Rafael Borré y Nicolás De La Cruz, dos cartas de River que podrían emigrar. Crédito: Mauro Alfieri / LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de febrero de 2021 • 23:59

A pesar de que el mercado de pases de verano ya terminó, en River se mantienen diferentes alertas de cara a futuro. Y hay dos nombres que tuvieron encima las miradas desde el primer momento: Nicolás De La Cruz y Rafael Borré. El mediocampista uruguayo ya renovó su contrato y llevó tranquilidad al cuerpo técnico, pero dejó abierta la puerta a una posible salida en junio, mientras que el delantero colombiano todavía sigue negociando la extensión mientras lo buscan Palmeiras, de Brasil, y diversos clubes de la Major League Soccer. Los dos son cartas de la vieja guardia que pueden llegar a emigrar en el corto plazo.

El viernes pasado, River comunicó la renovación del contrato de De La Cruz hasta diciembre de 2022 y el mantenimiento de la cláusula de rescisión en 22 millones de dólares. Pese a eso, este miércoles el futbolista uruguayo anticipó una posible salida en el próximo mercado: "En el período de pases de junio vamos a escuchar ofertas. La renovación estaba encaminada hacía un tiempo. Siempre tuve tranquilidad y por suerte llegamos a buen puerto", sostuvo el mediocampista en diálogo con la radio uruguaya Sport 890.

"Para mí es un privilegio renovar con River y tener la confianza del club. He cambiado como jugador y me siento orgulloso. Tengo que seguir evolucionando y creciendo. El cambio más grande que veo es mi sacrificio para recuperar. Marcelo [Gallardo] baja una línea de juego clara y nosotros vamos interpretándola. Ahí está la clave", agregó De La Cruz, y destacó que le gustaría emigrar a Inglaterra. "La Premier es una de las ligas que más me seducen. El fútbol europeo sería para mí un salto muy grande. Hoy estoy muy contento y me enfoco en River".

El uruguayo De La Cruz anunció que escuchará ofertas en junio. Crédito: Ernesto Ryan

Por otro lado, además de ese contrato, River selló un nuevo convenio con Liverpool, de Uruguay, después de comprarle 30% del pase del futbolista por 3.000.000 de dólares en agosto de 2017. Ahora, además de acordar el pago de una deuda de un millón de dólares que estaba pendiente desde Buenos Aires, se acordó un ingreso mínimo de 9.421.000 dólares brutos por el 30% que le corresponde al club. De esta manera, River se asegura esa cifra a pesar de que la venta se realice en un monto cuyo 30% represente menos que esa cifra.

Mientras tanto, Rafael Borré aguarda para saber qué será de su futuro. El delantero interesa a Palmeiras y a franquicias estadounidenses (Minnesota, New York y Toronto ya sondearon al entorno del colombiano). Pese a eso, en River hay confianza en llegar a un acuerdo con el jugador, renovar el vínculo e impedir que se vaya libre en junio.

Borré es seguido de cerca por Palmeiras y tres franquicias de la liga estadounidense. Crédito: Prensa Conmebol

Al día de hoy, el club es dueño de 50% del pase de Borré y, para mantenerlo en el plantel, debe adquirir otro 25% de la ficha que hoy es propiedad de Atlético de Madrid por un total de 3.500.000 euros. Tras las ventas de Santiago Sosa a Atlanta United e Ignacio Fernández a Mineiro, desde River aseguran que podrán desembolsar el dinero para retener al colombiano, el máximo goleador de la era de Gallardo.

"Está avanzada mi continuidad. El club hizo un esfuerzo grande para que muchos llegaran. Creo que vamos a llegar a un acuerdo. No hay un mejor lugar para mí que River. Acá soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado", señaló Borré en declaraciones televisivas luego de la victoria de River por 3-0 frente a Rosario Central. Todo está por definirse.

Conforme a los criterios de Más información