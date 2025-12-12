De la polémica estrella a una salida sorpresiva: las razones del fin de ciclo de Ariel Holan en Rosario Central

Dos veces en las últimas tres semanas, Rosario Central resultó uno de los ejes sobre los que giró el fútbol argentino. La polémica estrella con la que la Asociación del Fútbol Argentino premió a los canallas por ser el equipo que más puntos sumó en la tabla Anual, un título que desde el próximo año será parte de los ocho campeones que consagrará la Liga Profesional, y el anuncio de la no continuidad del director técnico Ariel Holan son los hechos que pusieron en vidriera al club.

Una sorpresiva decisión, aunque desacuerdos en cómo encarar el proyecto futbolístico para la próxima temporada, donde los frentes serán múltiples, entre la Copa Libertadores, los torneos Apertura y Clausura, la Copa Argentina… promovieron la renovación del vínculo que finaliza el 31 de diciembre.

Ariel Holan, el director técnico que recibió a Ángel Di María en su regreso a Rosario Central; Fideo despidió en redes sociales al entrenador saliente instagram

“Las partes decidieron hoy [por ayer], de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, el mensaje en redes sociales con el que la institución comunicó que no se prolongaría el ciclo.

Los números del entrenador no son cuestionados, aunque la baja de rendimiento en los partidos mata-mata se impuso como el punto débil. La estadística señala que dirigió 42 partidos, con 22 victorias, 14 empates y seis derrotas; entre los triunfos, se destacan los clásicos en el Parque de la Independencia (Gaspar Duarte y Jaminton Campaz; Ever Banega descontó para Newell’s) y en el Gigante de Arroyito, con gol de tiro libre de Ángel Di María. La efectividad (63,49%) es la mejor entre los DT’s que dirigieron de modo profesional más de 40 partidos en el club.

La salida de Holan se suma a una tendencia que alcanzó a algunos de los últimos campeones del fútbol argentino: la fórmula Favio Orsi y Sergio Gómez se desvinculó en junio pasado tras consagrarse en el Apertura con Platense; el desgaste en la relación con los dirigentes fue la causa que expusieron los entrenadores. Gustavo Quinteros no renovó con Vélez, luego de celebrar la conquista de la Liga Profesional 2024. El argumento del ahora DT de Independiente tiene algunos puntos en común con la situación que desencadenó la partida de Holan: “No llegamos a un acuerdo en el proyecto deportivo”, explicó tras firmar con Gremio, de Brasil.

El guardavalla Jorge Broun, el DT Ariel Holan, Ángel Di María, la vicepresidenta Carolina Cristinzano y el presidente Gonzalo Belloso; el puesto de arquero, uno de los que el técnico deseaba reforzar @LigaAFA

El armado del plantel para 2026 fue uno de los motivos de la desavenencia entre el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano y Holan. Los líderes del grupo se sostienen desde el comienzo del ciclo de los actuales dirigentes, que asumieron en diciembre de 2022 y un año después festejaron la Copa de la Liga 2023 bajo la conducción de Miguel Ángel Russo. El arquero Jorge Broun (39 años), Ignacio Malcorra (38) y Carlos Quintana (37), un tridente que lideró el vestuario en aquella conquista y que ahora debe resolver la continuidad.

La intención del entrenador era sumar dos refuerzos en las posiciones que ocupan dos de esos referentes. Lo primero, un arquero. Jeremías Ledesma –suplente en River, donde Armani continuará en 2026- es el futbolista con el que se iniciaron contactos; el pergaminense, de 32 años, hizo divisiones inferiores en Rosario Central, donde debutó y ganó la Copa Argentina 2018, siendo una de las figuras de aquel equipo que dirigió Edgardo Bauza.

Franco Ibarra estuvo en el radar de Betis y el DT Ariel Holan pretendía que no entrara en el mercado de pases Instagram

Holan también apuntó a fortalecer la posición de Malcorra. El N°10 recorrió un año con irregularidades, aunque es uno de los preferidos del público, después de sus goles y asistencias en los clásicos. La expulsión ante Independiente, una vez finalizado el partido, en la última fecha del torneo Clausura y con el equipo ya clasificado para los playoffs, fue una ingenuidad que tuvo culpabilidad compartida: la reacción del futbolista y la decisión del DT de afrontar el juego con algunas piezas titulares. No circuló quién es el jugador que podría ser tentado para cumplir la función de Malcorra, que en la segunda parte del torneo jugó de doble cinco, con vocación de ataque pasa asociarse con el colombiano Campaz y Di María.

Otra arista fue la continuidad de Franco Ibarra, que tuvo a mitad de año sondeos de Betis, de España, que acercó una oferta de 3 millones de euros. El acuerdo con los béticos se derrumbó, porque el Banco Central de la República Argentina reclama, vía judicial y con una demanda penal, 3.500.000 dólares y 3.000.000 de euros por liquidaciones que el club no hizo por ventas de futbolistas hasta 2022. También era idea de Holan pulsear por la compra de la mitad del pase de Santiago López, que Independiente cotizó en US$ 2.500.000. Los canallas desestimaron ejecutar ese desembolso.

Ariel Holan observa la disputa entre Santiago López (Rosario Central) y Leonardo Gil (Huracán); esa noche, el Globo eliminó a los canallas en los cuartos de final del torneo Apertura Silvio Moriconi - FOTOBAIRES

Una campaña de 66 puntos, que posibilitó la clasificación a la Copa Libertadores 2026 tres fechas antes de la finalización del Clausura, tuvo en los mata-mata la endeblez que frustró las dos campañas: Rosario Central terminó primero en su zona en las dos competencias, aunque no superó los cuartos de final en los playoffs. En el Apertura derrotó 2-0 a Estudiantes en 8avos de final; rompió la paridad a los 43 minutos del segundo tiempo con un gol de Quintana, después de que el rival se quedó con diez tras la lesión de Guido Carrillo y cuando el DT Eduardo Domínguez había agotado los cambios.

Pero una semana después, Huracán eliminó a los canallas con gol de Walter Mazzanti. Los rosarinos no enseñaron fútbol ni reacción para revertir la situación. La reciente aventura fue igual de decepcionante: el Pincha se impuso 1-0 con tanto de Edwuin Cetré en el encuentro en el que los futbolistas de Estudiantes ensayaron el espaldazo, en descontento por la decisión de la AFA de consagrar campeón a Rosario Central. Los tres partidos se jugaron en el Gigante de Arroyito.

Jaminton Campaz engancha ante la marca de Mikel Amondarain en el Gigante de Arroyito; la derrota de Rosario Central con Estudiantes, por los octavos de final del torneo Clausura, el último que dirigió Ariel Holan para los canallas X @RosarioCentral

La Copa Argentina también expuso el déficit: mientras el plantel esperaba que se sumara Di María –tras la finalización de su participación en el Mundial de Clubes, con Benfica-, en San Nicolás, Unión eliminó por penales a los rosarinos en los 16avos de final. En los 90 minutos, Malcorra erró un penal y en la tanda de definición, los tatengues resolvieron con un contundente 3-1, después de que fallaran Agustín Módica –en el partido pujó por patear el penal con Malcorra-, Gaspar Duarte y Agustín Sandez.

La danza de nombres para reemplazar a Holan ofreció a dos DT’s encabezando la lista: Eduardo Coudet, aunque tiene contrato con Alavés, de España, y Ramón Díaz, de fallidas experiencias en sus últimas campañas -12 días atrás lo despidieron por flojos resultados de Inter, de Porto Alegre, que peleaba por la permanencia en el Brasileirão-, y que mantiene una muy buena relación con el presidente Belloso. Sin filtraciones, la llave del proyecto Rosario Central 2026 la tienen los dirigentes.