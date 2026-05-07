La foto “a los manotazos” que subió el Barcelona para reírse de la pelea entre Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid

En una temporada para el olvido de Real Madrid, las malas noticias parecen no tener fin y ahora se confirmó un incidente en el vestuario entre su subcapitán Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, lo que deja al uruguayo fuera del clásico que podría definir LaLiga. Por esa razón, FC Barcelona se jactó de lo ocurrido y decidió lanzar una indirecta en redes sociales que calentó la previa del partido.

Según se dio a conocer, Valverde y Tchouaméni protagonizaron un conflicto que se extendió a lo largo de dos días diferentes, donde el francés habría realizado una fuerte entrada al uruguayo durante un entrenamiento que no fue perdonada, lo que provocó la furia del volante por derecha surgido de Peñarol. Así, en la siguiente práctica, “Pajarito” decidió ir contra su compañero de equipo y afirman que todo terminó en golpes de puño en el vestuario.

Valverde y Tchouaméni fueron los protagonistas de esta jornada deportiva y no por algo vinculado al fútbol Denis Doyle - Getty Images Europe

A partir de esta situación, el sudamericano tuvo que ser llevado al hospital y, horas después, el parte médico de Real Madrid confirmó que estará al menos dos semanas fuera de las canchas, por lo que se perderá el clásico. Ante este escenario, Barcelona aprovechó el cumpleaños de su jugador Dani Olmo para compartir la fotografía del típico pasillo con golpes leves antes del entrenamiento y escribieron: “Celebrando en familia”.

Barcelona rápidamente lanzó una indirecta contra Real Madrid Captura X (@FCBarcelona_es)

Rápidamente, este post se hizo viral en redes sociales y superó las dos millones de visualizaciones, además de los 75 mil me gustas solo en X. Todo esto no hizo más que encender la previa a un partido que, seguramente, definirá al nuevo campeón de LaLiga, ya que a Barcelona le alcanza con un empate para coronarse “en la cara” de Real Madrid, su eterno rival.

Barcelona también utilizó su cuenta en inglés para burlarse, donde escribieron "Una gran familia" Captura X (@FCBarcelona)

El descargo de Valverde en Instagram

Con motivo del revuelo, y al tener en cuenta que es el subcapitán del equipo, Federico Valverde utilizó sus historias de Instagram para compartir un extenso descargo donde habló de todo y confirmó la pelea con Tchouaméni.

“Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande. En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz”, comenzó por escribir.

La parte más picante llegó inmediatamente después, donde acusó a uno de sus compañeros de filtrar información a la prensa: “Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnífica. Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”.

Además, dio detalles del conflicto para descartar una pelea de puños: “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió”.