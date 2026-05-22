Gustavo Costas habló sobre su continuidad como entrenador de Racing: “Uno lo tiene que analizar”

Este jueves en el Cilindro de Avellaneda Racing empató 2 a 2 ante Caracas de Venezuela y quedó eliminado de la copa Sudamericana. El resultado puso en la cuerda floja al entrenador racinguista, Gustavo Costas, a quien en la conferencia de prensa posterior al encuentro le preguntaron sobre su continuidad.

“Ahora, en caliente no podes tomar esas decisiones, te tenés que enfriar un poco, que no sé cuando será. Pero uno tiene que pensar y hablar respecto a las cosas que se vienen, y ahí veremos”, respondió.

"AHORA EN CALIENTE NO PODÉS TOMAR ESAS DECISIONES. UNO LO TIENE QUE ANALIZAR CUANDO SE ENFRÍA UN POCO."



😱 Luego de un durísimo golpe como la eliminación en Fase de Grupos de la #Sudamericana, Gustavo Costas fue consultado sobre su CONTINUIDAD como entrenador de Racing pic.twitter.com/ktnFyQolFh — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2026

“¿Y respecto a los jugadores: fue el fin de ciclo de alguno de ellos?“, fue otra de las consultas que recibió Costas.

”Como te dije: hoy, en caliente, capaz te respondo algo que no es lo que pienso“, insistió el entrenador, y agregó: ”Uno tiene que estar tranquilo entre comillas y ver las cosas para el semestre que viene. Hoy, si te digo algo, te mentiría. Nos tenemos que tranquilizar“.

Al momento de analizar el empate, Costas reflexionó: “El partido fue malo, tuvimos muchos errores y nos pasó en todos los partidos. Hicimos muy poco a comparación de cómo veníamos en estos últimos dos años. El semestre fue malo: no puedo decir más nada”.