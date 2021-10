Revelaciones de Checho Batista: el día que se reconcilió con Diego Maradona y aquella sospechosa citación a Carlos Tevez para disputar la Copa América 2011

“Había mucha presión para que jugara Tevez. Julio Grondona tenía mucha presión para que estuviera en la selección”, admitió Sergio Batista sobre aquella infausta Copa América 2011 organizada, y perdida tempranamente, por la Argentina. “La última vez le hice juicio”, aludió a Diego Maradona y una de sus tantas frases desbocadas.

Batista fue director técnico del seleccionado en 2011, sucediendo al propio Maradona, y como suele suceder, varios años más tarde salen a la luz revelaciones que en su momento habrían causado grandes impactos. Al programa F90, de ESPN, Checho declaró casi como un arrepentido: “Por ahí en ese momento tendría que haberlo manejado de otra manera. Había mucha presión para que jugara Tevez. Julio Grondona tenía mucha presión para que estuviera en la selección”.

Vale la puesta en contexto: aquél era un tiempo en que el atacante parecía decidir per se cuándo era citado y cuándo no, y decepcionó en aquella disputa de la Copa América en el país. Era “el jugador del pueblo”, pero también parecía haber entredichos de vestuario con él. Y además, jugó mal en ese paso en falso que dio la Argentina en terreno propio, cargando 18 años de fracasos. La misión, que incluyó hasta silbidos a Lionel Messi en Santa Fe, se acabó en los cuartos de final, con un traspié por penales frente a Uruguay; esa noche Tevez entró a cinco minutos del final y erró su remate en la definición.

Compacto de Argentina 1 vs. Uruguay 1 por la Copa América 2011

El propio Tevez, que hoy no tiene club y disfruta una vida alejada del fútbol, había admitido en 2018 que no había hecho méritos como para formar parte del plantel en aquel torneo. “Yo cometí un error al jugar esa Copa. Le tiré el apellido a Batista y no estaba preparado para jugarla: pesaba 85 kilos, diez más que ahora. Mirás una foto y te das cuenta”, decía el delantero hace tres años. Para ese mismo tiempo, el entrenador se justificó con un “era un jugador necesario” y negó presiones externas para que lo citara. Pero el paso de los años suele limpiar la neblina: “Había problemas con Tevez”, se sinceró Batista esta semana. No llegó a aclarar de dónde venía esa presión –siempre se sospechó que de un funcionario importante–, pero quedó claro que sus decisiones no fueron enteramente futbolísticas. Lo ejemplificó con una situación del partido inaugural, frente a Bolivia (pobre 1-1 en La Plata): “Tevez jugó ese día porque Di Maria estaba bajo, pero Ángel era el que tenía que jugar”, reconoció Batista.

Aquellos fatídicos penales...

Que, a diez meses y medio del fallecimiento de Maradona, recordó cómo era su relación. “Éramos tan amigos que nos peleábamos fuerte”. Tanto era así que esas tensiones llegaron a tribunales. Sucedió después de que Maradona, seleccionador nacional entre 2008 y 2010, sostuvo que Batista, su inmediato sucesor, “tenía cometas arregladas”. “La última vez le hice juicio por lo que había dicho. Tenía que pedirme perdón y mandó a decírmelo, desde Dubai, por un amigo en común. Cuando nos encontramos, nos abrazamos y terminamos hablando de un proyecto que tenía en India, al que quería llevarme”.

Batista asistió a Diego Maradona en el cuerpo técnico en el Mundial Sudáfrica 2010; luego, se quedó en el seleccionado, del que Julio Grondona forzó a salir al ex capitán.

Tiempos muy distintos, aquéllos de la selección, al actual, pletórico. Nada que ver con los de aquel equipo exánime que no hizo valer su localía en un torneo importante. “Podés tener el título y la medalla, pero lo importante es el reconocimiento de la gente, que ahora tienen los jugadores que ganaron la Copa América”, valoró Batista. “Para mí, éste es el mejor momento de Messi, no sólo por lo que juega, sino también por cómo ordena, cómo manda, cómo habla”. Y fue más allá: “Creo que pueden ser campeones del mundo”, confió Checho.

Los elogios de Batista incluyeron a su colega actual, Lionel Scaloni. “Es un crack. Después de lo que pasó, armó una selección que da gusto ver jugar, muy segura, y un muy buen grupo humano. No tiene problemas en poner y sacar: todos los cambios funcionan bien”, ponderó el campeón mundial en México 1986 y campeón olímpico como entrenador en Pekín 2008.