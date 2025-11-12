Ramón Díaz complicó su continuidad en Inter de Porto Alegre tras una declaración sobre la mujer en el fútbol

Los resultados deportivos no son satisfactorios (dos triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas en diez partidos) desde su llegada a Inter de Porto Alegre, pero lo que pone en riesgo la continuidad de Ramón Díaz es la situación tensa que se generó con la dirigencia del club, a partir de una declaración del Pelado en la última conferencia de prensa.

Tras el empate 2-2 de local ante Bahía por el Brasileirão, en el que Inter ocupa el 15° puesto, a cuatro puntos de la zona del descenso, el entrenador argentino cuestionó al árbitro en la interpretación de una jugada con una frase que levantó mucho revuelo: “El fútbol es para hombres, no para chicas, es para hombres”.

La declaración que levantó polvareda

La polémica frase de Ramón Díaz

Las repercusiones fueron inmediatas. La expresión del riojano fue considerada machista y sexista. Los dirigentes de Inter tomaron cartas en el asunto y le solicitaron al Pelado una retractación y pedido de disculpas. Según el sitio deportivo Lance y el periodista Alexandre Ernest, Ramón se resistió en un primer momento.

Ya tenía antecedentes de comentarios despectivos hacia la participación de la mujer en el fútbol. En abril de 2024, cuando dirigía a Vasco Da Gama, expresó: “Es complicado que la persona que decide sobre el VAR sea una mujer”. En esa ocasión, el Pelado no tardó en rectificarse. Antes de retirarse del estadio, reunió a los periodistas para dar una nueva versión: “Quiero disculparme, pero me pareció que lo que quise decir es que una sola persona no puede tomar una decisión tan importante para el fútbol como lo hace el VAR. Si se malinterpretó, me disculpo”. Por su parte, Vasco da Gama lamentó la declaración y garantizó que reforzaría las “medidas y directrices educativas”.

Ahora, los informes de la prensa brasileña indican que Inter recibió el malestar del Ayuntamiento de Porto Alegre, ciudad sede en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. Las autoridades estaduales le solicitaron al club un comunicado, mientras los cuestionamientos se hacían virales en las redes sociales.

Inter le trasladó la presión a Ramón Díaz, que rechazó grabar un video y solo se avino a hacer público el siguiente escrito: “En mi rueda de prensa posterior al partido de ayer, hice una desafortunada comparación al referirme a una jugada específica. Reconozco que me equivoqué en mi razonamiento y pido disculpas. Siempre debemos mejorar, y espero que este episodio nos sirva de aprendizaje". También lo subió a su cuenta de Instagram, pero solo como una historia, que ya no puede ser visibilizada porque solo permanece online durante 24 horas.

A todo esto, Ceará, que el sábado recibirá en el estadio Arena Vozão a Inter, reaccionó con una medida que favorecerá a la concurrencia femenina. Dispuso una rebaja del 50 por ciento en el valor de las entradas para mujeres. “Demostremos juntas que el fútbol también es un lugar donde las mujeres deben estar”, publicaron en sus redes sociales.

En la prensa brasileña se leyeron columnas de opinión que fustigaron los dichos del Pelado. Roberto Jardim escribió en Lance!: “Debido a prejuicios, usuarios de internet, al que Don Ramón, nunca han visto en el campo a la Reina Marta, a la colombiana Linda Caicedo, a la española Aitana Bonmatí ni a las estadounidenses Mia Hamm y Alex Morgan. Deberían. Quién sabe, quizá descubran que el fútbol sí es para chicas. Y que, al igual que Pelé, Maradona, Messi y tantas otras estrellas, estas chicas tan talentosas, algunas incluso genios, como nuestra eterna número 10, pueden enseñarles mucho a hombres adultos como ellos".

Otros medios señalaron que si el incidente hubiese ocurrido en Palmeiras, que tiene por presidenta a Leila Pereira, Ramón Díaz habría sido despedido de inmediato.

Todo este contexto se suma a una actualidad futbolística insatisfactoria de Inter. Tras un comienzo de gestión aceptable, con una victoria y dos empates, el equipo de Ramón Díaz no triunfó en las últimas cinco fechas, con tres derrotas y dos igualdades. En el plantel están los argentinos Alexandro Bernabei, Gabriel Mercado, Braian Aguirre y el colombiano Rafael Santos Borré. A un mes y medio de haber asumido, Ramón Díaz afronta dentro y fuera de la cancha un desgaste que podría desembocar en una ruptura con Inter.