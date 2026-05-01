Eduardo Coudet festejó otro triunfo de River, pero algo no le cierra: “Tendríamos que estar más sueltos”

Hay triunfos y triunfos. Eduardo Coudet y su semblante luego del 1-0 a Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana transmitieron eso. Porque River volvió a no gustar, tal como expuso el zócalo de un programa de fútbol el pasado sábado, cuando el equipo millonario venció a Aldosivi por 3-1 en el torneo Apertura y se fastidió el director técnico técnico contra el periodismo. Esta vez, aun con la misma sensación, el humor fue otro, por el triunfo in extremis con un gol de Lucas Martínez Quarta que devolvió a River al liderazgo en el grupo H. ‘Chacho’ reconoció falencias en el juego, pero puso la palabra “ganar” por delante y se serenó.

“Teníamos una necesidad de ganar porque ya no estábamos primeros. Fue un partido accidentado, pero nos llevamos los tres puntos fundamentales en esta visita. Conozco este estadio y a este entrenador; son difíciles. El resumen es que estoy contento con el triunfo”, simplificó en su primer análisis de un desarrollo en el que Santiago Beltrán salvó nuevamente al equipo, al atajarle un penal a Sasha en los primeros minutos del segundo período.

A Tomás Galván se le queda atrás la pelota entre Fabinho y Lucas Barbosa; "todavía no logré hacer jugar a River como quiero que juegue", admitió Coudet. NELSON ALMEIDA - AFP

El de la resiliencia es uno de pocos aspectos positivos que guarda Coudet en la valija, de regreso a Buenos Aires. “Rescato sobreponernos a situaciones, sobre todo en el arranque del segundo tiempo. Siempre digo que podemos mejorar lo futbolístico, lo tengo claro. Ganar hoy era clave. Pero tenemos jóvenes con primeros minutos internacionales, que no son lo mismo que lo local. El equipo va a ir creciendo. También nos adaptamos a lo que va presentándonos el calendario, y vamos sumando de a tres. Es una sana costumbre”, desglosó.

A propósito, la utilización de los chicos activó el recuerdo del enojo del sábado, cuando contestó contra aquel zócalo argumentando que River era “Vietnam” cuando él llegó. Mucho más relajado, profundizó sobre esa frase. “Intento hablar con ustedes con naturalidad. ¿Coincidieron en lo que dije? Claro que después levantan el título que quieren, pero no es fácil lo que vienen haciendo los jugadores. Estamos jugando muy seguido. En todos los partidos somos competitivos. Pero en River no sirve solo eso: tenés que ganar. Conseguimos las dos cosas y es mucho", resaltó el entrenador de 51 años.

Y brindó su diagnóstico más crudo: “Quiero ver un fútbol mucho más fluido, pero jugamos a aquello a lo que tenemos que jugar para ganar. Es muy meritorio. Hoy nos pidió el cambio [Aníbal] Moreno y entró el chico [Lucas] Silva. Metió el centro del gol, ¿no? Es importante para ellos. Todavía veo muy rígido al equipo en lo futbolístico, pero aun así somos un equipo jod...“.

¡EL CHACHO SIENDO EL CHACHO! Coudet interrumpió UN SEGUNDO su conferencia de prensa para... 😂🤣 pic.twitter.com/001gOzVazk — SportsCenter (@SC_ESPN) May 1, 2026

Hubo más. “Jugás a lo que querés o a lo que podés. Nosotros, por momentos, jugamos a lo que queremos y, en otros, no sé si a lo que podemos pero sí a lo que debemos. Fue un gran desgaste. El domingo vamos a necesitar a la gente, porque el cansancio está. Vamos juntos. Tengo muy claro hacia dónde vamos", se convenció Coudet.

Que siguió ahondando en el reconocimiento de que el conjunto no brinda la versión que pide la parcialidad millonaria. “Tengo claros el paladar y la exigencia, que es ganar y jugar bien. El hincha quiere ver mucho más fútbol y las formas son determinantes. A la rigidez que digo tengo que descontracturarla internamente, porque los resultados tendrían que ayudar mucho. Jugué acá y puedo hablar de las sensaciones que debiéramos tener. El responsable de no lograr esa soltura soy yo”, sostuvo. Pero volvió a destacar la importancia de la victoria cuando le pidieron que pusiera un título al 1-0: “Ganó en un campo díficil y es líder”.

Y profundizó en ese estado que él conoce y su equipo todavía no adoptó: “Después de ganar ocho partidos de diez, más allá de perder uno importante [el superclásico, en el Monumental], tendríamos que estar muchísimo más sueltos y todavía no lo logré. Quiero verlo jugar más lindo y voy a lograrlo”.

"TODAVÍA LO VEO RÍGIDO AL EQUIPO DESDE LO FUTBOLÍSTICO PERO AÚN ASÍ SOMOS UN EQUIPO JODIDO. SIEMPRE DIGO, JUGÁ A LO QUE QUERÉS O A LO QUE PODÉS"



📌 Coudet analizó a SU River y dejó en claro que todavía le falta pero es díficil de vencer: ¿Estás de acuerdo con su consideración? pic.twitter.com/x4SkrXa8ql — SportsCenter (@SC_ESPN) May 1, 2026

Incluso resaltó que las fallas defensivas no van de la mano con el equipo que practica en la semana. “Cometemos errores solucionables y evitables. A veces, en la comprensión. En esta intención que tenemos de jugar mejor. Tenemos errores corregibles al buscar la salida limpia. Es soltarnos más. En el entrenamiento lo veo mucho mejor, más fluido. Todavía no logré hacer jugar a River como quiero que juegue. Tenemos falta de seguridad en el juego, no solo en lo defensivo. Veo que todo es un poco sucio, pastoso. Es River y lo evidencia más que en otro lado".

A la vez, valoró los pocos goles (cinco) que recibieron sus dirigidos desde que él aumió: “No es solo suerte. También hay méritos”, advirtió. En ese sentido, se refirió a la actuación de Beltrán como la ideal para un arquero de River porque “participó poco y fue determinante”.