Curazao se quedó sin DT a menos de cuatro meses del Mundial 2026

Dick Advocaat renunció como técnico de Curazao debido a problemas de salud de su hija y no dirigirá a la selección en el Mundial 2026. El entrenador neerlandés, de 78 años, estaba previsto para conducir al país caribeño en un debut contra Alemania, cuatro veces campeona, el 14 de junio en Houston.

“Siempre dije que la familia está por encima del fútbol. Por lo tanto, esta es una decisión natural. Pero eso no cambia el hecho de que extrañaré mucho a Curazao, a la gente de allí y a mis colegas”, dijo Advocaat en un comunicado difundido este lunes por la federación de fútbol del país.

“Considero que clasificar al país más pequeño del mundo para el Mundial es uno de los momentos más destacados de mi carrera”, añadió. “Estoy orgulloso de mis jugadores, del cuerpo técnico y de los directivos que creyeron en nosotros”.

Dick Advocaat hizo historia con Curazao Agencia AFP

Según informó la federación de ese país, Fred Rutten fue nombrado su sucesor. Anteriormente entrenó a FC Twente, PSV Eindhoven, Feyenoord y Schalk.

Curazao acudirá al Mundial como la nación con menor población que jamás se haya clasificado para el máximo torneo del fútbol masculino. Curazao, un territorio autónomo de unos 156.000 habitantes dentro del Reino de los Países Bajos, le arrebató el récord a Islandia, con una población de poco más de 350.000, que era el país más pequeño en llegar al Mundial cuando se clasificó para Rusia 2018.

El equipo depende en gran medida de jugadores nacidos y criados en los Países Bajos. Curazao reclutó activamente en su diáspora, obteniendo permisos de la FIFA, dentro de las normas del fútbol mundial, para cambiar la elegibilidad de selección nacional de jugadores que alguna vez representaron a los Países Bajos en categorías juveniles o Sub 21, incluidos cinco desde agosto.

Advocaat condujo a su natal Holanda a los cuartos de final en el Mundial de 1994 y dirigió a Corea del Sur en el torneo de 2006 en Alemania.

Los jugadores de la selección de Curazao festejan su clasificación al Mundial, el martes 1|8 de noviembre de 2025, tras enfrentar a Jamaica en Kingston (AP Foto/Collin Reid) Collin Reid - AP

El hito de Curazao

Las eliminatorias de la Concacaf dejaron como hito la clasificación de Curazao al Mundial 2026. Esta isla caribeña, ubicada geográficamente cerca de Venezuela y perteneciente al reino de Países Bajos, jugará la primera Copa del Mundo en su historia.

La isla tiene poco más de 169 mil habitantes, según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, que replica Countrymeters. Por eso, con su clasificación a la cita mundialista de 2026 romperá el récord de la nación más pequeña en términos de población que disputa una Copa del Mundo.

Está ubicado en el Caribe, a unos 65 kilómetros de la costa norte de Venezuela. Fue visitada por los europeos por primera vez en 1499. Luego de una colonización inicial de los españoles, quedó en manos de los neerlandeses.

Los jugadores de Curazao celebran la clasificación para la Copa del Mundo de fútbol FIFA 2026 después de un juego contra Jamaica en Kingston, Jamaica, el martes 18 de noviembre de 2025. (AP Photo/Collin Reid) Collin Reid - AP

En 1845, fue una de las dependencias que pasaron a estar bajo administración colectiva. En 1954, la organización bajo la figura de las Antillas Neerlandesas le dio autonomía para ciertas cuestiones. En ese sentido, se formó una selección que englobaba a Curazao y otras islas.

En 2006, se acordó disolver las Antillas Neerlandesas, cambio que finalmente se materializó en 2010. A partir de la nueva disposición, Curazao y la Isla de San Martín siguieron el camino de Aruba, que ya lo había hecho en 1986. De esa manera, quedaron definidos como países autónomos que forman parte del reino de Países Bajos.

Por eso, la selección de fútbol de Curazao compite desde 2011 de manera independiente, aunque tomó el historial y puesto en la FIFA de su versión antecesora.

Bajo la dirección técnica de Dick Advocaat, el conjunto de la isla caribeña logró un boleto de manera directa a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. En la segunda ronda de las eliminatorias, donde comenzó su competencia, Curazao compartió grupo con Barbados, Aruba, Santa Lucía y Haití. Allí consiguió triunfos en todos sus partidos y terminó con puntaje ideal, con 13 goles a favor.