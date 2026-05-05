Atlético de Madrid se fue de la Champions League sin dar el plus que hace falta para la gloria

Hay un plus que el Atlético de Madrid sigue sin poder dar. Ese extra de fútbol, carácter o sentido de la oportunidad que separan a los equipos animadores de los que se quedan con los títulos. No le dio el fuelle para pelearle a Barcelona y Real Madrid en la carrera de resistencia que es la Liga, naufragó en su condición de favorito ante Real Sociedad en la final de la Copa del Rey y se le atragantó el duro Arsenal en una cita de palabras mayores, como lo es una serie semifinal por la Champions League.

El equipo de Diego Simeone sabe recorrer los caminos y su hoja de ruta la tiene clara, pero se va por algún desvío cuando el destino se acerca a la gloria. Desde ya que tenía una oposición muy fuerte en este Arsenal que había triunfado en las ocho fechas de la Liguilla y es el equipo que recibió menos goles (seis en 14 partidos, con nueve vallas imbatidas).

Tras el 1-1 en la ida, cuando el Atlético redondeó un muy buen segundo tiempo y pudo sacar una ventaja que lo hubiese puesto en otro lugar para el desquite, en Londres se dio otro choque tenso, disputado hasta el último segundo. Ahí hay un mérito del Atlético: miró a los ojos a un rival que meses atrás era el mejor de Europa, consideración que ahora está mucho más en duda viendo que por el otro lado vienen Paris Saint Germain y Bayern Munich, además del bajón propio de los dirigidos por Mikel Arteta.

La ocasión que desperdició Giuliano Simeone para empatar Alastair Grant - AP

Atlético estuvo a la altura, pero vuelve a quedarse a unos escalones de la cima, objetivo al que aspira a partir de los refuerzos que llegaron en las últimas temporadas. Y ya pasaron cinco años desde el último título (la Liga 2020/21). Arsenal, después de 20 años, volverá a disputar la final de la Champions League gracias a un ajustado 1-0, con gol del reaparecido Bukayo Saka, que hizo más especial la clasificación y reforzó el afecto con los hinchas por estar en el club desde los ocho años. No le sobró nada a Arsenal, pero tampoco dudó cuando vio la oportunidad. Hizo el 1-0 cuando pasaba poco y nada, y después controló bastante bien la búsqueda ansiosa del Atlético. Cuando el zaguero central Saliba se equivocó con un pase atrás, su compañero Gabriel Magalhães lo enmendó al encimar a Giuliano Simeone cuando iba a marcar el 1-1.

Julián Alvarez fue titular porque era la clase de partido en el que hay que estar como sea, y más tras ser uno de los mejores en la ida, cuando no pudo terminar por un duro golpe en el tobillo izquierdo. Se infiltró y aguantó hasta los 20 minutos del segundo tiempo, cuando ya le costaba y su equipo necesitaba de gente fresca para ir por el empate.

Ruggeri, Almada y Llorente saludan los hinchas tras el final del partido Alastair Grant - AP

Fue un primer tiempo encorsetado en las prevenciones tácticas. La cautela y los movimientos calculados establecieron el tono del partido. Muy buenas individualidades de ambos lados, pero todas sometidas a un guion estricto, sin margen para el libre albedrío.

Del agitado segundo tiempo en el Metropolitano se pasó a una primera etapa en el Emirates de puro pizarrón. Arteta hizo cinco cambios respecto de la formación de la ida. Recuperó a Saka, pieza vital en el ataque, que el fin de semana empezó a ponerse a tono con un gol y una asistencia tras la inactividad por una lesión en un tendón de Aquiles. Sorpresivamente, el juvenil Lewis-Kelly reemplazó a Zubimendi e integró el doble pivote junto a Declan Rice.

Lo más destacado de Arsenal 1 - Atlético de Madrid 0

Las tribunas estaban inflamadas, el ambiente era de partido importante, pero el desarrollo en el campo fue de estudio, entre rivales que parecían desconfiarse. Atlético arrancó replegado, con Giuliano Simeone de lateral derecho para formar una línea de cinco cuando Arsenal asumía la iniciativa. Por ese lado, el hijo del entrenador estaba pendiente de Trossard, mientras el retroceso de Griezmann lo ayudaba para contener las proyecciones de Calafiori, elegido por Arteta en lugar del ecuatoriano Hincapié.

En una temporada en la que atacó mejor de lo que defendió, el Atlético intentó volver al ideario del Cholo: consistencia defensiva y ataque selectivo. La fórmula era estar agazapado y soltar el zarpazo al campo rival. Así fue el primero de los dos equipos en crear peligro, con transiciones que pusieron a Julián Alvarez y Giuliano en situaciones favorables dentro del área local. Atlético mandaba el mensaje de que estaba en condiciones de hacer un partido muy serio en las dos áreas.

Simeone valoró la campaña de su equipo Alastair Grant - AP

En Arsenal, el central Magalhães llegaba hasta tres cuartos de campo para provocar superioridad numérica. Al conjunto londinense le costaba encontrar líneas de pase con Rice y Eze, mientras que los extremos Saka y Trossard mantenían duelos individuales muy apretados con la marca escalonada visitante.

En un choque tan cerrado, la pericia de Arsenal para trabajar los córneres podía ser una vía de desequilibrio. Sorprendió con el primero que ejecutó, con Saka entrando por atrás de la montonera que se había formado en la boca del arco, pero el remate del delantero fue imperfecto.

El encuentro iba más de músculo que de exquisiteces técnicas. Griezmann y Giuliano festejaron chocando los torsos cuando se juntaron para neutralizar un ataque local sobre la línea de fondo.

Saka marca el gol de Arsenal John Walton - PA

La estrategia no le funcionó a Arsenal en un par de córneres. Se iba la primera etapa con un 0-0 que se ajustaba bastante a lo que había pasado: juego pastoso, precauciones al límite y ausencia de remates al arco. Hasta que llegó el descuido que hace volar por los aires todos los planes. Se desmarcó Victor Gyökeres, Oblak salió demasiado y volvió para despejar el remate de Trossard, pero ya no pudo hacer nada cuando la pelota le cayó a Saka.

La segunda etapa fue más dinámica, tuvo ida y vuelta porque el Atlético cambió el libreto. Entre Giuliano y una pifia de Sørloth al conectar un centro estuvieron las posibilidades del Atlético para empatar. También sufrió en algún contraataque. “Hicimos una Champions muy buena, dimos el máximo. Llegamos más lejos de lo normalmente esperado”, fue el balance de Simeone, con palabras que suenan a un consuelo que no lo es.