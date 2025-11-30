Ramón Díaz fue despedido de Inter de Porto Alegre a dos meses de asumir y con el equipo en zona de descenso

El aura ganadora y chispeante que suele acompañar a Ramón Díaz en los clubes que dirige, esta vez no lo amparó. A sólo dos meses de asumir como DT de Inter de Porto Alegre, la dirigencia del club anunció la rescisión del contrato. El desenlace se produjo pocas horas después de la goleada sufrida el viernes pasado, ante Vasco da Gama, por 5-1, en el estadio São Januário, de Río de Janeiro.

Ramón Díaz sólo dirigió dos meses a Inter de Porto Alegre Archivo / Olimpia de Paraguay

“Sport Club Internacional anuncia la rescisión del contrato del entrenador Ramón Díaz. También dejan el Club su segundo entrenador Emiliano Díaz, los asistentes Osmar Ferreyra y Bruno Urribarri, el preparador físico Diego Pereira y el analista de rendimiento Juan Romanazzi. El Club agradece a los profesionales sus servicios y les desea éxito en sus futuras carreras”, fue el anuncio de Inter, que ya designó al reemplazante del entrenador riojano. Será Abel Braga, pese a que distintas versiones indicaban que Andrés D’Alessandro podría asumir como DT.

“El técnico con más partidos disputados al frente del Club del Pueblo y líder de las mayores conquistas de nuestra historia, este ídolo asume el mando del Internacional hasta el final del Campeonato Brasileño”, comunicó el club al referirse a Braga, apelando al costado emocional.

La tarea del Pelado Díaz en el club de Porto Alegre fue pobre. Durante su gestión, el equipo registró tres victorias, cinco empates y cinco derrotas, una campaña que lo despojó de la chance de ingresar en la próxima Copa Sudamericana y, lo que es todavía más alarmante, lo empujó al fondo de la tabla de posiciones del Brasileirão. Con 41 puntos y a dos fechas del final del campeonato, Inter se encuentra 17°, en zona de descenso (junto con Fortaleza, Juventude y Sport Recife). Flamengo, el líder y flamante campeón de la Copa Libertadores, tiene 75 puntos (en 36 partidos disputados).

El comunicado de Inter

NOTA OFICIAL — DESLIGAMENTO DO TÉCNICO RAMON DÍAZ



O Sport Club Internacional comunica o encerramento do vínculo contratual do técnico Ramon Díaz. Deixam o Clube juntamente com ele o auxiliar Emiliano Díaz, os assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, o preparador físico… pic.twitter.com/RZY0YrsBzs — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 29, 2025

Santos, donde actúa Neymar, es el primer equipo que está escapándose del descenso. Pero al conjunto paulista no le sobra nada: tiene la misma cantidad de puntos que Inter, pero un gol en contra menos, 11 contra 12. Santos respiró un poco aliviado el último viernes al vencer 3-0 a Sport Recife (Neymar, con una lesión en la rodilla izquierda que lo podría llevar al quirófano, quiso jugar de todos modos y terminó celebrando).

San Pablo, de visitante, y Bragantino, de local, serán los últimos dos desafíos de Inter de Porto Alegre en el Brasileirão.

Ramón Díaz, de 66 años, llegó a Internacional a finales de septiembre pasado para sustituir a Roger Machado, despedido por los malos resultados. Sin embargo, el argentino, que tenía contrato hasta el final de 2026, dirigió al Colorado con poca fortuna y el club gaúcho, muy necesitado de triunfos, rompió el vínculo.

En Brasil, Ramón también dirigió a Vasco da Gama de Río de Janeiro y a Corinthians de San Pablo. A ambos clubes los salvó del descenso, pero en Porto Alegre no tuvo el mismo éxito.