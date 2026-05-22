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Gustavo Costas habló sobre su continuidad como entrenador de Racing: “Uno lo tiene que analizar”

El director técnico se pronunció tras la eliminación de la Academia de la Copa Sudamericana en fase de grupos; “En caliente uno no puede tomar esas decisiones”, aseguró

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El entrenador se refirió a su futuro en el banco de la Academia
El entrenador se refirió a su futuro en el banco de la AcademiaLUIS ROBAYO - AFP

Este jueves en el Cilindro de Avellaneda Racing empató 2 a 2 ante Caracas de Venezuela y quedó eliminado de la copa Sudamericana. El resultado puso en la cuerda floja al entrenador racinguista, Gustavo Costas, a quien en la conferencia de prensa posterior al encuentro le preguntaron sobre su continuidad.

“Ahora, en caliente no podes tomar esas decisiones, te tenés que enfriar un poco, que no sé cuando será. Pero uno tiene que pensar y hablar respecto a las cosas que se vienen, y ahí veremos”, respondió.

“¿Y respecto a los jugadores: fue el fin de ciclo de alguno de ellos?“, fue otra de las consultas que recibió Costas.

”Como te dije: hoy, en caliente, capaz te respondo algo que no es lo que pienso“, insistió el entrenador, y agregó: ”Uno tiene que estar tranquilo entre comillas y ver las cosas para el semestre que viene. Hoy, si te digo algo, te mentiría. Nos tenemos que tranquilizar“.

Al momento de analizar el empate, Costas reflexionó: “El partido fue malo, tuvimos muchos errores y nos pasó en todos los partidos. Hicimos muy poco a comparación de cómo veníamos en estos últimos dos años. El semestre fue malo: no puedo decir más nada”.

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