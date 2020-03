La molestia de Marcelo Gallardo con el público de River Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de febrero de 2020 • 23:34

Fue inocultable: su gesto adusto y su lenguaje corporal lo decían todo. Marcelo Gallardo se retiró disgustado del Monumental tras el empate 1 a 1 ante Defensa y Justicia, que ahora deja a River con apenas un punto de ventaja sobre Boca.

Más allá de que su equipo sigue dependiendo de sí mismo, ahora renacieron algunas dudas respecto del próximo cruce ante Atlético Tucumán, el sábado que viene, en simultáneo con el duelo de los xeneizes ante Gimnasia LP para la definición de la Superliga.

Con este panorama, apenas el árbitro Fernando Echenique decretó el final, el Muñeco se negó a responder preguntas al periodista de campo de la transmisión de Fox Sports, Marcelo Benedetto, al tiempo que miró a las tribunas y pidió más aliento para sus dirigidos.

En su fuero interno, el entrenador de River sintió que no había suficiente apoyo de parte de los hinchas, ante un equipo que venía de ganar seis partidos consecutivos y que tiene a mano la chance de un nuevo título, más allá de que el margen que le lleva ahora al equipo de Miguel Angel Russo es más estrecho y que no se pudo asegurar el primer puesto de la Superliga.

Minutos más tarde, en la conferencia de prensa, Gallardo negó haberse enojado con la gente en el final del partido y dio su punto de vista.

¿Cómo me voy a enojar con el hincha, si nos viene acompañando desde siempre? No tengo palabras para agradecer ese acompañamiento que nos dan. Lo único que quería era decirles que...que confíen Marcelo Gallardo

"Para nada -aclaró Gallardo-, ¿cómo me voy a enojar con el hincha, si el hincha nos viene acompañando desde siempre. No tengo palabras para agradecer ese acompañamiento que nos da el hincha. Lo único que quería era decirles que..., que confíen. Darles una muestra más...que ni siquiera sé si es necesario, ellos lo saben. Que vamos a ir primero a Quito, después a Tucumán, con el valor de lo que nosotros ya demostramos ser como equipo. Y después vamos a ver si nos alcanza o no para poder ganar en un terreno difícil. Pero esa es la mentalidad nuestra, no nos vamos a correr de ahí. El que piensa que esto es un terreno adverso para nosotros, está equivocado. Vamos a depender de nosotros mismos".