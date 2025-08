Racing, el golazo de Mura a Deportivo Riestra, el blooper en contra y la expulsión de Goitia por la Copa Argentina

Racing terminó jugando un primer tiempo impensado ante Deportivo Riestra. Al final de los 45 minutos iniciales, se fue al descanso goleando por 3-0 en la cancha de Lanús, por un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro tuvo de todo...

El fútbol argentino suele ser peleado, intenso. No se suelen ver partidos así en los que uno de los equipos, aunque sea alguno de los denominados grandes, imponga tanta superioridad. Pero eso se vio este domingo entre Racing y Deportivo Riestra en el Sur. Y eso que la Academia llegaba a este cotejo con varias ausencias de peso: Adrián Maravilla Martínez ausente por estar suspendido (fue expulsado en el último partido por Copa Argentina), y los lesionados Gabriel Arias, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Luciano Vietto y Gastón Martirena. A último momento tampoco fue titular Santiago Sosa.

🎓⚽¡RACING ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 9', Vergara marcó el 1-0 ante Deportivo Riestra. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/dQzYVoiI4K — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2025

La primera jugada que tuvo una correcta resolución del juez Nazareno Arasa fue el penalazo que le cometió Miño a Duvan Vergara cuando iban 8 minutos de juego. El propio colombiano que llegó para reemplazar a Maximiliano Salas se encargó de ejecutarlo con categoría, poniendo la pelota junto al palo izquierdo del arquero Arce.

A los 19 minutos, vino otra polémica pero que contó nuevamente con un gran acierto del juez Arasa: roja directa a Goitia por una fuerte infracción a Gabriel Rojas, a la salida de un tiro libre a favor de Riestra. En su afán por evitar el contraataque adversario, Goitia se pasó de la raya en la vehemencia para cortar la jugada. Riestra es un equipo que por lo general suele jugar al filo de estas situaciones, aunque no siempre se lo sanciona como es debido.

🟥 ¡EL MALEVO QUEDÓ CON 10 JUGADORES!



A los 19', Nazareno Arasa le mostró la tarjeta roja a Goitía por esta dura entrada. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/CjNWSlXHsQ — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2025

El 2-0 fue a los 25 minutos con un gol en contra de Mariano Barbieri, defensor que intentó rechazar tras un centro desde la izquierda de Gabriel Rojas pero terminó impulsando la pelota dentro del arco de Arce. Fue una acción ofensiva en la que participó del armado Conechny.

Racing había tenido otra oportunidad clara con un cabezazo de Elías Torres que dio en el travesaño. El centrodelantero proveniente de Aldosivi fue uno de los refuerzos que llegaron para este campeonato a la Academia.

🎓⚽ ¡RACING AMPLIÓ EL MARCADOR!



A los 25', Barbieri, en contra, marcó el 2-0 ante Deportivo Riestra. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/Uat8FlC8n7 — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2025

El 3-0 fue una gran acción colectiva pero que terminó con una volea de zurda de Facundo Mura, el reemplazante del lesionado Gastón Martirena, que metió un golazo encima de zurda, con su perfil menos hábil, al ángulo superior izquierdo de Arce, que se vio sorprendido por la resolución del lateral derecho.

Hubieron más jugadas para que Racing se vaya al descanso todavía con una diferencia mayor: dos remates de Tomás Conechny que se fueron desviados y una gran atajada de Arce ante otro intento de Mura, esta vez progresando por la derecha y metiendo un fuerte envío al primer palo. Y la mencionadas situaciones de Elías Torres.

🎓⚽ ¡GOLAZO DE RACING!



A los 32', Mura marcó el 3-0 ante Deportivo Riestra. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/T7MpT0fW9J — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2025

Racing se fue al descanso con una amplia ventaja, impensada hasta para Gustavo Costas. En la semana se había hablado mucho de este partido. Primero hizo declaraciones públicas Milton Celiz, capitán de Riestra, en ESPN, diciendo que “Riestra no le da importancia a la Copa Argentina”. Fue tan rara la postura del mediocampista que luego el club del Bajo Flores debió emitir un comunicado desmintiendo esa postura.

“No te voy a mentir. Todavía no trabajamos para el partido contra Racing. A la Copa Argentina Deportivo Riestra no le da importancia. Hoy hicimos un trabajo pensando en Defensa y Justicia", había dicho el capitán. Y había agregado: “El domingo a morir, obvio. Pero acá no le dan importancia. Acá lo que habla el cuerpo técnico y los dirigentes es pensar en el descenso, en la tabla de abajo, no en la de arriba”.

Racing vs Deportivo Riestra. Facundo Mura Fecha: 03/08/2025 Categoría: Fotos de futbol Copa Argentina. Octavos de Final. Fotobaires

Sonó demasiada desubicada la declaración de Celiz, sobre todo porque para el partido con Defensa y Justicia iban a faltar más de diez días. Tal fue así que la reacción oficial de Deportivo Riestra no se hizo esperar.

“La Copa Argentina es un torneo de un prestigio insoslayable y en consecuencia una de las prioridades a encarar al igual que el Torneo Clausura. Es pertinente esclarecer que todo se debió a una mala interpretación de la línea deportiva que manejó nuestro entrenador, Gustavo Benítez, en su afán por restarle presión al plantel de cara a un partido frente a un rival de la envergadura de Racing Club de Avellaneda, nada menos que el último campeón de la Copa Sudamericana", explicó el conjunto blanquinegro.

Y siguió con la explicación: “El CT de Benítez evaluó como vital restar la presión de la doble competencia por la ansiedad que genera este tipo de situaciones, lo que deriva en un estrés físico y mental que repercute en el rendimiento psíquico y deportivo”, para un plantel conformado principalmente por jugadores del ascenso, según aseguró Riestra, que finalizó la publicación remarcando que la Copa Argentina “es un torneo de los más respetados y el más federal del país” y que “la afrontará con el profesionalismo y la disciplina de siempre”.

Racing se mantuvo al margen de las polémicas y salió a jugar el partido como lo hace siempre: con actitud ofensiva y contundencia.