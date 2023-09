escuchar

Vasco da Gama está en un momento crítico. Tras el empate 1-1 con Bahía, el conjunto de Río de Janeiro se mantiene en zona de descenso: está 18° de veinte equipos que integran el campeonato Brasileirao. El equipo dirigido por Ramón Díaz suma nervios y preocupación porque, además, no está pudiendo actuar como local en su estadio, algo que enfurece a los hinchas y también al DT argentino, que entiende que están dando demasiadas ventajas de esa manera.

Lo que ocurre es que el estadio de Vasco, el São Januário, con capacidad para 21.880 espectadores, fue suspendido por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva brasileño debido a una serie de episodios de violencia en las tribunas y en las afueras del recinto. Pero esta sanción provocó el enojo del entrenador riojano durante su última conferencia de prensa, tras el partido ante Bahía.

Ramón Díaz, DT de Vasco da Gama Daniel Ramalho - Vasco da Gama

La Justicia brasileña le impide jugar a Vasco da Gama en su cancha por treinta días y si bien ya se cumplieron once jornadas de la sanción y el equipo carioca está cada vez más cerca de volver a actuar en su cancha, el Pelado Díaz mostró su impaciencia y molestia por el castigo en un momento sumamente sensible: “Queremos jugar de local, queremos jugar en nuestra cancha. Todos los demás equipos juegan en su propia cancha, pero nosotros no. ¿Por qué? También queremos jugar en nuestra cancha, con nuestro público”.

Lejos de calmarse y bajar las revoluciones con el paso de los segundos en la rueda de prensa, el exjugador y técnico de River subió el tono: “Hoy vieron toda la gente que había, mucha gente. Queremos jugar de local en nuestra cancha. Que levanten esa suspensión”. Y fue más allá, golpeando la mesa: “Todo el mundo juega con su público y nosotros no. Y tenemos para llenar tres estadios con la gente de Vasco. Increíble lo que hace la gente, demuestra que es un gran club y un gran público, pero queremos jugar en nuestro estadio. ¡Juguemos en nuestra cancha, por favor!”.

Ramón Díaz tiene la compleja tarea como DT de que Vasco da Gama se salve del descenso Daniel RAMALHO/VASCO

Consultado sobre la difícil situación deportiva de Vasco da Gama (está 18° en la tabla con apenas 17 puntos y sigue en zona de descenso), Ramón aseguró que confía en la permanencia y apuntó contra los árbitros: “Este es un mensaje para todo el mundo y la gente de Vasco. Hagan lo que hagan, Vasco no va a bajar, absolutamente. Vamos a pelear hasta lo último, pero no vamos a descender. Los árbitros y el VAR ya nos perjudicaron en el partido contra Palmeiras. El fútbol brasilero es muy importante, lo ve todo el mundo, entonces esas cosas hay que corregirlas. No puede ser siempre lo mismo”.

En julio pasado, Ramón firmó un contrato hasta fines de 2024 en Vasco da Gama. El DT fue así presentado: “Es un entrenador de referencia, con experiencia, que ya pasó por desafíos como éste. Es la persona indicada para nuestro momento. Estamos felices y esperanzados por tenerlo”. Regresó a la actividad después de una dura circunstancia familiar, como lo fue el grave accidente de tránsito en una ruta que a mediados de marzo protagonizó su hijo Michael, en el que murieron su nuera y otra persona. Por esa razón se desvinculó de Al Hilal (Arabia Saudita) y viajó a la Argentina para acompañar a su hijo menor, mientras el mayor, Emiliano, su ayudante de campo en Medio Oriente, se hizo cargo del equipo hasta que terminó la liga, a fines de mayo.

En Brasil aceptó un desafío que lo motiva y que, también, lo mantiene más cerca de su país, por esa circunstancia también es que se molesta por la situación periférica al juego que está padeciendo el club carioca.

La picante rueda de prensa de Ramón

