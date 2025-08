Ramón Díaz explotó tras perder con Olimpia el clásico contra el Cerro Porteño de Diego Martínez

El clásico paraguayo que reunió a dos entrenadores argentinos dejó un material de lo más variado y un vencedor que hacía tres años que no festejaba ante su más enconado rival. Cerro Porteño, dirigido por Diego Martínez, revirtió una desventaja de dos goles y se impuso por 3-2 al Olimpia de Ramón Díaz.

Mientras Cerro Porteño se afirmó como líder del torneo Clausura, con cinco puntos de ventaja sobre Nacional, el Pelado Díaz, que asumió hace 20 días junto a su hijo Emiliano, sufrió la primera derrota, después de dos victorias y un empate. Olimpia se ubica sexto entre 12 equipos, ocho puntos por debajo del líder azulgrana. El riojano tomó el mando tras el despido del argentino Fabián Bustos, que un par de meses antes había sustituido a Martín Palermo, cesado tras la eliminación en la Copa Libertadores, habiendo obtenido el Clausura 2024.

El festejo de Diego Martínez tras ganar un clásico que perdía por 2-0 APF

Cerro Porteño dio vuelta la historia en el segundo tiempo con tres goles en 20 minutos, con dos jugadores que estaban en el banco de suplentes. “Los cambios ya estaban previstos”, dijo Martínez. Fundamental fue el ingreso de Ignacio Aliseda a los 28 minutos del segundo tiempo. El extremo argentino, surgido en Defensa y Justicia, marcó el 2-2 con un gran cabezazo y a dos minutos del final desató la locura del Ciclón con un remate cruzado desde fuera del área para el 3-2.

⚽️¡CLARO QUE SÍ, GORDITO! Golazo de Ignacio Aliseda para ganar el #ClásicoTigoSports en Ciudad del Este.#ClausuraAPF2025 pic.twitter.com/x1CIkrSkbt — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 3, 2025

El clásico tuvo de todo, continuos cambios de guion y más de una polémica, al menos en la consideración de la dupla Emiliano y Ramón Díaz, que cuestionaron severamente el penal con el que Cerro Porteño consiguió el descuento. La ejecución del penal fue otra nota destacada del partido: el ex Rosario Central Federico “Pachi” Carrizo pinchó el remate por el centro del arco. Una sutileza.

⚽️¡VOLVIÓ A APARECER! Centro de Aguayo y el argentino Ignacio Aliseda emparejó el #ClásicoTigoSports.#ClausuraAPF2025 pic.twitter.com/GXECc7yz34 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 3, 2025

El malestar y fastidio de Olimpia pasó por no saber aprovechar el 2-0 (goles de Rodney Redes y Hugo Quintana) hasta los 15 minutos del segundo tiempo, ni tampoco el penal para ponerse 3-1: el remate del ex San Lorenzo Iván Leguizamón fue desviado por el ex Gimnasia La Plata Alexis Arias, otro argentino que dejó su huella en el clásico.

Emiliano y Ramón Díaz dan la conferencia de prensa de manera conjunta; se miran tras cada pregunta para determinar quién responde. Si bien ambos esbozaron alguna autocrítica porque su equipo no supo liquidar un partido que tenía encaminado, varias de las contestaciones fueron para quejarse por el penal que sancionó el árbitro Juan Benítez.

⚽️✨¡MÁGICA DEFINICIÓN! Tole tole, penal para Cerro y lujo del Pachi Carrizo para el Ciclón.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2025 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/8sw0HuOFkd — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 3, 2025

El Pelado buscó complicidad en un periodista que estaba en la sala para reforzar su queja: “Vos estabas al lado mío en el banco y me dijiste que no fue penal. Contra eso no podemos hacer nada. Son cosas injustas, golpean anímicamente. Esto no puede ocurrir en un partido tan trascendente”.

Emiliano también disparó con munición gruesa: “En 14 años que estamos juntos nunca vimos algo igual (en relación al penal). Estoy muy caliente”. Y Ramón volvió a la carga: “Nadie de Cerro Porteño pidió penal. Se iba a tirar el córner cuando el VAR lo llamó al árbitro y cobra un penal que para nosotros no fue. Fue muy evidente lo del árbitro. Duele que pasen estas cosas injustas, es absurdo. Los jugadores quedaron muy dolidos por algo puntual. Es una vergüenza lo que hicieron”.

La acción que reclama la dupla de los Díaz deja margen para la controversia, ya que el delantero (Luis Amarilla) de Cerro Porteño cae sin que se note una carga fuerte desde atrás del volante (Rodrigo Pérez) de Olimpia.

Para Diego Martínez es su primera experiencia en el exterior tras ser despedido de Boca (dijo que el desarrollo del clásico le hizo recordar a un partido cuando dirigía Cañuelas). Lleva 38 partidos en el club de Barrio Obrero, con 22 victorias, ocho empates y ocho derrotas. Consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, etapa en la que en este mes se medirá con Estudiantes.

Martínez evitó la polémica que instaló el Pelado, prefirió reconocer lo hecho por su equipo: “Estoy contento por lo que transmite el grupo, sentimos el apoyo de los jugadores para creer en una idea. Es un momento para disfrutar y tratar de seguir creciendo. El equipo tiene una actitud propositiva desde el primer día para conseguir los resultados que quieren los hinchas”.