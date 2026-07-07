Resultado de Estados Unidos vs. Bélgica: quién ganó el partido del Mundial 2026

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El combinado europeo se impuso 4 a 1 en Seattle por los octavos de final y será el rival de España en la próxima etapa
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La jornada número 25 del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, este lunes 6 de julio, se cerró con la victoria de Bélgica sobre Estados Unidos 4 a 1 en el estadio de Seattle en un encuentro que correspondió a los octavos de final y arbitró el jordano Adham Mohammad Tumah Makhadmeh.
Los goles del combinado europeo los anotaron Charles De Ketelaere por duplicado, Hans Vanaken y Romelu Lukaku. Malik Tillman igualó transitoriamente para el último de los anfitriones que seguía con vida en la Copa del Mundo dado que Canadá y México fueron eliminados previamente en la misma instancia por Marruecos e Inglaterra, respectivamente.
En el combinado de Mauricio Pochettino fue titular Folarin Balogun, el jugador que había sido expulsado frente a Bosnia en 16avos y al que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) le levantó la suspensión luego de que el presidente estadounidense Donald Trump, según él mismo manifestó, se comunicó con Gianni Infantino, el mandamás de la entidad rectora del fútbol.
En los cuartos de final el conjunto belga, dirigido por el español Rudi García, se medirá con España, que eliminó previamente a Portugal en Dallas con un triunfo 1 a 0 gracias a un tanto de Mikel Merino a los 91′. Así, a Cristiano Ronaldo se le esfumó la posibilidad de ganar una Copa del Mundo, en su sexta participación.
Los otros dos cruces confirmados son los de la parte alta del cuador: Francia vs. Marruecos y Noruega vs. Inglaterra. Los octavos se cerrarán este martes con los últimos dos cotejos: Argentina vs. Egipto y Suiza vs. Colombia.
Cronograma y resultados de los octavos de final del Mundial 2026
- Paraguay 0 - 1 Francia.
- Canadá 0 - 3 Marruecos.
- Brasil 1-2 Noruega.
- México 2 - 3 Inglaterra.
- Portugal 0-1 España.
- Estados Unidos 1-4 Bélgica.
- Argentina vs. Egipto – Martes 7 de julio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Suiza vs. Colombia – Martes 7 de julio a las 17 en el BC Place de Vancouver.
Cuartos de final
- Francia vs. Marruecos – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.
- España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- Argentina o Egipto vs. Suiza o Colombia – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
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