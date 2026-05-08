Barcelona vs. Real Madrid, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

El clásico está programado para las 16 (hora argentina) en el Camp Nou, con transmisión exclusiva de DSports; al local le alcanza con un empate para ser campeón
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Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 35 de LaLiga de España 2025-2026. Puede ser un clásico histórico, ya que el Barça llega con chances de consagrarse campeón con tres fechas de anticipación. El encuentro está programado para las 16 (horario argentino) en el Camp Nou, con arbitraje de Alejandro Hernández Hernández y televisación de DSports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El equipo dirigido por Hansi Flick, que viene de ganarle por 2 a 1 a Osasuna como visitante, lidera la tabla de posiciones con 88 puntos (29 victorias, un empate y cuatro derrotas) y le alcanzará con un empate para asegurarse el título. El Merengue, por su parte, es escolta de su eterno rival, pero acumula 77 unidades, por lo que está obligado a ganar este partido y todos los que faltan, además de esperar que el Barça pierda todos, para levantar el trofeo. En la última jornada le ganó 2 a 0 a Espanyol en Catalunya.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 11 de enero de este año, en la final de la final de la Supercopa de España 2026. En aquella oportunidad, Barcelona se quedó con la victoria y, en consecuencia, con el título, tras ganar por 3 a 2. Los goles del campeón fueron convertidos por Raphinha en dos ocasiones y Robert Lewandowski; mientras que Vinícius Jr. y Gonzalo García anotaron los tantos de Real Madrid.
Barcelona vs. Real Madrid: todo lo que hay que saber
- Fecha 35 de LaLiga de España 2025-2026.
- Día: Domingo 10 de mayo.
- Hora: 16 (horario argentino).
- Estadio: Camp Nou.
- Árbitro: Alejandro Hernández Hernández.
Barcelona vs. Real Madrid: cómo ver online
El encuentro se disputa este sábado en Catalunya y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Barcelona corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en el clásico de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.69 contra los 4.57 que se repagan por un hipotético triunfo de Real Madrid. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.00.
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