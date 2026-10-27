Riquelme defendió el arbitraje del fútbol argentino y apuntó contra Macri

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se refirió este lunes a los arbitrajes del fútbol argentino, apuntó contra Mauricio Macri y analizó el presente futbolístico del club finalista de la copa Sudamericana, a días del superclásico ante River. Además, aclaró el detrás de escena de un blooper suyo que se viralizó en las últimas horas, después de mantener una conversación en un programa de streaming sin saber que estaba al aire.

“Los árbitros en nuestro país son muy cuestionados. Es difícil ser árbitro en la Argentina. Cuando algo no va bien, los culpamos”, planteó Riquelme durante una entrevista en AZZ.

Luego siguió: “Cuando en Europa cobran algo, los árbitros van al VAR y tardan 10 segundos en revisar. Después el partido sigue. Acá se demoran diez minutos en ver una jugada”. A su vez, ante una consulta sobre por qué guarda silencio cuando un fallo arbitral perjudica a Boca, Riquelme respondió: “Cuando se equivocan, prefiero callarme. Le puede pasar a cualquiera”.

La aclaración de Riquelme sobre sus palabras

En ese sentido, aclaró que, si bien las decisiones de los jueces tienen un peso específico, “a la larga siempre gana el equipo que mejor juega” y enfatizó: “Por eso al árbitro hay que ayudarlo”.

Durante otro tramo de la entrevista, el exjugador opinó sobre el trato mediático que recibe Boca. “Yo no miro televisión. Pero sé que no lo tratan igual que al resto. Sabíamos que iba a ser así desde el día que ganamos las elecciones”, sostuvo.

Asimismo, y sin nombrarlo, se pronunció en contra del exmandatario xeneize Mauricio Macri. “El señor que perdió dejó en claro que quiere que a Boca le vaya mal mientras él no esté”, remató.

Riquelme también dio su versión sobre un blooper que lo tuvo como protagonista el domingo por la noche cuando, desde el mismo canal de streaming se comunicaron con el exfutbolista Raúl Cascini, quien se encontraba en ese momento junto al presidente de Boca.

Los dichos de Riquelme sobre Villa

En una llamada en altavoz, y luego de ser invitado al piso, Cascini responde que asistirá al programa. “El domingo, después de ganarle a [Leonardo] Ponzio, voy”, señaló en alusión al director técnico de River Plate, rival que enfrentará a Boca el próximo domingo en la Bombonera. Tras ello, el presidente se sumó a la comunicación, y se refirió a su ausencia en la cancha de Independiente, rival ante el cual el Xeneize se impuso por 1 a 0.

“Nos enteramos de que [Sebastián] Villa no jugaba y nos quedamos”, se lo escucha decir a Riquelme, en referencia a que el delantero colombiano no fue titular en Avellaneda, sino que ingresó en el segundo tiempo. Luego, el conductor del programa le aclaró que estaban al aire.

Sobre dicho episodio, el ídolo xeneize detalló este lunes: “Fue medio raro porque comenzaron a bromear y, como vos sabes, yo mucho no miro la tele. Después me enteré que estábamos en vivo así que decimos boludeces, como siempre que tenemos la oportunidad de hablar por teléfono”.

Al cierre, el presidente de Boca señaló que al Vasco Arruabarrena [actual DT de la institución] “se lo ve contento, porque volvió a su casa”. Finalmente, sobre el desandar del equipo que marcha primero en la tabla anual y es finalista de la copa Sudamericana, Riquelme dijo: “Es importante el momento por el cual estamos pasando y tener chance en todos los torneos. Pero todavía no ganamos nada”.