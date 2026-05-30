Mundial 2026, en vivo: las últimas selecciones presentan sus listas y los argentinos se preparan para la concentración
Las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y reacciones sobre los partidos
Chiqui Tapia defendió el fútbol local, habló de “error” en la copa para Central y atacó a Mauricio Macri
Siempre está en el centro de la escena, más allá de las investigaciones que pesan en su contra. Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el presidente de la AFA, pasó por San Juan, llegó a Budapest y dio una charla televisada mientras disfrutaba de una comida.
Cada vez que empieza un Mundial, Tapia hace una parada habitual en un lugar simbólico de su vida. En las últimas horas, el dirigente del fútbol volvió a visitar el santuario de la Difunta Correa, ubicado en Caucete, San Juan, y compartió un momento familiar y se reencontró con su hermana en el conocido paraje sanjuanino. En la etapa decisiva rumbo a la Copa del Mundo, Tapia eligió agradecer y pedir acompañamiento con miras a la gran fiesta del fútbol. En las redes sociales publicó un video con imágenes de la recorrida, saludos de la gente y escenas privadas.
La lista de Canadá, confirmada
Canada has officially unveiled its 26-man roster for the 2026 FIFA World Cup 🇨🇦 pic.twitter.com/735y9ZJlyi— FOX Soccer (@FOXSoccer) May 29, 2026
Valentín y Nico, tras la huella de Julián, Enzo y Alexis: Scaloni sabe que un Mundial es para los valientes
No es la lista de los mejores 26 futbolistas argentinos. De la misma forma que un equipo no se compone de los once más vistosos sino del más apto para cada posición, un plantel ampliado genera el mismo concepto. Salvo que el físico de alguno diga lo contrario y haya que hacer un cambio de último momento, la selección ya tiene sus nombres para el Mundial. Se mantuvieron 17 con respecto a Qatar 2022. Nunca hubo tantos repetidos de un Mundial al siguiente en una selección argentina. Para no caer en el número de jugadores ya que antes las listas estaban menos pobladas, se podría analizar la proporción: nunca un plantel había repetido el 65% de sus integrantes. Pensemos, entonces, en el 35% restante. Puntualmente, en algunos que componen esa franja.
La era Scaloni se caracteriza por tocar teclas a tiempo. El cuerpo técnico confió en Dibu Martínez para hacerlo titular antes que cualquier consideración popular. También advirtió que Cuti Romero podría ser uno de los centrales más importantes del mundo. En el Mundial pasado, el técnico no tardó en meter mano. Entre la derrota ante Arabia Saudita y el angustioso triunfo a México, realizó cinco cambios. Pudo haber evitado alguno, pero una decisión tan extrema significó elevar la vara de la competitividad. Una Copa del Mundo, además, se escurre en pocas semanas. Demasiado se la aguarda para que tan rápido se haga recuerdo; no hay tiempo para perder. Así fue como les hizo lugar a tres sub 23 de entonces, hoy indiscutidos no sólo en el seleccionado sino también en la élite europea a nivel clubes: Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Alvarez.
Julián Alvarez: Atlético de Madrid entró en guerra contra Barcelona en las redes
Los rumores que vincularon a Julián Alvarez con Barcelona desataron una inesperada ofensiva digital de Atlético de Madrid. Lo que comenzó como una serie de publicaciones humorísticas en la red social X (ex Twitter) para ridiculizar las versiones sobre una posible salida del delantero argentino derivó en mensajes cada vez más agresivos, con referencias al “caso Negreira”, cuestionamientos a la dirigencia blaugrana y un nuevo capítulo en la tensa relación entre ambas instituciones.
HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
La secuencia comenzó después de que medios españoles informaran sobre un supuesto interés del club catalán en incorporar al delantero campeón del mundo. La entidad madrileña respondió sin recurrir a comunicados formales. Eligió la mencionada red social y el sarcasmo como herramienta para desmentir toda posibilidad de negociación.
Un exselección a un partido de ganar la Champions
BUDAPEST, Hungría.- Existen hilos humanos que duran años, y que disponen de tanta fuerza y determinación que pueden recorrer continentes. El que une la vida y la carrera de Gabriel Heinze parte de su Entre Ríos natal y terminará esta tarde su recorrido en el Danubio, el glorioso río que baña esta ciudad. Pero pasa también por Inglaterra y, sobre todo, por el Sena de París, donde empezó la relación entre el Gringo y Mikel Arteta, hoy respectivamente asistente y primer entrenador del Arsenal. Eran principios de milenio y el Paris Saint Germain que hoy impera en todo el continente europeo todavía no era tan despótico sino simplemente un equipo cualquiera en el campeonato francés.
Y fue en este caldo de cultivo en el que el entrenador era el franco-español Luis Fernandez que el defensor argentino y el centrocampista vasco cruzaron sus caminos. El mismo idioma abrió al acercamiento natural, y el joven Mikel, que ya se había curtido en la Masía del Barcelona, donde compartía la litera con Pepe Reina, dio comienzo a su largo recorrido como futbolista que hoy lo ve ser director técnico de los londinenses. Sin embargo, este sábado desde las 13 (hora argentina) en Budapest el PSG será el rival de ambos.
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