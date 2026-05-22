Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Gustavo Costas habló sobre su continuidad como entrenador de Racing: “Uno lo tiene que analizar”
El director técnico se pronunció tras la eliminación de la Academia de la Copa Sudamericana en fase de grupos; “En caliente uno no puede tomar esas decisiones”, aseguró
- 2 minutos de lectura'
Este jueves en el Cilindro de Avellaneda Racing empató 2 a 2 ante Caracas de Venezuela y quedó eliminado de la copa Sudamericana. El resultado puso en la cuerda floja al entrenador racinguista, Gustavo Costas, a quien en la conferencia de prensa posterior al encuentro le preguntaron sobre su continuidad.
“Ahora, en caliente no podes tomar esas decisiones, te tenés que enfriar un poco, que no sé cuando será. Pero uno tiene que pensar y hablar respecto a las cosas que se vienen, y ahí veremos”, respondió.
"AHORA EN CALIENTE NO PODÉS TOMAR ESAS DECISIONES. UNO LO TIENE QUE ANALIZAR CUANDO SE ENFRÍA UN POCO."— SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2026
😱 Luego de un durísimo golpe como la eliminación en Fase de Grupos de la #Sudamericana, Gustavo Costas fue consultado sobre su CONTINUIDAD como entrenador de Racing pic.twitter.com/ktnFyQolFh
“¿Y respecto a los jugadores: fue el fin de ciclo de alguno de ellos?“, fue otra de las consultas que recibió Costas.
”Como te dije: hoy, en caliente, capaz te respondo algo que no es lo que pienso“, insistió el entrenador, y agregó: ”Uno tiene que estar tranquilo entre comillas y ver las cosas para el semestre que viene. Hoy, si te digo algo, te mentiría. Nos tenemos que tranquilizar“.
Al momento de analizar el empate, Costas reflexionó: “El partido fue malo, tuvimos muchos errores y nos pasó en todos los partidos. Hicimos muy poco a comparación de cómo veníamos en estos últimos dos años. El semestre fue malo: no puedo decir más nada”.
Otras noticias de Copa Sudamericana
Un papelón. Racing quedó afuera de la Sudamericana con un blooper, pero Milito y Costas lo desnudan con su choque de ideas
¡Eliminado! Afuera de la Sudamericana: Racing perdía, lo dio vuelta y terminó empatando por un error de su arquero
Eliminado. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Racing en la Copa Sudamericana, tras la fecha 5
- 1
Se conocieron los audios del VAR de Boca vs. Cruzeiro: las dos jugadas polémicas que se analizaron
- 2
Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026: cuándo sale la nómina de Scaloni
- 3
La lesión del Dibu Martínez: qué le pasó en el dedo y cuánto tiempo necesita de recuperación
- 4
En qué canal pasan hoy Universidad Católica vs. Barcelona, por la Copa Libertadores 2026