River: el conmovedor abrazo de Marcelo Gallardo a Felipe Peña luego de la grave lesión de rodilla

River se lució y demostró por qué hace 15 partidos no pierde con 12 triunfos y tres empates para ser el líder de la Liga Profesional. Pero, así y todo, el domingo en el que derrumbó 5-0 a Patronato en el Monumental, el sentimiento fue agridulce. La pésima noticia fue la severa lesión en la rodilla derecha del defensor Felipe Peña Biafore, a los 48 segundos de juego, tras una caída y un mal movimiento.

#LPFxTNTsports | ¡Que no sea nada! 🙏🏼 Felipe Peña se retiró lesionado en la primera jugada del partido. ¡Fuerza, pibe! 💪🏼 pic.twitter.com/GLflRp2KZH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2021

El futbolista de 20 años hoy se someterá a estudios, pero en la intimidad del vestuario millonario ya se entiende que padeció una rotura de ligamentos que lo mantendrá inactivo entre seis y ocho meses. Ante Patronato, el joven jugador se retiró llorando de forma desconsolada en su noveno encuentro en la primera de River por una situación que en las inferiores también lo tuvo a maltraer: entre 2016 y 2017 se rompió los ligamentos cruzados la rodilla izquierda.

Gallardo tiene una consideración especial por Peña Biafore: aquí, luego del partido ante Talleres, en el que el defensor fue expulsado. Captura Fox Premium

“Estoy contento por el triunfo pero, lamentablemente, lo más triste del inicio del partido fue la lesión de Felipe; es una tristeza enorme, un chico que es muy profesional, que venía haciendo méritos para estar en el lugar que estaba. No es fácil sobreponerse a situaciones como esas, al minuto del partido. Pero pudimos abrir el marcador y ante un planteo de Patronato con mucha concentración a no darnos espacio, a tratar de que no pudiéramos entrar por dentro y por fuera, abrir el partido nos dio la tranquilidad. Estoy contento por la victoria y el resultado, pero triste por esta situación, que no le va a permitir a Felipe terminar este año”, expresó el entrenador Marcelo Gallardo.

Momento emotivo: #Gallardo sale de la cancha y abraza a #PeñaBiafore. El joven jugador de #River se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y el DT fue a brindarle su apoyo. Se vendrá la intervención quirúrgica y luego un largo período de recuperación 💪💪 pic.twitter.com/mjuIDZZmyq — Javier Gil Navarro (@javigilnavarro) November 8, 2021

Una vez consumada la victoria ante Patronato y en su regreso al vestuario, el Muñeco Gallardo se encontró en el camino con Peña Biafore, que estaba sentado, y le brindó un conmovedor abrazo (Agustín Fontana y José Paradela, que no integraron el banco de suplentes, fueron testigos de la acción). El futbolista, emocionado, se secó las lágrimas luego de ese paternal gesto del técnico.

IMPACTANTE 😨 La lesión del pibe Felipe Peña Biafore preocupó a todos...



¡Pronta recuperación!#LPFxTNTsports pic.twitter.com/ykwmFEEBrM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 7, 2021