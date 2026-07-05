Mundial 2026: la FIFA le permitirá jugar al estadounidense Folarin Balogun contra Bélgica pese a la tarjeta roja que recibió

El delantero estadounidense Folarin Balogun podrá jugar el ‌partido de octavos ‌de ⁠final del Mundial contra Bélgica, a pesar de haber sido expulsado en la victoria ante Bosnia y Herzegovina en la ​ronda anterior, ⁠según ⁠informó la FIFA este domingo.

Balogun marcó su tercer gol del Mundial en ​la partido que Estados Unidos ganó por 2-0, pero recibió ‌una tarjeta roja en la segunda parte por ​pisar con la bota ​el tobillo del bosnio Tarik Muharemovic, lo que obligó al equipo coanfitrión a disputar el resto del partido de fase eliminatoria con un jugador menos.

El jugador, de 25 años, fue expulsado tras una revisión del VAR, aunque el ​seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, afirmó que no merecía una tarjeta roja.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio las gracias a la FIFA por no aplicar la sanción. La suspensión de este castigo permitirá a la selección coanfitriona contar con su máximo goleador para el choque ante Bélgica, el lunes por los octavos de final.

El mensaje de Trump celebrando la medida

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social poco después de que la FIFA anunciara la suspensión del castigo a Balogun .

“De conformidad con el artículo ⁠27 del Código Disciplinario de la FIFA, la ejecución de la suspensión de partidos queda suspendida ‌durante un período de prueba de un año”, indicó la FIFA en un comunicado.

“Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, se revocará la suspensión y se aplicará la sanción, sin perjuicio de cualquier sanción adicional que se imponga por ‌la nueva infracción", señala el comunicado.

El organismo tiene la facultad discrecional de suspender total o parcialmente ⁠la aplicación de una sanción disciplinaria.

“Aceptamos la decisión del Comité ‌Disciplinario y nos complace que Folarin Balogun pueda jugar ⁠mañana“, declaró la Federación de Fútbol de Estados ⁠Unidos en un comunicado.