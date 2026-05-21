En qué canal pasan hoy Universidad Católica vs. Barcelona, por la Copa Libertadores 2026

Este jueves, desde las 21 (horario argentino), Universidad Católica y Barcelona se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, trascendental para el futuro de Boca en el certamen continental, se disputa en el estadio San Carlos de Apoquindo y se puede ver en vivo por televisión en Fox Sports, como así también por streaming a través del plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Franja está tercera en la tabla de posiciones de su zona con siete puntos al igual que Boca. Sin embargo, el xeneize está segundo por el nuevo criterio de desempate que implementó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para esta temporada: el Olímpico, que tiene en cuenta el resultado de los partidos entre los equipos igualados. Viene de empatar 0 a 0 con Cruzeiro como local.

Con una victoria ante Barcelona, Universidad Católica quedará momentáneamente en lo más alto del Grupo D Prensa Universidad Católica

El conjunto ecuatoriano, por su parte, se mantiene en el último puesto del Grupo D con tres puntos y, si no gana este jueves, se despedirá del plano internacional, ya que tampoco tendrá chances de quedar tercero para ir a los playoffs de la Copa Sudamericana. Acumula tres unidades, producto de una victoria y tres derrotas, y en la última jornada le ganó a Boca por la mínima diferencia en su propia casa.

Universidad Católica vs. Barcelona: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21 (horario argentino) en Chile y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Universidad Católica corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.81 contra los 4.88 que se repagan por un hipotético triunfo de Barcelona. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

Barcelona no es favorito en el encuentro ante Universidad Católica, pero está obligado a ganar Dolores Ochoa - AP

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