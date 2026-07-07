Rafael Borré, de irse libre de River a un regreso con perfil bajo: “Algunas historias nunca terminan”

Cuando llegó a River en agosto de 2017, Rafael Borré era desconocido para la mayoría de los hinchas. Ni siquiera estaba claro cuál era su apellido. El segundo nombre, Santos, causaba confusión. Tuvo que explicar en más de una ocasión cómo estaba distribuida su denominación para que la camiseta número 19 no dejara lugar a dudas. Hoy, casi nueve años después, no necesita carta de presentación. La gente sabe quién es. Conoce qué puede ofrecerle a un equipo urgido de títulos. Y él no sólo puede aportarle los goles necesarios para volver a dar una vuelta olímpica, sino también la mentalidad ganadora que supo construir en su primera etapa, donde obtuvo seis trofeos, entre ellos la inolvidable Copa Libertadores de 2018. Este lunes fue presentado oficialmente por el club en donde se lo ve firmando su nuevo contrato con la presencia del presidente Stefano Di Carlo.

“Gracias a los hinchas por todos los momentos que compartimos juntos. Gracias por estos casi cuatro años que vivimos llenos de emociones, de muchas noches hermosas, de títulos, de triunfos”, expresó Borré en julio de 2021, cuando a través de un video se despidió de River al finalizar su contrato para regresar a Europa. Allí firmó su vínculo con Eintracht Frankfurt tras una experiencia sin minutos en Atlético de Madrid, que le compró el pase a Deportivo Cali y luego lo cedió al Villarreal, donde disputó 30 partidos oficiales y anotó apenas cuatro tantos antes de incorporarse en 2017 al plantel dirigido por Marcelo Gallardo.

Autor de 55 goles en 149 partidos oficiales, el colombiano ostenta el orgullo de haber anotado en todas las instancias de la Libertadores para River. Incluso, aunque no alcanzó para conquistar el bicampeonato de América, marcó en la final de 2019 frente a Flamengo, en Lima. Semejantes estadísticas pusieron al delantero en la órbita de distintos clubes brasileños y del viejo continente. Los llamados a sus representantes fueron moneda corriente. La lista de pretendientes era amplia: desde Palmeiras hasta Real Betis, pasando por Gremio, entre otros. Sin embargo, a contramano de la lógica, se fue libre de la institución de Núñez.

¿Cuál fue la razón para que se produjera ese despropósito? En resumidas cuentas, un laberinto sin salida con respecto a la relación entre el precio de su pase y el valor de mercado cuando entró en la última temporada de su contrato. El asunto requiere una revisión minuciosa para comprender la definición: River había invertido 3.500.000 euros para adquirir el 50 % de los derechos económicos de Borré. La otra mitad quedó en poder de Atlético de Madrid, que había incluido una cláusula singular: para que el club argentino pudiera prolongar la duración del vínculo del colombiano, vigente hasta el 30 de junio de 2021, estaba obligado a pagarle otros 3.500.000 euros por un 25 % del pase. Al mismo tiempo, existía otra condición: si el jugador daba su consentimiento, la entidad española podía recomprar el 50 % en 7.000.000 de la misma moneda y negociar con otro club europeo.

Si bien la cotización de Borré en 2021 giraba en torno a los 15 millones de dólares, según Transfermarkt —un sitio web especializado en el mercado de pases—, River podía aspirar de máxima a venderlo en 7.000.000 de euros. Y en medio de esa situación compleja, Borré vio la oportunidad tentadora de marcharse con el 100 % de su pase en el esplendor de su carrera. Tampoco era razonable que luego de culminar su contrato llegara a un acuerdo desde cero con la institución de Núñez, debido a que no sólo significaba una ruptura en la relación entre ambos clubes, sino también un juicio del Aleti por dejarlo libre deliberadamente en perjuicio de su patrimonio al ser el propietario del 50%.

"𝑫𝒆𝒋𝒂𝒓 𝒆𝒍 𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝑹𝒊𝒗𝒆𝒓 𝒆𝒏 𝒍𝒐 𝒎𝒂́𝒔 𝒂𝒍𝒕𝒐" 🫡🤍❤️🤍 pic.twitter.com/NOPzS5FKYV — River Plate (@RiverPlate) July 7, 2026

Más allá de que la dirigencia de River aseguró que el colombiano dejó una suma de dinero en materia de compensación, jamás trascendió la cifra porque nunca llegó a ser comunicada en una sesión de Comisión Directiva. Lo cierto es que Borré, con apenas 25 años de edad en aquel momento, arribó a Alemania. Allí anotó ocho goles en los 31 partidos que le tocó disputar durante el periodo 2021/22 de la Bundesliga. Pero lo más destacado ocurrió en el plano internacional porque contribuyó con cuatro tantos en la sorpresiva conquista de la Europa League. El 18 de mayo de 2022 pasó a la eternidad en la historia de Eintracht Frankfurt, debido a que no sólo marcó el gol del 1-1 definitivo en el tiempo reglamentario contra Rangers, de Escocia, sino también porque el ejecutó el penal que le dio el título en Sevilla.

Al cabo de dos temporadas en Frankfurt, donde dejó como saldo 15 goles y 12 asistencias después de 92 actuaciones oficiales, Borré se mudó 457 kilómetros al norte para sumarse a Werder Bremen. El club que supo ganar la Bundesliga por última vez en 2004 albergó al colombiano durante la temporada 2023/24. Cuatro tantos en tan sólo 991 minutos repartidos en 19 presentaciones fueron insuficientes para las expectativas de ambas partes.

Rafael Borré jugando un clásico ante Boca en 2019, en la foto, disputando la pelota con Daniele De Rossi Jam Media - Getty Images South America

Mientras tanto, River estaba al acecho. “Tiene ganas de volver”, confesó Enzo Francescoli, manager del club. Las gestiones por Borré no alcanzaron un acuerdo cuando Martín Demichelis era el técnico del conjunto millonario. Tampoco a principios de 2026, bajo la dirección de Marcelo Gallardo, el entrenador con el que alcanzó su mejor versión. Sí tuvieron éxito con Eduardo Coudet, que conoce al delantero porque lo dirigió entre abril de 2024 y julio de ese mismo año en Inter de Porto Alegre, donde el hombre nacido en Barranquilla estuvo durante las últimas dos temporadas.

Pese a que hizo 28 goles y contribuyó con nueve asistencias en 104 compromisos a nivel oficial, Borré no pudo hallar la regularidad que pretendía en el club del sur brasileño. Entonces, tras varios días de negociaciones, River concretó la compra del pase en alrededor de tres millones de dólares por un delantero que se había ido libre, rompiendo aquella premisa de que los futbolistas que se marchaban con el pase en su poder únicamente podían retornar bajo esa misma modalidad.

Borré, festejando un gol ante Racing en 2021

“El Chacho es un entrenador muy competitivo, que le gusta ganar e imponerse. Eso fue muy importante también para tomar la decisión de venir”, resaltó Borré sobre Coudet en la mañana del viernes pasado, luego de superar la revisión médica para firmar su contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2029. Además de mencionar la importancia del DT para su vuelta, el goleador de 30 años valoró su crecimiento como profesional: “Vengo con mucha más experiencia, con más personalidad dentro del campo y con una visión diferente del juego”.

Y con un publicación en su red Instagram mostrando una foto fabricada con su figura ingresando en el Monumental con la camiseta 19, agregó la leyenda: “Algunas historias nunca terminan”.

Con los regresos de Borré y Lucas Beltrán, Coudet ya cuenta con dos puntas que le ofrecen variantes para afrontar un semestre donde habrá tres competencias: la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la Sudamericana. El Chacho tiene la obligación de obtener un título para permanecer en el cargo, mientras que el colombiano buscará brindarle sus goles en el afán por alcanzar esa meta y también para meterse entre los tres extranjeros con más tantos oficiales en la historia del club, una tabla que encabeza Francescoli con 137, seguido por otro uruguayo, Walter Gómez, con 74. Borré lleva 55 y está quinto, pero cerca de sus compatriotas Miguel Borja y Juan Pablo Ángel, ambos con 62.