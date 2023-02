River - Argentinos: todas las polémicas que se dieron en el Monumental en el triunfo millonario

escuchar

River volvió a un renovado Monumental que se mostró repleto. Fueron más de 83.000 espectadores los que dijeron presente en el triunfo del equipo de Demichelis por 2 a 1 ante Argentinos Juniors. Sin embargo, la victoria quedó enmarcada por las situaciones controversiales que se dieron durante el partido y en las que hubo participación del VAR. Hubo dos goles a favor del Bicho que fueron anulados por offside, uno de ellos en la última jugada. También un penal para el local en el que no se ve contacto.

Fueron varias las acciones, que pudieron cambiar el desarrollo del partido. La primera llegó a los 25 de la primera etapa. Cabral atacó por la izquierda y mandó un centro al área. Allí estaba Ávalos, que remató al travesaño. El rebote fue muy alto y el que llegó fue Gastón Verón que la empujó de cabeza y salió a festejar. Pero Fernando Rapallini, árbitro del partido anuló la jugada enseguida. Su primer fallo fue que la pelota se había ido por línea de fondo. Luego de cuatro minutos de partido detenido, el juez mantuvo su fallo y no cobró el tanto. Lo cierto es que desde el VAR le advirtieron que un pie del autor del gol estaba un poco más adelantado que la posición del arquero Millonario.

A los 43 llegó la apertura del marcador para el Bicho. Kevin Mac Allister, de cabeza, puso el n 1 a 0 tras una pelota parada. Pero ese centro llegó tras una falta que Enzo Díaz le cometió a Gabriel Ávalos. Lo cierto es que, antes del empujón del central de River, el paraguayo regresaba de la posición adelantada, luego de la habilitación de su compañero. Una acción que no podía haber sido anulada, pero en la previa del tiro libre por lo que se trató de una distracción de la terna arbitral. Además, el tanto del equipo de La Paternal también fue observado por el VAR, pero el autor del gol cabeceó en la misma línea que los defensores del Millonario.

Ya en la segunda parte, River llegó al empate con el penal marcado por Miguel Borja. Rapallini no dudó en pitar una falta sobre Enzo Pérez, pero en las reiteraciones no se observa ningún contacto sobre el volante de River por parte de Thiago Nuss y Gabriel Ábalos, cuando el mediocampista Millonario se metió al área y buscó anticipar a sus rivales. La acción fue revisada por el VAR y le confirmó al árbitro principal que su fallo fue correcto.

El segundo penal para River es la jugada que menos controversia marcó en el partido. Esequiel Barco mandó un centro al área y Kevin MacAllister extendió su mano derecha que fue donde dio la pelota. Por ampliar el volumen su brazo, fue por lo que se decidió cobrar la pena máxima. Rapallini no observó la jugada directamente, debió dirigirse al VAR para mirar qué fue lo que pasó y una vez chequeada acertó en cobrar el penal para River.

Pero la más polémica llegó en la última jugada del partido. Con River 2 a 1 arriba, el Bicho anotaba el empate. Gabriel Ávalos habilitó a Leonardo Heredia. El futbolista se fue solo, enfrentó a Armani y la tocó por arriba. Luego llegó José Herrera para empujarla con el arco vacío y poner el 2 a 2, pero el asistente 1 había levantado su bandera. Luego de tres minutos de partido detenido por el chequeo de la acción, Rapallini cobró la posición adelantada que en primera instancia vio su compañero y luego los que están en la cabina del VAR.

Tras el partido, Gabriel Milito habló en la conferencia de prensa y fue consultado por las jugadas. El DT, dijo: “Sobre los fallos, no vi las acciones, sí escuché el comentario de gente que los vio, de que fueron acciones, algunas de ellas, un tanto dudosas, pero no las vi todavía, por lo tanto opinar sobre algo que no vi es un dato complejo. La sensación que vi en el vestuario fue que los fallos podrían haber sido diferentes”.

Sobre lo mencionado por Milito, quien se expresó en sus redes sociales tras la derrota de su equipo fue el autor del tanto de Argentinos Juniors. Kevin Mac Allister escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Muchas sensaciones negativas después de haber hecho un buen partido en un escenario siempre difícil! A corregir errores, reforzar los aspectos positivos y a no detenernos en fallos que no podemos controlar! Hay revancha pronto”, sentenció el lateral derecho.

Por otra parte, a Martín Demichelis también le preguntaron sobre el arbitraje, pero se desligó del tema y dejó un mensaje: “No me puedo frenar en lo que se vaya a decir de esas jugadas, no voy a hablar de los árbitros mientras esté acá. Si lo tengo que hacer alguna vez va a ser de forma muy breve, no sé si salimos beneficiados o perjudicados, si fueron certeras las decisiones, lo cierto es que ganamos y estoy contento”, cerró el DT de River.

