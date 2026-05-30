Mundial 2026, en vivo: las últimas selecciones presentan sus listas y los argentinos se preparan para la concentración

No es la lista de los mejores 26 futbolistas argentinos. De la misma forma que un equipo no se compone de los once más vistosos sino del más apto para cada posición, un plantel ampliado genera el mismo concepto. Salvo que el físico de alguno diga lo contrario y haya que hacer un cambio de último momento, la selección ya tiene sus nombres para el Mundial. Se mantuvieron 17 con respecto a Qatar 2022. Nunca hubo tantos repetidos de un Mundial al siguiente en una selección argentina. Para no caer en el número de jugadores ya que antes las listas estaban menos pobladas, se podría analizar la proporción: nunca un plantel había repetido el 65% de sus integrantes. Pensemos, entonces, en el 35% restante. Puntualmente, en algunos que componen esa franja.

Barco durante el partido amistoso internacional entre Argentina y Zambia en la Bombonera Marcelo Endelli - Getty Images South America

La era Scaloni se caracteriza por tocar teclas a tiempo. El cuerpo técnico confió en Dibu Martínez para hacerlo titular antes que cualquier consideración popular. También advirtió que Cuti Romero podría ser uno de los centrales más importantes del mundo. En el Mundial pasado, el técnico no tardó en meter mano. Entre la derrota ante Arabia Saudita y el angustioso triunfo a México, realizó cinco cambios. Pudo haber evitado alguno, pero una decisión tan extrema significó elevar la vara de la competitividad. Una Copa del Mundo, además, se escurre en pocas semanas. Demasiado se la aguarda para que tan rápido se haga recuerdo; no hay tiempo para perder. Así fue como les hizo lugar a tres sub 23 de entonces, hoy indiscutidos no sólo en el seleccionado sino también en la élite europea a nivel clubes: Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Alvarez.