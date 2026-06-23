República Checa vs. México, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre República Checa y México correspondiente al grupo A se disputará este miércoles 24 de junio a las 22.00 h en el Mexico City Stadium, ubicado en la ciudad de Mexico City.

El presente de ambos seleccionados

República Checa llega a este compromiso tras empatar 1-1 frente a Sudáfrica en su presentación anterior. Por su parte, México afronta este duelo tras haber logrado una victoria por 1-0 ante República de Corea en la fecha pasada.

Estadísticas del torneo

Ambos conjuntos buscan consolidar su posición en la fase de grupos tras los resultados cosechados en sus partidos previos. El desempeño mostrado en la jornada anterior será clave para definir la estrategia de juego en este enfrentamiento en el Mexico City Stadium.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para las aspiraciones de ambos seleccionados en el grupo A, ya que la suma de puntos en esta tercera jornada resulta determinante para definir las posiciones finales y la clasificación a la siguiente etapa de la competencia.