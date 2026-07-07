El quite salvador de Paredes a los 90 minutos cuando el partido con Egipto iba 2 a 2

En el partido de más alta tensión que vivió la selección argentina en lo que va del Mundial, Leandro Paredes brilló y fue el protagonista de un providencial corte cuando corrían 90 minutos, el partido todavía estaba 2-2, y Egipto se aprestaba a volverse a colocar arriba en el marcador luego del empate parcial que había marcado Lionel Messi a los 83, por el duelo de octavos de final del Mundial 2026.

El momento crucial se dio apenas segundos después de los 90. El equipo africano, al igual que en el tanto que convirtió Mostafa Ziko a los 67, salió disparado de contra. El conductor fue Omar Marmoush, jugador del Manchester City y una de sus principales figuras.

El video del corte clave de Paredes a Egipto

El delantero llegó al campo argentino y observó un jugador propio a su izquierda en soledad. Lanzó el pase, pero Paredes adivinó la intención y mientras se estaba dejando caer, extendió su pierna en el momento exacto para bloquear la habilitación. Se reincorporó con la pelota, salió jugando y evitó el 3 a 2 en contra.

“Ya en la cancha vi que se venían muchos, era una de las últimas. Si sirve para ayudar, bienvenido sea. No me di cuenta de la magnitud en el momento, cuando termina y me hablan de la jugada, que me de cuenta, es gratificante. Estamos para ayudar y dar lo que se puede”, manifestó el mediocampista tras el partido, en diálogo con TyC.

“Veníamos de un sufrimiento muy grande en el partido anterior. El golpe en el 2-0 fue duro porque fue en el momento en el que más control teníamos que creímos que podíamos empatar, pero no dejamos de creer. Sentimos orgullo de representar a nuestro país, de tener esta camiseta”, agregó, con DSports.

Egipto vs Argentina - Mundial 2026

Solo un minuto y medio después de su sensacional corte, Julián Álvarez le quitó el balón en el área a Mohamed Salah y lanzó un pase largo al espacio para Lautaro Martínez. El delantero de Inter dominó, esperó el momento justo y centró para que Enzo Fernández anotara el 3 a 2 para el estallido de todo el estadio.

“Haber logrado lo que logramos y llegar a sentir lo que sentimos nos lleva a querer seguir consiguiendo cosas importantes y la única manera es esta. Por la selección y por nosotros damos lo que no tenemos“, concluyó Paredes al respecto de cómo se dio el triunfo.

Cabe resaltar que el volante se lesionó en el último partido que jugó Boca por Copa Libertadores y no pudo participar de la preparación y amistosos previos de la selección previo al Mundial. Sus primeros minutos en la actual Copa del Mundo fueron en la victoria por 2 a 0 ante Austria, para luego ser titular en la victoria 3 a 1 con Jordania. En el 3 a 2 con Cabo Verde ingresó a los 83.