceder a Costas. Martín Anselmi, con pasado en Porto, según le confirmaron a LA NACION, está descartado. Luis Zubeldía, Nicolás Diez y Hernán Crespo, entre otros, están en la órbita. El fin de semana, en el cierre de un semestre para el olvido, Romero dirigirá nuevamente, en un cotejo crucial.