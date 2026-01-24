River arrancó ganando con media hora prometedora de Juanfer Quintero y varios aspectos a mejorar

Todo análisis que se haga en una primera fecha debe ser tomado con pinzas. Lo que enciende el elogio puede ser una excepción en el resto del curso; lo que aparenta ser falencia grave es material corregible en un par de semanas. Más aún si el partido se disputa en condiciones poco favorables: un clima tórrido; un campo de juego de dimensiones reducidas; un césped demasiado seco, ralo y poceado; los habituales fallos controvertidos cuando el equipo de enfrente es Barracas Central.

En su debut oficial, el River de la refundación que plantea Marcelo Gallardo debió acomodarse a estas circunstancias, y también a un rival que pese a sus indudables limitaciones se las ingenió para dificultarle más de la cuenta la ruta hacia el triunfo.

En los 90 minutos del estreno hubo momentos y etapas de todos los colores. Movimientos colectivos y respuestas individuales suficientes para alimentar el anhelo de mejoría respecto a la pálida imagen del año pasado. Lapsos deshilachados, con más errores que aciertos, y algunos desajustes defensivos que podrían ocasionarle fuertes dolores de cabeza ante un adversario más decidido y con mejores herramientas técnicas.

En la previa, las luces enfocaban a Tomás Galván, el hallazgo veraniego de Marcelo Gallardo, como factor de desequilibrio. No desentonó el volante regresado luego de un periplo de cuatro préstamos, participativo, movedizo, profundo. Sin embargo, fue tal vez el menos trascendente del nuevo medio campo que el Millonario presentó en sociedad. Por encima de él, y en orden ascendente, la escalera fue subiendo a partir de Fausto Vera y alcanzó los puntos más altos con Aníbal Moreno y Juanfer Quintero.

Fue interesante el aporte del jugador surgido de Argentinos Juniors, sobre todo en la media hora inicial, sin duda el período más lúcido que mostró River. Inteligente para aprovechar los espacios que abrían Quintero y Sebastián Driussi en sus retrocesos, pisó el área rival con frecuencia y criterio. Incluso anduvo rondando el gol en la jugada polémica de la tarde. A los 17 de la primera mitad, Driussi y Galván armaron una llegada a fondo por izquierda, el exVélez cruzó de zurda ante el arquero Miño, remató Vera en el segundo palo a pocos pasos del arco y Gastón Campi le tapó el disparo desde el suelo con el brazo derecho. Nicolás Ramírez, de deslucida actuación (se lesionó el tobillo en una caída durante el segundo tiempo), intentó explicar que el miembro superior estaba delante del cuerpo y no ampliaba volumen, el VAR hizo silencio y la acción quedó en la nada. Debió haber marcado el penal.

Por su parte, la tarea de Moreno fue creciendo en volumen a medida que avanzaba la tarde y su aptitud para capturar los despejes de la defensa local y encontrar un receptor bien ubicado se hizo cada vez más notable. El zurdo colombiano, como suele suceder a menudo, fue un capítulo aparte. Extrañamente, Rubén Darío Insua demoró un tiempo entero en reacomodar su equipo para quitarle la posibilidad de recibir con tiempo y espacio de sobra, y así, desde una ubicación cercana al círculo central y algo volcada hacia la derecha, el de Barranquilla se hizo el dueño de la pelota con comodidad y maestría.

Podría argumentarse que la complicidad del local favoreció el buen funcionamiento del Millonario en esos 30 minutos -apercibido muy pronto de su inferioridad, Barracas se apretó alrededor de su área sin más respuesta que el rechazo a cualquier parte-, pero fueron numerosas las combinaciones ofensivas que, aun sin final contundente, merecieron el aplauso. Despreocupados por una imposible posibilidad de contraataque, subían a la vez los dos laterales visitantes, se despegaban los volantes, y el gol parecía a punto de caer. Pero no cayó en ese lapso.

La interrupción para hidratarse y el 0-0 en la chapa frenaron el envión positivo del juego riverplatense y comenzaron a asomarse los lados flacos del conjunto de Gallardo. Por ejemplo, la espalda descubierta de Matías Viña que aprovechaba Rafael Barrios para asustar con sus centros; algunas desinteligencias entre Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero en el medio de la zaga; el pálido aporte de Facundo Colidio en ataque.

La ventaja en el marcador a partir de los 13 del segundo tiempo (excelente centro de tiro libre de Quintero, desmarque y cabezazo exquisito de Gonzalo Montiel en el segundo palo) añadió la ineficacia para asegurar la victoria una vez que el Guapo soltó amarras y adelantó sus líneas. Driussi, Ian Subiabre y Maximiliano Salas fallaron ocasiones claras y le brindaron a Barracas la opción de acertar en alguna aproximación -un jugadón a puro enganche del pibe Enzo Taborda que bloqueó Martínez Quarta a los 37 fue la más clara- y alcanzar un empate que sin duda no merecía.

Ninguna jornada de apertura entrega sentencias definitivas. El River 2026 no fue la excepción. Con condiciones climáticas y un césped más favorables se podrá medir mejor su funcionamiento ofensivo. Contra adversarios más exigentes habrá posibilidades de saber hasta dónde llegan sus defectos. Por lo pronto, arrancó ganando, algo que en el final del año pasado había dejado de ser la norma. No es poco en tiempos de refundación.