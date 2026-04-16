Real Madrid arde contra el referí tras la eliminación a manos de Bayern: “Totalmente inexplicable”

Por segundo año consecutivo, Real Madrid se quedó sin boleto a las semifinales de la Champions League. El enorme primer tiempo que armó junto a su rival y finalmente verdugo Bayern, que terminó con el conjunto merengue arriba por 3-2 en Múnich, fue sucedido por un andar más precavido en la segunda parte, en la que los goles bávaros aparecieron en el desenlace. Los tantos decisivos para la clasificación de Bayern por el 6-4 global fueron disparados por acciones polémicas de las que hablan medios europeos.

Con el tablero en 1-1, el ahora apuntado juez Slavko Vincic observó una supuesta infracción del austríaco Konrad Laimer contra el marroquí Brahim Díaz. En las repeticiones no se logra percibir un claro contacto que causara un tropiezo, al punto de que algunos medios españoles refieren una “falta inexistente”. Incluso, el árbitro esloveno dudó de pitar una vez caído el delantero, pero al ver que la pelota empezaba a irse al campo del visitante, se convenció de frenar la acción y conceder un tiro libre. Un minuto después, a los 27, el turco Arda Güler ejecutó y Manuel Neuer no logró contener. El segundo gol de la Casa Blanca en Alemania equilibró la serie: 2-2.

Álvaro Arbeloa, con tono calmo y sonrisas irónicas, señaló con énfasis la influencia del juez esloveno en la serie a raíz de la expulsión a Eduardo Camavinga, de la que se queja Real Madrid luego de la marginación en la Champions League. Lennart Preiss - AP

El referí no sería señalado únicamente por aquello. De hecho, esa polémica quedó reducida por una decisión que concentró los debates y las repercusiones. A los 32 minutos del período final, entre paridad en el desarollo y menos espacios, Vincic amonestó correctamente al ingresado Eduardo Camavinga cuando el mediocampista merengue cortó una escapada de Jamal Musiala. Sin embargo, sería una sorpresa la segunda amonestación.

Arda Güler se hizo cargo del polémico tiro libre que concedió el juez Vincic y consiguió el segundo gol de Real Madrid; la concesión de la pelota parada fue la primera acció polémica de las dos que se dieron en Múnich. Lennart Preiss - AP

Tras una falta táctica ligera contra Harry Kane en el campo de Bayer a falta de cinco minutos, el volante francés evitó el juego inmediato llevándose la pelota con un pie y, luego, tomándola con las manos. Vincic volvió a amonestarlo. Su argumento, evidenciado por una seña, fue que le había hecho dos advertencias para que dejara libre el balón.

MALAS NOTICIAS PARA EL MERENGUE SOBRE EL FINAL



A 5´ de culminar el complemento, Camavinga se fue expulsado en el duelo entre Bayern Munich y Real Madrid.



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Sin embargo, el juez dio media vuelta sin sacar la consecuente tarjeta roja: los jugadores de Bayern le señalaron ampulosamente que debía echarlo. La reacción del esloveno, que finalmente procedió a la expulsión, sugirió que se había olvidado de la primera amonestación por la sujeción a Musiala. La retención de la pelota le costó demasiado cara a Camavinga.

De hecho, Álvaro Arbeloa, el director técnico de Real Madrid, se enfocó en eso y fustigó la determinación del juez. “Nadie entiende que expulses a un jugador por algo así, en un partido como éste. Estoy muy dolido. Creo que el árbitro le sacó la tarjeta porque no sabía que ya tenía una amarilla... Tuvieron que ir los jugadores del Bayern a decirle que era la segunda”, criticó el entrenador, que responsabilizó totalmente a Vincic de la derrota de la Casa Blanca. “Está claro que la eliminatoria se acabó en ese momento y es algo totalmente inexplicable e injusto. Se nos fue de una manera que no puedes controlar", disparó.

‼️ Rajada de Arbeloa por la "incomprensible" expulsión de Camavinga que acabó con las esperanzas del Real Madrid pic.twitter.com/TGvNffwlsC — MARCA (@marca) April 15, 2026

Arbeloa profundizó en su malestar con Vincic, al que ubicó prácticamente en una posición de ridículo. “Los árbitros no jugaron al fútbol o no entienden cómo manejar mejor este tipo de acciones. Más allá de que no sepa, creo que peor todavía es que no supiese que le había sacado una tarjeta al mismo jugador no mucho antes, porque Camavinga entró en la segunda parte. Así que es doble error“, se quejó.

Y tuvo más. “Felicito al Bayern, pero nos habría gustado que nos ganase de una manera diferente a como fue, con una expulsión inexplicable. Mis jugadores tienen la sensación de injusticia, enfado y dolor por ver cómo el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio se han echado por tierra con una acción como la que tuvo el árbitro", concluyó Arbeloa.

La sonrisa irónica e incrédula de Camavinga al ser echado por Vincic luego de que demorara el juego de Bayern tras una infracción suya contra Harry Kane; poco después llegará un determinante gol de Bayern. ALEXANDRA BEIER - AFP

Por otro lado, también el canal de televisión del club merengue puso al juez esloveno como el principal culpable de la caída en Múnich. “Al árbitro se le fue el partido de las manos por completo. La segunda amarilla es totalmente injusta. Camavinga se lleva el balón dos metros para intentar retrasar el saque del Bayern. Excesivo castigo, tanto en el partido como en la serie. El equipo dio la cara, pero esa decisión del árbitro perjudicó los intereses de Real Madrid", atacó el medio.

Por su parte merengues, los jugadores prefirieron no hacer declaraciones. Apenas Jude Bellingham se limitó a calificar, al paso, como “una broma” la segunda amonestación a Camavinga, y el zaguero Antonio Rüdiger prefirió tragarse las palabras: “Es mejor que no hable esta noche”.