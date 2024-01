escuchar

A su llegada a Estados Unidos, River realiza la primera parte de su pretemporada en el IMG Academy de Orlando, en Florida, antes de viajar a Dallas para jugar el miércoles próximo contra Monterrey y el sábado 20 de este mes ante otro equipo mexicano, Pachuca, que incorporó al venezolano Salomón Rondón. En ese contexto, en los entrenamientos llamó la atención que los arqueros usan lentes estroboscópicos, los cuales cuentan con una novedosa tecnología.

¿Para qué sirven esos lentes con los que se vio a los juveniles Lucas Lavagnino y Santiago Beltrán? El cuerpo técnico busca potenciar los estímulos y perfeccionar la reacción, la coordinación, los reflejos y la visión panorámica de los arqueros. Y esas gafas, lejos de ser por cuestiones estéticas, ocultan parcialmente la vista, parpadean un poco y eso permite acelerar la velocidad de reacción de los jugadores. Es más: cuanta menos luz natural haya, el cerebro potencia su trabajo, señalan desde la intimidad del grupo.

Bajo supervisión de Sandra Rossi, a cargo del departamento de neurociencia de la entidad de Núñez, estos lentes estroboscópicos cumplen la función de activación en los reflejos. Los primeros que la probaron fueron los compañeros de Franco Armani, que fue parte de la práctica de fútbol en espacios reducidos y se mostró teñido de un tono de rubio.

“Deslizá para ver a nuestros hombres de negro”, escribieron en la cuenta de Instagram del club millonario en complicidad con los fanáticos. Se trataba de unas fotos y un video en el que se los ve a los guardametas realizar distintas tareas con esa particular tecnología, en una rutina ajena a los minutos de juego.

Parecen lentes de sol, pero se trata de un elemento que cada vez gana más lugar entre los deportistas de alto rendimiento, en especial en los arqueros de fútbol. Basta recordar que tiempo atrás el que sorprendió con el uso de lentes de ese tipo fue Agustín Rossi, en su etapa en Boca Juniors y destacado por su rol de ataja penales.

Al margen de la tecnología, Armani desmintió la idea de irse de River, en una entrevista con ESPN: “Fueron rumores, porque la verdad no hubo nada firme. Mi idea siempre fue quedarme en River. Me queda un año acá y a mí me gusta cumplir los contratos. Nunca se me pasó por la cabeza irme del club, por más que se hablaba de Inter Miami y Nacional. Siempre tuve una postura firme de quedarme acá”. Y habló de sus metas: “Seguir por los mismos objetivos. Seguir sumando títulos acá en River, que es un club que demanda eso. La idea es cumplir el año de contrato y con el tiempo no se sabe. El fútbol es muy cambiante, quiero disfrutar acá en River, no se sabe. Después se verá”.

Por otra parte, el mediocampista Ignacio Fernández aseguró que a pesar de que se fueron grandes líderes del equipo como Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz, todavía “quedan referentes” de cara a la temporada que comienza. “Es verdad que se fueron muchos líderes, pero todavía quedan referentes”, expresó Nacho respecto de las salidas del capitán, del uruguayo, Jonatan Maidana y Matías Suárez.

“Se van a extrañar estos compañeros con los que compartimos varias cosas, pero cada uno toma su camino y espero que les vaya muy bien”, señaló Fernández, al tiempo que destacó que “Manu Lanzini, Matías Kranevitter y el Melli Funes Mori formaron parte de una muy buena camada de River y están en condiciones de ser referentes. El Pulpo Armani va a ser el capitán y está Milton Casco también. Hay un buen mix entre grandes y juveniles”, agregó en una entrevista con ESPN.

Asimismo, la posible llegada del colombiano Rafael Santos Borré quedó descartada, aun cuando el pase a Inter de Porto Alegre se trabó en las últimas horas. Desde la dirigencia del millonario indicaron que, igualmente, ya no está en carpeta el delantero. Y Nacho reflexionó al respecto: “Si falta alguien lo tienen que decir el cuerpo técnico y los dirigentes. Si llegan más jugadores de jerarquía mejor, porque nos va a beneficiar a todos”.

