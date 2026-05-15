Atlético de Madrid y su plan para retener a Julián Alvarez en medio de las ofertas de los gigantes europeos

La temporada 2025/2026 se acerca al final y el mercado de pases de Europa comenzará a tener mucha más acción. Y uno de los nombres más resonantes del verano es el de Julián Álvarez. Tres gigantes europeos posaron sus ojos sobre el argentino. Sin embargo, Atlético de Madrid no cuenta con la necesidad de venderlo y, según varios medios españoles, trabajará para retenerlo.

Matteo Moretto, periodista italiano especializado en el mercado de pases del fútbol europeo, contó que hasta el momento ningún club inició conversaciones formales con el conjunto de la capital española por el exdelantero de River y Manchester City. Sin embargo, en las últimas horas surgieron rumores de intereses de Paris Saint-Germain, Arsenal y, anteriormente, Barcelona.

Atlético de Madrid trabajaría para retener a Julián Alvarez Manu Fernández - AP

Paris SG prepara una propuesta millonaria. Según informó Actufoot, un medio francés, el entrenador español Luis Enrique considera al cordobés como su prioridad e, inclusive, tiene una fuerte admiración por el delantero. Desde la capital de Francia ya habrían acercado una propuesta salarial cercana a los 10 millones de euros anuales para intentar seducir al atacante.

Además del interés de PSG, otros pesos pesados de Europa siguen de cerca la situación. Arsenal (sobre todo) y Barcelona también consultaron condiciones por el futbolista, algo que hasta Diego Simeone reconoció públicamente. “Es normal que lo quieran, porque es muy bueno”, explicó el DT argentino, que no sabe si seguirá el año próximo en el club madrileño. Sin embargo, el cordobés y su familia están muy cómodos con su presente en Madrid, un factor importante en esta situación.

Los mejores goles de Julián Alvarez en Atlético de Madrid

Su rendimiento determinante lleva a los intereses de los poderosos. Según publicó Mundo Deportivo, Atlético pretende alrededor de 100 millones de euros para negociar una salida, aunque desde Sky Sports sostienen que la cifra podría trepar hasta los 150 millones.

Pero dentro del club colchonero consideran que no existe ninguna necesidad económica de vender al delantero, especialmente después del respaldo financiero recibido por parte del grupo Apollo. Esa situación fortaleció aún más la posición del equipo español frente a cualquier posible negociación. “Podríamos abrir la puerta a que vinieran a negociar, pero es que no hay nada que hacer. Es un futbolista completamente intransferible e imprescindible en el equipo”, aseguraron desde la institución española.

Además del respaldo dirigencial, Julián también sostiene una relación muy cercana con Diego Simeone -pese a las versiones de algún cortocircuito meses atrás-, motivo que hoy resulta clave para pensar en su continuidad. Más allá de la eliminación en la Champions League frente a Arsenal, en el Atleti no contemplan que el delantero busque una salida en el corto plazo.

Julián Alvarez está presente en la prelista de 55 jugadores de la selección argentina que brindó Lionel Scaloni RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ante esta decisión del club madrileño, Barcelona, por ejemplo, busca otras alternativas en el ataque. Y uno de los nombres que surgió fue el del brasileño Joao Pedro, de Chelsea, ya que todo indica que el polaco Robert Lewandoski no seguirá en el club azulgrana.

En lo futbolístico, el argentino atraviesa un momento destacado. En la actual temporada suma 20 goles y nueve asistencias entre todas las competencias: convirtió diez tantos en Champions League, ocho en La Liga y dos en la Copa del Rey. En su primera campaña con el club acumuló 29 goles en 57 partidos oficiales, números que terminaron de consolidarlo como una de las piezas centrales del proyecto deportivo del equipo.

Antes de que comience el mercado de pases europeo, el cordobés tiene por delante el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio. El jugador integra la prelista de la selección argentina para el certamen y seguramente estará entre los 26 que disputen la copa del mundo.