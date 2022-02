Por qué Fernando Gago y Racing salieron fortalecidos del empate con River en el Monumental

Si Racing se había puesto como objetivo poder competir ante River, este empate después de salir al segundo tiempo dos goles abajo, lo saca fortalecido del Monumental. En un territorio que siempre resultó hostil para la Academia, ante un rival que los últimos años se había convertido en una verdadera bestia negra, el equipo de Fernando Gago mostró actitud, juego y carácter para transformar un 0-2 en un empate 2-2 que resultó merecido por la Copa de la Liga.

Acaso el festejo del gol de Leonel Miranda, en el córner más cercano al banco de suplentes visitante, con un racimo de futbolistas y allegados celebrando la igualdad, sea la escena que resuma lo que puede valer para Racing esta igualdad. Para un grupo que pasó un año difícil por el complejo clima que se vivió en Avellaneda y que sintió en carne propia cómo se diluía el cariño con los hinchas, era necesaria una presentación reivindicatoria en Núñez. “Más allá de los partidos recientes, todos sabemos lo que es River y cómo compite. Nos vamos muy contentos por el desempeño del equipo. Dimos muestras de que vamos a dar todo hasta el final. Le doy mucho valor al hecho de haber sacado adelante el partido por cómo estaba el resultado al entretiempo”, explicó Gabriel Hauche, el mejor jugador visitante.

El mismo concepto corre para el entrenador Gago, que en este 2022 busca mostrar una cara distinta de la que dejó a finales del año pasado, cuando agarró un plantel decaído tras una catarata de traspiés. En estos primeros cuatro partidos del año, Racing mostró ciertas bases desde las que puede consolidarse como un equipo. Las buenas actuaciones como visitante ante River y Defensa y Justicia, acaso los dos mejores equipos del fútbol argentino, funcionan como muestra. Luego del gran triunfo del pasado martes por 3 a 0 ante Argentinos Juniors, el entrenador había asegurado que su equipo viene “en crecimiento constante” y que iba a llegar al Monumental para “competir”.

Con el diario del lunes se puede decir que los dos enunciados superaron la prueba. Con unos primeros 25 minutos muy buenos y unos 20 finales del primer tiempo en los que sintió el impacto del gol de Esequiel Barco, Racing mostró en la segunda mitad empuje y convicción para llevar a River contra su arco hasta lograr deshacer la desventaja de dos goles. Si los equipos en formación suelen necesitar una actuación grande que en la que cimentarse, esta igualdad en el Monumental puede tener ese valor.

“El partido que hicimos me gustó. Estamos para competir cada vez que nos toque hacerlo, y esta es la manera. A lo que apuntamos es a que cada partido sea una entrega permanente, como mostramos hoy. Queremos que se entienda que esa es la forma que buscamos y en la que los jugadores se sienten más a gusto”, indicó el técnico, que también salió renovado de un estadio que no le dejó buenos recuerdos como jugador y del que en sus tres visitas como entrenador se había llevado derrotas contundentes. De todos modos Gago, que en sus 11 partidos como DT académico lleva cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas , eligió correrse del centro de la escena: “Acá no hay una cuestión de duelo de entrenadores. Este resultado es todo de los jugadores, por la entrega que mostraron y porque supieron entender los momentos del partido” .

El DT de Racing, Fernando Gago, vinculado con Boca en su carrera como futbolista, vivió una jornada peculiar en el Monumental José Brusco - FotoBAIRES

La victoria ante Argentinos Juniors había dejado la sensación de que Gago había encontrado el sistema y los nombres para darle forma al equipo que tiene en su cabeza. Esa impresión se potenció tras la excursión a Núñez, con todo lo que eso significa. Más allá de los errores puntuales de Leonardo Sigali y Aníbal Moreno, Racing jugó un buen partido colectivo, sin puntos bajos desde lo individual. Incluso Enzo Copetti aprovechó su inclusión en lugar del lesionado Javier Correa. “Venimos de menor a mayor y es importante que esa sensación siga creciendo”, resumió el DT.

Fernando Gago en conferencia: "Sabíamos que necesitábamos encontrarnos con nuestra manera de jugar y el mensaje fue claro para los jugadores. Ellos lo supieron interpretar y eso se vio en la cancha". pic.twitter.com/4m1fWvLsQZ — Racingmaníacos (@RacingManiacos) February 28, 2022

Racing, incluso, no sintió la ausencia de Edwin Cardona, que no estaba en condiciones por una sobrecarga muscular. La idea del cuerpo técnico era esperar al colombiano hasta último momento, pero finalmente miró todo el partido desde el banco de suplentes, sin siquiera hacer la entrada en calor junto a los otros relevos. “A Edwin elegí no arriesgarlo hoy por una molestia que tenía. Preferí que pueda llegar en óptimas condiciones al próximo partido”, explicó Gago.

El DT de Racing, Fernando Gago, no se permite distracciones en Racing ni aún en el festejo; el punto en Monumental puede ser un trampolín para la Academia Alfredo Luna - Télam

El siguiente paso de la Academia será el sábado, ante Talleres, en el Cilindro. Será una presentación importante para recoger la siembra de la confianza que cosechó con el empate ante River. Una bisagra de la que Racing puede salir transformado en un equipo con sed de ser protagonista o lo puede devolver a la zona de incertidumbre que manda en la mayoría de los equipos del fútbol argentino.