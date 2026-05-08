Cuándo juega Talleres vs. Belgrano, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Este sábado, Talleres y Belgrano se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que comienza a las 16.30, se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Darío Herrera, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La T se clasificó a la primera instancia de eliminación directa tras quedar cuarto en el Grupo A con 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Viene de empatar 1 a 1 con Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril por los goles de Rick -T- y Cristian Tarragona -U-. Acumula cuatro partidos consecutivos sin derrotas, por lo que buscará estirar su buen presente ante su eterno rival.

Talleres no pasó del empate 1 a 1 ante Unión en la última fecha del Torneo Apertura 2026 Juan Jose Garcia / Fotobaires

El Pirata, por su parte, avanzó de ronda en el quinto puesto de la zona B con 26 unidades, misma cantidad que Gimnasia de La Plata pero con mejor diferencia de gol (+4 contra 0). En la última jornada goleó 4 a 0 a Sarmiento de Junín, como local, gracias a las anotaciones de Francisco González Metilli, Lucas Suárez en contra, Ramiro Hernandes y Ramiro Tulián.

Talleres vs. Belgrano: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 9 de mayo.

: Sábado 9 de mayo. Hora : 16.30.

: 16.30. Estadio : Mario Alberto Kempes.

: Mario Alberto Kempes. Árbitro : Darío Herrera.

: Darío Herrera. TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al clásico de este fin de semana, Carlos Tevez, DT de Talleres, espera tener a disposición a su once ideal, por lo que aguardará hasta último momento la recuperación de jugadores clave como Matías Catalán, Franco Cristaldo y Diego Valoyes. De ellos, el más complicado es el defensor chileno, que tiene una fuerte contractura y será evaluado este viernes. De no llegar, sería reemplazado por José Luis Palomino o Rodrigo Guth. El mediocampista argentino y el extremo colombiano, en tanto, evolucionaron favorablemente y serían de la partida.

En Belgrano, el entrenador Ricardo ‘Ruso’ Zielinski tiene algunas dudas con respecto al armado de la mitad de la cancha. No tiene lesionados, pero tampoco logró consolidar un mediocampo ideal en las últimas semanas. Lucas Zelarayán y Franco Vázquez descansaron en la goleada ante Sarmiento y regresarían al equipo al igual que Juan Velázquez, que no juega desde hace tres partidos por molestias musculares pero ya está recuperado. Entre Emiliano Rigoni y Alcides Beníez se disputan el puesto de ‘8′, y entre González Metilli y Santiago Longo el de volante por izquierda.

Emiliano Rigoni no tiene su presencia garantizada como titular en el clásico frente a Talleres Copa Argentina

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Talleres corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final, en el clásico de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.35 contra los 3.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Belgrano. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.92.

Las casas de apuestas ponen a Talleres como favorito al triunfo en el clásico ante Belgrano Talleres de Córdoba