Con la antigua fórmula de la “cucharita”, Argentinos dio el golpe y Huracán quedó contra las cuerdas

Argentinos Juniors dio el golpe en el Palacio. Desplegó parte de sus destrezas en un mítico escenario de nuestro medio, sobre todo con dos joyas, que sirvieron para dar vuelta el marcador. El triunfo por 2 a 1 sobre Huracán (comprometió su clasificación, ahora debe jugar con Racing en el Cilindro) se basó en un cabezazo espectacular de Tomás Molina y, sobre todo, en la antigua “cucharita” que inventó un pibe de 18 años (Facundo Jainikoski), que le cedió con clase el gol al chileno Iván Morales.

Huracán y Argentinos tienen un punto en común: son dos equipos que suelen darle rienda suelta al ataque, prefieren ser protagonistas, más allá del rival, de la cancha, del contexto. Al mismo tiempo, sufren en las zonas bajas, porque no suelen ajustar las clavijas en la última línea. Y algo más: les va bien, pero no puede consagrarse, dar el definitivo salto de calidad.

Argentinos estuvo a un paso de alzar la Copa Argentina, siempre al mando de Nicolás Diez. Huracán estuvo a un paso del torneo local, aunque en este caso con Frank Kudelka, en el proceso anterior. Con Diego Martínez, de todos modos, ataca más, circula mejor la pelota.

Francisco Alvarez le gana la posición a Oscar Cortés FACUNDO MORALES/ Fotobaires

Los dos equipos se encuentran entre los primeros ocho de la Zona B del Apertura, aunque el Bicho está más holgado y el Globo, muy comprometido: le pisan los talones Barracas Central y Racing, nada menos.

Se reencontraron esta noche en el Palacio, con la premisa de siempre: cuidar la pelota ante cualquier circunstancia, en el cierre de la 16a fecha del certamen. Los dos equipos, con un 4-3-3, elástico y audaz, aunque los nombres de Argentinos, entre volantes y delanteros, generan otro tipo de expectativas.

Blondel y Pipa Lescano, en una acrobacia compartida en el aire FACUNDO MORALES/ Fotobaires

Nicolás Oroz, Federico Fattori (el motor) y Alan Lescano (un distinto), del medio hacia arriba y Facundo Jainikoski (pichón de crack, de 18 años), Tomás Molina e Iván Morales en el ataque, con destrezas y avances punzantes, aunque esporádicos, inconsistentes.

Del lado del Globo, todo es más austero, aunque con una idea similar, con Facundo Waller en el medio, el uruguayo que abrió el marcador con una volea de zurda, luego de dos despistes de Argentinos en la defensa. La delantera tiene tres nacionalidades: Oscar Cortés (Colombia), Jordy Caicedo (Ecuador) y Juan Bisanz (formado en Atlanta, de anterior paso por Banfield).

Molina, de Argentinos, marcó el temporal 1-1 FACUNDO MORALES/ Fotobaires

El gol le dio mayor dinamismo a Huracán, aunque también a Argentinos, que acusó el golpe y salió con todo. Esa situación suele hacerlo desproteger, lo que por momentos derivó en un espectáculo de vuelo mediano, aunque de ida y vuelta.

En ese contexto, un golazo de cabeza y bajo la fórmula de la “ley del ex”. El centro sensacional de Sebastián Prieto desde el sector izquierdo derivó en un cabezazo espectacular de Tomás Molina, que prefirió no festejarlo y pedir disculpas porque se formó en Huracán, aunque solo jugó cuatro partidos.

Prieto representa una salida clara para el Bicho FACUNDO MORALES/ Fotobaires

El desarrollo siempre fue entretenido y parejo. El Globo, con armas más rústicas, avanzaba con cierto criterio, sobre todo bajo el ala izquierda, la de Bisanz. De todos modos, se fue apagando, situación que aprovechó el Bicho, con más y mejores recursos, también en el banco de suplentes.

Hasta que una infracción de Caicedo sobre Román Riquelme -que el árbitro Ariel Penel dejó seguir con criterio-, derivó en un contraataque fatal. Pase de crack del pibe Jainikoski, una suerte de antigua “cucharita”, y la definición de Morales ante la salida de Galíndez. Argentinos exhibió parte de su repertorio, Huracán se fue entre silbidos, una imagen que se replica en la mayoría de los estadios de nuestro medio.