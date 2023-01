River: el balance de los primeros amistosos de la era Demichelis y cómo sigue la pretemporada del equipo hasta el debut en el torneo local

escuchar

De menor a mayor. Así fue la preparación del nuevo River que encabeza Martín Demichelis. En una época de reconstrucción con muchos cambios, el Millonario cerró anoche su gira de amistosos por los Estados Unidos con un contundente 3-0 sobre Vasco da Gama y se llevó sensaciones muy buenas de cara al calendario 2023 que está por comenzar. Así, enfiló tres triunfos en ocho días y volverá a Buenos Aires con los ánimos en alza, con puntos más a favor que en contra. Y aunque aún le quedará el último partido de preparación ante Racing de Montevideo este domingo, ya se puede delinear un balance con los aspectos más positivos y negativos de la pretemporada.

“Fuimos de menor a mayor a lo largo del viaje. Me quedo muy contento que no perdimos a ninguno de los chicos saludables y les di minutos a todos. Los que entran desde el banco le encuentran un rumbo al partido. Esto nos da tranquilidad que estamos haciendo las cosas bien, pero sabemos que el torneo será otra cosa. Tuvimos un viaje exigente con mucho doble turno y tres partidos, muy contentos por ganar y por la solidez defensiva”, explicó Demichelis. Y agregó: “A los chicos le sirve para enriquecer el espíritu del grupo que es hermoso. Todos predispuestos a trabajar, escuchar y ayudar. Por más que todavía no hayamos ganado nada me quedo tranquilo que le encontramos la problemática al desarrollo de cada partido”.

Los puntos positivos

1- Los resultados: River empató 0-0 con Unión La Calera en su primer amistoso del 22 de diciembre y ahora sumó tres victorias en fila en los Estados Unidos ante Rayados (1-0), Millonarios (2-0) y Vasco da Gama (3-0). Con goles de Lucas Beltrán, Miguel Borja y Emanuel Mammana por duplicado y buenas respuestas de los arqueros Franco Armani y Ezequiel Centurión, logró marcar seis goles y no recibir ninguno en contra en cuatro encuentros. “A mí me encanta terminar con el arco en cero, está claro. Vamos a construirnos de atrás para adelante y tratar de sostener esa solidez”, explicó Demichelis.

2- La evolución futbolística: del primer al último partido hubo una clarísima mejoría del engranaje colectivo del equipo. River se fue soltando el correr de los entrenamientos y los minutos de juego y terminó trazando las primeras pinceladas interesantes de la idea del DT. ¿En qué se basa su juego? Presión alta en la salida rival, tenencia de pelota hasta buscar el espacio justo para atacar en velocidad de forma vertical, intentos de media distancia para sorprender, salida limpia desde el fondo, búsqueda constante de la recuperación rápida post pérdida y laterales habitualmente más cerrados cerca de los mediocampistas para que los extremos puedan desbordar y acelerar como carta fundamental del ataque. Además, Demichelis tuvo una versatilidad de esquemas: apostó al 4-2-3-1, 4-1-3-2 y 4-1-4-1 como principales diseños tácticos.

3- Nacho Fernández, como siempre: el nuevo -viejo- número 10 es una garantía. Llegó como refuerzo desde Atlético Mineiro de Brasil y no se notaron los dos años que estuvo fuera de Núñez. Con inteligencia, paciencia y liderazgo dentro del campo, es el dueño del equipo. La llave del juego de River. De volante ofensivo, suelto y detrás del delantero de área, es el jugador que juega y hace jugar. Regreso que ilusiona.

Nacho Fernandez volvió al club y recuperó enseguida su protagonismo Prensa River

“Estoy muy contento de estar acá. Hicimos una buena pretemporada, estuvimos bien en todas las líneas y estamos preparados para arrancar el año. Es importante que no nos conviertan”, dijo Nacho, y agregó: “Demichelis bastante claro. Tiene dos o tres cosas que le pide a cada jugador. No es tan difícil. Es fútbol. Nos estamos sintiendo bien y ojalá sigamos mejorando”.

4- Regresos, continuidades y apariciones: diversos jugadores del nuevo River empezaron a mostrarse de cara al 2023 que se viene. El primero es José Paradela, quien fue buscado por Racing, pero pidió continuar para ser evaluado por Demichelis en la pretemporada. Y terminó siendo uno de los jugadores más destacados de los amistosos con un rol más organizativo que le permite aprovechar su técnica y su ingenio con más despliegue. Además, el juvenil Franco Alfonso fue otra de las caras nuevas con un desparpajo propio de un volante ofensivo de 20 años con talento y personalidad para pedir la pelota, encarar, rematar y gambetear.

Por otro lado, regresaron a la competencia activa Robert Rojas, Felipe Peña y Rodrigo Aliendro, sumado a la continuidad de Emanuel Mammana pese a sus problemas de rodilla, a las respuestas del arquero Centurión y a los minutos que sumó el delantero colombiano juvenil Flabian Londoño.

Los puntos negativos

1- El déficit en defensa: la pretemporada le deja una paradoja al equipo millonario. Porque lleva cuatro partidos con el arco invicto, pero ha tenido errores repetidos en la línea de fondo que no brindan muchas garantías antes del inicio del campeonato. Se han reiterado errores no forzados en la salida y en el retroceso, más desajustes colectivos marcados de una defensa que aún no tiene cuatro apellidos consolidados, que obligaron a los arqueros Centurión y Armani a sostener el cero más de la cuenta. Es el gran punto a corregir para tener más seguridad y confianza.

La lesión de Kranevitter en River vs. La Calera, el primer amistoso de la era Demichelis Twitter @RiverLPM

2- Los lesionados: tras la fractura que sufrió Matías Kranevitter en el amistoso inicial que lo tendrá hasta abril fuera de las canchas, en los últimos días de la estadía en Estados Unidos hubo seis jugadores que trabajaron diferenciados con los kinesiólogos. Paulo Díaz (en recuperación tras la artroscopia en la rodilla derecha), David Martínez (tendinitis en la rodilla derecha), Elías López (en recuperación tras ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda), Nicolás De La Cruz (en recuperación tras una intervención de limpieza de rodilla), Agustín Palavecino (molestia muscular en el isquiotibial izquierdo) y Matías Suárez (sinovitis en rodilla derecha) no tuvieron acción en los partidos.

“Algunos para la primera fecha no van a estar”, advirtió Demichelis. “Está claro que Paulo (Díaz) no se recuperó de la operación, que (Nicolás) De La Cruz, Matías (Suárez) y (Agustín) Palavecino también están tocados. La intención es que todos lleguen en forma. Soy exigente y seguramente hay futbolistas que van a estar retrasados en la consideración, nosotros estamos para acompañarlos”, comentó Demichelis.

Temas River Plate