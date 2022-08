River: el enigma Juan Fernando Quintero, el jugador franquicia de Marcelo Gallardo que todavía no logra despegar en su segundo ciclo en el Millonario

“Juanfer es nuestro jugador franquicia, siempre de él voy a querer más continuidad en su juego. El rol que tiene en el equipo lo entiende muy bien. Yo le exijo más, puede hacer lo que hace pero con más continuidad. Si me lo muestra, se pone solo”. Las palabras de Marcelo Gallardo son del pasado abril, pero se trasladan de forma inmediata a la actualidad. Juan Fernando Quintero es el jugador franquicia de River, claro. Es ese eslabón diferente del que siempre se espera un poco más. Por su talento, ingenio y creatividad. Tiene una zurda que puede resolver un partido y una cabeza que ve siempre un poco más allá. Pero, por fuera de sus chispazos, aún no ha tomado vuelo. Y el equipo hoy parece necesitarlo más que nunca para romper con esa marcada irregularidad que no le permite despegar en la Liga.

Tras la victoria por 4-1 frente a Newell’s del sábado pasado en el Monumental en la que Juanfer jugó un buen partido como enlace en un esquema que varió entre 4-2-3-1 y 4-3-1-2, Gallardo decidió sostenerlo en el once inicial en el empate sin goles con Arsenal del miércoles en Sarandí. Pero solo jugó los primeros 45 minutos y se retiró con un golpe en la tibia izquierda. En un contexto difícil, una cancha seca y un rival duro y cerrado, no pudo lucirse. Así y todo, lo mejor de River se vio con su presencia en el campo. Se retiró en el entretiempo, entró su compatriota Miguel Borja por él, y el equipo no pudo construir juego asociado ni desequilibrar en ningún momento el juego.

Ante Arsenal, Quintero tocó 32 veces la pelota en 45′, acertó 20 de 23 pases (87% de precisión), dio un pase clave, completó dos de cuatro centros, tuvo un remate desviado y perdió siete veces la posesión. En tanto, frente a Newell’s tuvo 53 toques en 67′, acertó 29 de 36 pases (81%), dio dos pases clave, completó tres de cuatro balones largos, tuvo un tiro fuera y un tiro bloqueado y perdió 15 veces la posesión. Claro, los escenarios fueron muy diferentes y hasta el propio Gallardo explicó por qué lo había elegido ante la Lepra: “Fue una decisión táctica. Viendo lo que nos íbamos a enfrentar, decidí que jugara. Lo había visto muy bien en las últimas semanas y le sirvió para ponerse mejor físicamente. Lo necesitaba y quería ver cómo encajaba en el funcionamiento del equipo”.

En datos cada 90 minutos; promedia 3.7 remates (segundo detrás de Julián Álvarez) y 2.8 pases para remate de sus compañeros (líder del equipo); estuvo involucrado directamente en 9 goles (4 asistencias y 5 goles)

El DT se fue conforme con su tarea, confió en él y le sostuvo la titularidad. Y aunque salió con un golpe por precaución y llegará sin problemas para el domingo contra Central Córdoba, Juanfer todavía no logra dar ese salto para asentarse como titular. A lo largo del 2022, disputó 24 partidos, sumó 853 minutos (35′ de promedio) y solo fue titular seis veces: Unión (0-1), Deportivo Laferrere (3-0), Defensa y Justicia (2-1), Huracán (2-3), Newell’s (4-1) y Arsenal (0-0). En esos encuentros siempre fue el primer cambio y solo ante la Lepra estuvo hasta los 67 minutos en el campo, su tiempo más prolongado.

Mientras el número 10 todavía busca su lugar, para la dirigencia también es un nombre crucial: hoy su futuro a fin de año sigue siendo incierto. Juanfer firmó el 31 de enero su contrato a préstamo hasta el 31 de diciembre con la opción de extender el vínculo por otro año más, o bien ejecutar dos opciones de compra por la mitad o por la totalidad del pase. Arribó desde Shenzhen FC pero, como el club chino no cumplió con una cláusula para saldar una larga deuda que tenía, el jugador elevó una demanda a la FIFA y se declaró en condición de libre en abril.

Así, ahora tiene el pase en su poder y River debe negociar a fin de año una renovación de la cesión o la compra de un porcentaje del pase, opción que parece más lógica y viable. ¿Los montos? En su contrato se establecieron dos millones de dólares por el 50% o cuatro millones por el 100%, pero desde el entorno del colombiano aseguran que se renegociarán las cifras. A su vez, River ya erogó otros dos millones de dólares entre el préstamo y el actual contrato, por lo que cualquier club que quiera contar con los servicios del colombiano puede abonar una cifra de dinero similar y será el propio futbolista quien deberá decidir. Pretendientes no faltan: por ejemplo, Santos de Brasil ya lo buscó en el actual mercado.

Recientemente, en diálogo con el canal colombiano Dímelo King de Youtube, Quintero explicó: “Estoy feliz acá en River. Es una nueva oportunidad, muy positiva. Agradecido con Dios y la vida. Pero claro que esto es fútbol y uno nunca sabe qué puede pasar. Voy a ir con la vida y con lo que traiga”. Además, agregó: “Tengo una amistad con Gallardo hace mucho tiempo. Es una persona muy sincera. Estaba el tema de si él seguía o no en River y cuando dio la noticia de que seguía fuimos a fondo. Demostramos interés y acá estoy”.

Gallardo lo sabe más que nadie: necesita de su jugador franquicia. Potenciarlo, rodearlo y hacerlo sentir cómodo. No tiene otro talento así en el plantel. Por eso lo repatrió. Y no es casual que, mientras busca respuestas y regularidad, apueste por él para potenciar a sus compañeros. El domingo será otra prueba clave. River debe ganar para seguir en la pelea. Pero, por sobre todas las cosas, tiene que mostrar una imagen más nítida. Y qué mejor que las pinceladas de lucidez de Quintero para hacerlo.