Riquelme lo retó al Kun Agüero por su presente "gamer"

Sergio Agüero cumplió 32 años ayer y por la tarde se conectó a Twitch , la plataforma para transmitir videos en vivo mientras juega a los videojuegos . Como era su aniversario, el Kun aprovechó la ocasión para agradecer a los amigos que lo saludaron y mostrar algunos de los regalos que recibió. La perlita fue cuando el futbolista de Manchester City respondió una reprimenda de Juan Román Riquelme por Whatsapp.

En el vivo, Agüero , que está en Inglaterra, habló por teléfono en altavoz con Benjamín , su hijo que vive en Buenos Aires. También mostró algunos de los obsequios que recibió, entre ellos un joystick personalizado con los colores del City y el "10", el número de la camiseta del Kun en su equipo. Este regalo se lo envió Toto Salvio .

La parte más picante llegó sobre el final, cuando el Kun comenta que tiene varios mensajes: "La Bruja Verón, Román, Lucas Pusineri...". Ahí Agüero se puso a escuchar el audio de Riquelme , excompañero en la selección argentina. " Eh. ¡paráaa! " exclamó. Y enseguida le contestó, relajado: "¿Qué hacés, Juan? Escuchame, no se me ocurrió otra cosa que jugar a la Play en medio de la cuarentena. Tampoco me retés así . Me imagino que ya Agustín debe estar enorme, yo le guardo una camiseta para él. Pero mirá que yo uso M. Si él está groso, no puedo hacer nada, pá. Gracias por el mensaje, un abrazo grande".

Sergio Agüero muestra el joystick peersonalizado que le regaló Toto Salvio. Crédito: captura Twitch

Luego siguió enumerando a los colegas que lo saludaron. "Nico Tagliafico, Lucas Biglia, Mascherano, Pocho (Lavezzi), Leo (Messi), (Oscar) Ustari, el Patán, Marcos Rojo, el Rolfi Montenegro, Del Potro, el Peque Schwartzman, Chiqui Tapia, Leandro Paredes, La Fiera Maxi Rodríguez, Miguel Layún, Gustavo Yanquelevich, Nicolás Frutos. A todos gracias".

Agüero también se hizo un momentito para trolear a su amigo Lionel Messi . En un libro con dedicatorias y fotos por su aniversario, compaginado por su novia Sofía Calzetti, mostró lo que le escribió el 10 de Barcelona: "Feliz cumple chaval, te quiero mucho". Entre risas, el Kun bromeó: "No puede escribir tanto este pibe, una banda mal".