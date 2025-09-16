Real Madrid cuenta con Franco Mastantuono para la Champions League: el desafío por la titularidad y minutos de juego

Además de sus condiciones futbolísticas, de Franco Mastantuono se destaca una personalidad y madurez muy superiores al promedio de un pibe de 18 años recién cumplidos. Hay que tener mucho más que una zurda prodigiosa para que su ascendente carrera no le dé vértigo ni lo maree.

Podría sentirse irresistible para los directores técnicos porque en poco más de un año y medio mereció una valiosa consideración de cuatro conductores con pergaminos y acostumbrados a dirigir a futbolistas de alto nivel. Les sobra ojo y sensibilidad para detectar al distinto. Tanto Martín Demichelis como Marcelo Gallardo, Lionel Scaloni y Xabi Alonso repararon en que las virtudes de Mastantuono lo hacían especial, le permitían acortar plazos en sus progresos y encargarle responsabilidades sin el riesgo de que lo abrumaran. Un entrenador puede equivocarse en el diagnóstico de un jugador, pero que cuatro coincidan en una apreciación reduce mucho el margen de error sobre las perspectivas y proyección que se le asignan a un jugador.

No es solo una cuestión de directores técnicos, también los dos clubes involucrados hicieron de Mastantuono un tema prioritario. River, apelando a todas las estrategias posibles para retenerlo, resistiendo hasta último momento. Real Madrid, sin regatear ni un solo euro de su cláusula de 45 millones e incorporándolo de inmediato al plantel de primera división, sin ningún paso previo por el Castilla (filial) ni un préstamo a otro equipo para que se vaya curtiendo. Directo a codearse con Mbappé, Vinicius y Bellingham.

A poco más de un mes de haber sido presentado, para lo cual hubo que esperar a que el 14 de agosto cumpliera 18 años, y con 151 minutos distribuidos en tres partidos (dos de titular) por la Liga de España, Mastantuono figura en la lista de convocados para el debut de Real Madrid en la Champions League, este martes, frente a Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu (a las 16 de la Argentina, televisa ESPN).

Mastantuono en acción frente a Osasuna, en uno de los tres partidos que disputó por la Liga de España Antonio Villalba - Real Madrid

¿Tendrá sus primeros minutos Mastantuono en la competencia de clubes más atractiva del mundo, en la que Real Madrid construyó, con 15 títulos -más que nadie-, su gran dimensión global? Alonso no dio ningún indicio y la prensa española, como casi toda la europea, no suele indagar en las conferencias de prensa de los entrenadores sobre la formación del día siguiente. Los técnicos nunca la adelantan, y ya es costumbre conocerla una hora antes del comienzo del partido.

De las cuatro veces que formó parte de las convocatorias para La Liga, Mastantuono solo no jugó el último sábado, en la victoria 2-1 de visitante sobre Real Sociedad. Dos factores confluyeron para que se quedara en el banco: venía del viaje transoceánico tras la última doble fecha por las eliminatorias (frente a Ecuador ingresó en la media hora final) y Xabi Alonso solo hizo cambios para reforzar la contención por la expulsión del zaguero central Huijsen, a los 32 minutos del primer tiempo.

Hasta el momento, Mastantuono ocupó una posición similar a la que tenía en River: sobre la derecha, desde donde intenta asociarse en el juego interior para llegar al área. Su rendimiento se acercó a las expectativas creadas, sin ser determinante en una delantera que tiene a Kylian Mbappé en un gran comienzo de temporada, con cuatro goles en igual cantidad de presencias.

Mastantuono cae en el área frente a Oviedo, pero el árbitro no sancionó penal Miguel Oses - AP

Mastantuono viene cumpliendo en lo que se esperaba en cuanto a compromiso para involucrarse en el juego, pedir la pelota, encarar y profundizar. No siempre tomó las mejores decisiones y tuvo pérdidas de balón. Conseguir continuidad es el próximo desafío, nada sencillo en un equipo como Real Madrid, donde cotiza cada minuto. Por lo pronto, Alonso le dio un lugar que Carlo Ancelotti lo tenía reservado para Rodrygo, a quien el nuevo entrenador prefiere devolver a su sitio natural, la izquierda, que le pertenece a Vinicius.

Hasta aquí, Mastantuono compite por un puesto con Brahim Díaz, un medio-punta eléctrico, revulsivo, ya hecho como futbolista, que conoce muy bien el ecosistema interno de Real Madrid. La titularidad en Real Madrid en tres cuartos de cancha hacia adelante se pondrá más compleja porque vuelve a la convocatoria Jude Bellingham, recuperado de una lesión en un hombro. El inglés quizá no sea titular frente a Olympique de Marsella, pero en el futuro inmediato es un fijo en la formación inicial. En principio, se vería más afectado Arda Güler, que viene ocupando la función de enganche, que Mastantuono.

Más o menos titular, Alonso lo quiere cerca a Mastantuono. “Si depende de nosotros, se queda”, respondió cuando lo consultaron si sería liberado para integrar la selección argentina Sub 20 en el Mundial que comienza a fin de este mes. Como los clubes no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas, se descuenta que Mastantuono no integrará el plantel de Diego Placente, que, curiosamente, tanto en el Mundial Sub 17 como en el Sudamericano Sub 20 no le dio al pibe de Azul el estatus de titular.

Si Mastantuono ingresa frente a Olympique Marsella será el segundo futbolista entre los más jóvenes de Real Madrid en debutar en la Champions League. El primer lugar le pertenece al volante Jesé Rodríguez, que en 2012 se presentó con 17 años, 11 meses y 18 días. Mastantuono, que podría debutar con 18 años, un mes y dos días, superaría en precocidad en el segundo puesto al brasileño Endrick, que tuvo su primera vez en Europa con 18 años, un mes y 27 días, marcándole un gol a Stuttgart en un 3-1.

Afuera también compite con Brahim Díaz

River lo tuvo mucho menos tiempo del que hubiera deseado, en buena medida porque Mastantuono causó un impacto futbolístico inmediato y empezó a derribar registros: el más joven en River en debutar y marcar un gol por la Copa Libertadores. En abril de 2024 le marcó en Paraguay a Libertad con 16 años y 257 días, batiendo la marca de Javier Saviola (17 años y 75 días). También fue el más novato en anotarle un gol oficial a Boca. Muy probablemente, Real Madrid terminó de decidirse por su contratación tras el golazo de tiro libre en el Monumental, el 27 de abril de este año. Un impacto en el momento justo y ante el rival indicado.

En la selección argentina le disputó un par de datos a nada menos que Diego Maradona. Al ingresar frente a Chile por las eliminatorias superó a Diego como el más novato en debutar en un partido oficial. Y, al llevar la número 10 contra Ecuador por las ausencias de Messi y Almada, quedó en el segundo lugar, detrás de Maradona, entre los más jóvenes en vestir esa emblemática camiseta.

Este lunes se conoció que Mastantuono es el único argentino entre los nominados al Premio Golden Boy que entrega anualmente la publicación Tuttosport al mejor futbolista sub 21 que actúe en Europa. Una distinción que recibieron Lionel Messi y Sergio Agüero. En el recorrido de Mastantuono ahora aparece la Champions League para medir los pasos de su vertiginosa irrupción.