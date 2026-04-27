Ramón Díaz: la vuelta al Monumental, el pedido de apoyo a Coudet, la distancia con Gallardo y elogios a Boca

Ramón Díaz, uno de los máximos ídolos de la historia de River, como futbolista, pero sobre todo como director técnico, aseguró que no asiste al estadio Monumental desde mayo de 2014, cuando dirigió al equipo campeón y, luego se marchó del club. Además, confió en el trabajo que está realizando Eduardo Chacho Coudet como DT millonario.

“Si me invitan, voy”, expresó el riojano de 66 años, en el programa F90 de ESPN.

“Hace mucho que no voy al estadio. Desde el último campeonato que ganamos. Doce años. El estadio nuevo no lo conozco. No voy porque hay que dejar tranquilo (al técnico de turno). Creo que la cosa más importante es que el entrenador que está se sienta tranquilo, se sienta cómodo. En estos últimos años estuve siempre en el extranjero, trabajando, en grandes equipos y clubes, donde me dieron la posibilidad de ganar”, dijo Ramón. Y añadió: “Por supuesto que la exigencia de River, como en Boca, es diferente a todos los equipos. Ver el entorno que se ve. La cantidad de gente, cómo se amplió el estadio, la verdad que es muy lindo”.

"EL CHACHO ES UN PROFESIONAL INCREÍBLE, VA A RESOLVER, LO VA A DAR VUELTA. NECESITA TIEMPO... EL EQUIPO NO LO ARMÓ ÉL"



🤝 Una de las palabras más autorizadas para el hincha de RIVER: ¡Ramón Díaz bancó a Coudet!



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Sobre Coudet comentó: “Es un gran profesional, no armó el equipo él y necesita tiempo. Ayudemos al Chacho. Él no tuvo la posibilidad de tener la pretemporada. No es tan fácil que el equipo se acomode a lo que él pretende. No sé si estaba mal armado el equipo. Hay que trabajar, planificar. Hay muchos jóvenes que se van… pasa en Brasil. Se van a grandes equipos y les cuesta, van a tener que cambiar esa estrategia. ¿Mastantuono? Necesita un tiempo de adaptación. Real Madrid es como River: la presión, la gente, económicamente están bien".

Desde que asumió en River, Ramón no habló con Coudet: “Es un tipo increíble. Sé que lo va a sacar adelante. Hay que darle tiempo”. Además, el entrenador dijo que no tenía “expectativas” de que lo llamaran para reemplazar a Marcelo Gallardo. “No depende de nosotros, depende de la dirigencia. Más allá del trabajo que hacemos, depende de otros”.

El recuerdo de Maradona

"DIEGO, VENÍ A NAPOLI QUE VAS A SER EL REY DE NAPOLES"



😱🔟 Cuando Maradona estaba en Barcelona, Ramón Díaz fue clave para que el 10 llegue al club del Sur de Italia... ¡Una anécdota NUNCA CONTADA que sacó a la luz el Pelado!



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Al Pelado Díaz le gustan los “centrales” de River, también a Gonzalo Montiel. “Tienen que salir adelante, tienen que demostrar”, apuntó. Y dijo que le “dolió” que, en su momento, Manuel Lanzini se hubiera ido del club. Descartó que en el futuro le interese ser presidente de River y sentenció que, después de Diego Maradona, el mejor jugador que vio fue Ariel Ortega.

“El dolor más grande que tiene la gente de River hoy es que no juega la Copa Libertadores. Pero ya está, hay que reamar todo para lo que viene. El acompañamiento de la gente siempre está“, opinó, mirando más allá.

¿Dirigiría a un club en la Argentina? “Si existe una posibilidad, ¿por qué no? Pero me gusta mucho (dirigir) en el extranjero; me encanta", respondió.

"LA ÚLTIMA VEZ QUE FUI A LA CANCHA FUE EL ÚLTIMO CAMPEONATO... SI ME INVITAN VOY". Ramón Díaz reveló que es lo que más extraña del Mundo River.



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Ramón, cuya última experiencia como DT no fue como esperaba (en noviembre del año pasado, fue despedido de Inter de Porto alegre), reconoció que no tiene contacto con Marcelo Gallardo: “Con Gallardo hace mucho tiempo que no lo veo. Sólo cuando él era jugador. Me hubiera gustado que me llamara cuando yo estuve en Arabia y él fue a dirigir, que yo estuve cinco años y muchos de los jugadores que él se llevó, yo los había tenido. No sé por qué no me llamó. Yo lo conozco mucho, lo he ayudado muchísimo en la época de jugador”.

Sobre la actualidad social/política del club de Núñez, dijo: “Yo sé todo lo que pasaba en River. Y ahora también. Pude haber dejado el club pero me entero de las cosas. Por ahí en ese momento (cuando se fue) querían tener otro perfil, otra experiencia. A mí me gusta tomar decisiones importantes y esa fue una. Lo hablo con Emiliano (Díaz, su hijo y ayudante de campo), porque estábamos festejando el título y le dije: ‘Preparate que nos vamos’”.

Ramón Díaz como DT, Gallardo como jugador; hoy no tienen un vínculo cercano

El equipo de River que ganó la Copa Libertadores 1996 “fue uno de los mejores” que dirigió Ramón. “Pero también el de (Pablo) Aimar, (Javier) Saviola y (Juan Pablo) Ángel. En el 96 se percibía que River iba a ser campeón de esa Libertadores. Todavía no estaba recibido de entrenador”, recordó.

Ramón dijo que disfrutaba de ir a dirigir partidos en la cancha de Boca. “Me encantaba. Es un estadio para que tu equipo sea protagonista o no. Me gritaron que era de la B (en 2013, mientras se dirigía al vestuario luego de ser expulsado). Yo les dije que no era de la B. Fue una reacción espontánea, me salió de adentro. Cuando se juega este tipo de partidos es una gran emoción”.

¿Pudo haber dirigido a Riquelme?

"ME HUBIERA GUSTADO DIRIGIR A ROMÁN PERO NO QUISO VENIR A RIVER. TUVO LA POSIBILIDAD, PERO SE FUE A OTRO LADO"



🤝 De un genio a otro: Ramón Díaz sobre Riquelme



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Sobre Boca fue elogioso: “Con Ascacibar y Paredes tienen otro nivel. Boca es uno de los candidatos a ganar la Libertadores. Con este estilo, con esta forma, es uno de los candidatos. Lo estoy diciendo en serio, porque se acomodó, Riquelme acompaña bien. Palmeiras y Flamengo son los más fuertes, más coperos. Son grandes equipos, hacen grandes inversiones”. Además, destacó a los clubes brasileños en general: “En Brasil hay veinte equipos. Los primeros ocho compiten para la Copa. La mitad para ser competitivo. Y los últimos cuatro, retroceden, incluso los grandes. Hay una gran competencia: es dramática. Juegan tres o cuatro torneos al mismo momento”.

El exdelantero de River, Napoli, Fiorentina, Inter de Milán, Mónaco y Yokohama Marinos de Japón, ponderó a Lionel Messi: “Es el mejor que tenemos, el mejor del mundo. Pasó momentos difíciles, porque su carácter, su temperamento, su forma de jugar… fue muy castigado en Argentina. Merecía ser campeón del mundo. Es un grande, sigue haciendo goles. Sigue la competencia con (Cristiano) Ronaldo, jugando en países distintos".

Maradona y Ramón Díaz en el Mundial juvenil de 1979; luego, la vida los distanció

¿Qué fue (o es) lo mejor que tuvo (o tiene) como DT? “Aprendí a seducir al jugador. Te convenzo a vos a hacer lo que yo quiero. Vas a rendir al máximo de tu capacidad. Mi vida es toda dedicación al fútbol. Los sigo a todos. Tengo información de todos. Además, vivo y cada cosa que hago la disfruto. Hemos recorrido al mundo, pero siempre acompañado de la familia. Si la familia no lo hace es difícil triunfar y mantenerte con el tiempo. Con mis hijos, que han cambiado en seis o siete escuelas en lugares distintos; fuimos todos juntos o no nos íbamos. A pesar de que mi mujer es de Boca, jaja. Se encariña con River, pero no mucho, jaja. Tiene personalidad. El último superclásico lo vi en casa, vinieron tres amigos, que eran de Boca”.